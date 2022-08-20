Meslek öğrenen gence 3.575 TL! İŞKUR eğitim kurslarıyla destek sağlıyor

İstihdamı artırmak için seferber olan Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), mesleki eğitim kursları ile de iş sahibi olmayı kolaylaştırıyor. İŞKUR'un düzenlediği kurslara katılan gençler, hem meslek sahibi oluyor hem de bu sürede cep harçlığı alıyor. İşgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu mesleklerde düzenlenen kurslara katılanlara günlük ödeme yapılıyor. Günlük ödemeler 49,08-106,34 lira aralığında bulunuyordu, yapılan yeni düzenlemeyle 63,47-137,51 lira aralığına yükseldi.



HANGİSİ, NE KADAR?

Günlük ödeme mesleki eğitim kurslarında 84,62 lira olarak belirlenirken, bu kurs eğer sanayi alanındaysa günlük ödeme 137,51 lirayı buluyor. Engelli ve eski hükümlülere yönelik olarak kurslarda ise günlük ödeme istihdam garantisiz ise 63,47, istihdam garantili ise 84,62 lira olarak uygulanıyor.



SAĞLIK PRİMİ

Katılımcı gençler aylık (26 gün üzerinden) 1.650,22 ile 3.575,26 lira, 160 günlük kurs süresince de 10.155,20 ile 22.001,60 lira arasında ödeme alabiliyor. Kurslara katılanların iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primi ile Genel Sağlık Sigortası prim giderleri de İŞKUR tarafından karşılanıyor. Kursu başarıyla tamamlayan kişilere Kurs Bitirme Belgesi/Sertifikası veriliyor. Bununla birlikte, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun belirlemiş olduğu Mesleki Yeterlilik Belge zorunluluğu kapsamındaki mesleklerde düzenlenen kurslara katılan kişilere, kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesi de veriliyor.



HANGİ ŞARTLAR ARANIYOR

Meslek kurslarına katılacak kişilerde aranan şartlar şöyle:

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak,

Mesleğin gereklerine uygun olarak belirlenen özel şartlara sahip olmak,

Emekli olmamak,

Aynı meslekte kurs tamamlamamış olmak,

İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerinden faydalanmış olmak,

Yüklenicinin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olmamak,

Kurslara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak.

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