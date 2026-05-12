Fırtına'da hedef ZTK finali! Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i
Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oluyor. Trabzonspor, Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Teknik direktör Fatih Tekke, zorlu randevu öncesinde kararını verdi ve Fırtına'nın 11'i netleşti. İşte Trabzonspor'un muhtemel 11'i...
- Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Ankara'da oynanacak maç, finalde Konyaspor'un rakibini belirleyecek.
- Trabzonspor, Türkiye Kupası'nı kazanarak Avrupa Ligi'ne direkt play-off'tan katılmayı hedefliyor.
- Kupayı kazanamaması durumunda Trabzonspor, Avrupa Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak.
- Başkent ekibi, Galatasaray'ı çeyrek finalde eleyerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi.
- Trabzonspor'da Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları devam ediyor.
ATV'nin milyonlarca futbolseverle buluşturduğu Ziraat Türkiye Kupasının finalinde mücadele verecek ikinci takımı Ankara'daki yarı final eşleşmesi belirleyecek.
Kazanan taraf, 22 Mayıs Cuma günü Antalya'da Konyaspor ile kozlarını paylaşacak.
YENİ SEZONU ETKİLEYECEK
Fırtına, Türkiye Kupası şampiyonu olarak Avrupa biletini alırsa birçok avantajı cebine koyacak. Sezonu 23 Temmuz yerine 20 Ağustos'ta açacak. Fatih Tekke ve öğrencileri hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt play-off'tan katılmak istiyor. Play-off maçları ağustos ayının sonunda oynanacağı için Fırtına'nın önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak.
TRANSFER ERKEN AÇILACAK
Fakat kupanın kazanılmadığı senaryoda, yönetimin transferde çok hızlı davranması gerek... Trabzonspor lig 3.'sü olduğu için Avrupa Ligi bileti aldığında 2. ön eleme turundan organizasyona katılacak. Bu maçlar 23 Temmuz'da oynanacak.
15 YIL SONRA FIRTINA'YA RAKİP OLDU
Kupaya 4. turdan başlayan başkent ekibi, organizasyonda çıktığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.
B Grubu'nu 10 puanla üçüncü bitiren kırmızı-siyahlılar, çeyrek finalde A Grubu'nu lider tamamlayan Galatasaray'ı deplasmanda 2-0 yenerek 15 yıl sonra yarı finale yükseldi ve Trabzonspor ile eşleşti.
HEDEF ŞEYTANIN BACAĞINI KIRMAK
Son 2 sezonda finale yükselen ancak önce Beşiktaş'a daha sonra da Galatasaray'a yenilerek kupayı müzesine getiremeyen bordo-mavililer, art arda üçüncü kez finale yükselmenin mücadelesini verecek.
Karadeniz ekibinde Savic, Batagov ve Okay Yokuşlu'nun sakatlıkları bulunuyor.
MUTHEMEL 11'LER
GENÇLERBİRLİĞİ: Erhan, Pereira, Goutas, Arda, Hanousek, Bashiru, Tongya, Cihan, Göktan, Metehan, Ayaz
TRABZONSPOR: Onana, Pina, Salih, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu