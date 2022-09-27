Promosyonda 30 eylül virajı

Bankaların emekli müşteri yarışı son aylarda iyice hareketlendi. Kampanyalarla 8.000 liraya varan promosyon imkanı bulunurken, emekli yakınını getirenlere de ayrıca fırsat var. Kimi bankalar getirilen her emekli için 250, kimileri de 1.000 lira veriyor. Emeklilerin eline toplam 10.000 liraya varan para geçebiliyor. Pek çok bankanın kampanyası da 30 Eylül günü sona eriyor. Bu kampanyaların aynı şekilde devam edip etmeyeceği ya da tutarların nasıl değişeceği 1 Ekim'den itibaren yapılacak açıklamalarla belli olacak. Bankaların 1.500 liranın altındaki maaşlar, 1.500-2.500 lira arası aylıklar ve 2.500 lira üstü için maaşlar için belirlediği promosyon tutarları ve bu kampanyaların bitiş tarihleri şöyle:



30 EYLÜL'DE SONA ERENLER

AKBANK: 30 Eylül tarihine kadar geçerli kampanya kapsamında maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. Ayrıca en az 2 otomatik fatura talimatı verenlere 250 lira, kredi kartı alarak bin 250 lira ve üzeri harcama yapanlara da 250 lira chip-para ödüyor.



GARANTİ BBVA: 30 Eylül'e kadar uygulanacak kampanya kapsamında maaşını taşıyana maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira veriyor. Ayrıca 30 Eylül'e kadar kredi kartı başvurusu onaylananlar kartlarıyla 31 Ekim'e kadar 500 lira harcama yapmaları ve en az 2 yeni otomatik fatura talimatı vermeleri durumunda bin 500 lira bonus kazanabiliyor.



ING: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 4.650, 5.800, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılabiliyor. Kampanya 30 Eylül tarihine kadar geçerli.



KUVEYT TÜRK: Maaşını 30 Eylül'e kadar taşıyanlara maaşa göre 4.000, 5.000, 6.000 lira ödüyor. Kart ile ilk 100 lira ve üzeri market alışverişine de 20 lira puan hediye ediyor.



QNB FİNANSBANK: 4.650, 5.800, 7.000 lira ödüyor. 30 Eylül'e kadar emekli yakınını önerene de kazandırdığı her kişi için 1.000 lira veriyor. En çok 3 kişi için bu imkan var.



TÜRKİYE FİNANS: 30 Eylül'e kadar maaşını taşıyanlara maaşa göre 3.000, 5.000, 7.000 lira veriyor. Emekli yakınını getirenlere de her bir kişi için 250 lira ödüyor. En çok 10 kişi için bu imkandan yararlanılıyor. Ayrıca kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira ve üzeri harcamalara aylık 100, toplam 300 lira puan veriyor.



YAPI KREDİ: Maaşa göre 4.600, 5.750, 7.000 lira ödüyor. 60 gün içinde 2 yeni fatura ödeme talimatı verenler 200 lira, ay sonuna kredi kartı alanlar 30 Kasım'a kadar yapacakları 500 lira harcama sonrasında 300 lira ek nakit ödül kazanıyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her kişi için 250 lira veriyor. Kampanyalar 30 Eylül'de sona eriyor.



DEVAM EDEN KAMPANYALAR

DENİZBANK: Emeklilere maaşa göre 675, 850, 1.000 lira promosyon ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre 1.425, 1.600, 1.750 lira alabiliyor. Kampanya yıl sonuna kadar devam ediyor. Ayrıca emekli olmak isteyenlere ve işletme sahibi emeklilere özel faizli kredi imkanı da sunuyor.



İŞ BANKASI: Maaşını taşıyanlara maaşa göre 5.000, 6.250, 7.500 lira promosyon ödemesi yapıyor. Kampanya 31 Ekim'e kadar sürüyor. Ayrıca emekli tanıdığını İş Bankası'na getirenlere, Pazarama'da geçerli 500 liraya varan puan hediye ediliyor.



TEB:Yeni edinilen emekli maaş müşterilerine yönelik kampanyada, maaşını taşıyıp 2 fatura ödeme talimatı verenler 5.500, 6.750, 8.000 lira alıyor. Emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250, toplamda 500 lira kazanıyor. Kampanyanın bitiş tarihi duyurulmadı.

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