Fırtına'da hedef ZTK finali! Trabzonspor'un Gençlerbirliği maçı muhtemel 11'i

Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak sezonu geç açmak amacında

YENİ SEZONU ETKİLEYECEK

Fırtına, Türkiye Kupası şampiyonu olarak Avrupa biletini alırsa birçok avantajı cebine koyacak. Sezonu 23 Temmuz yerine 20 Ağustos'ta açacak. Fatih Tekke ve öğrencileri hem sezonu kupayla tamamlamak hem de Avrupa Ligi'ne direkt play-off'tan katılmak istiyor. Play-off maçları ağustos ayının sonunda oynanacağı için Fırtına'nın önünde hem transfer hem de sezona iyi hazırlanmak için önemli bir süre olacak.