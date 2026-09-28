Kuzeyde kritik maç! İsveç - Polonya Uluslar Ligi A Para CANLI YAYIN

İsveç, Polonya karşısında galip gelerek grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.
SON RANDEVUDA 5 GOL ÇIKTI
İki takım son olarak 31 Mart 2026'da Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya geldi. İsveç, sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Bir önceki randevuda ise Polonya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde İsveç'i 2-0 mağlup etmişti.
İSVEÇ SON DÖNEMDE ÜSTÜN
İki ülke arasındaki son 5 resmi karşılaşmanın 4'ünü İsveç kazandı.
İsveç; 2026'da 3-2, EURO 2020'de 3-2, 2003'te deplasmanda 2-0 ve yine 2003'te sahasında 3-0 galip geldi. Polonya'nın bu süreçteki tek zaferi 2022'deki 2-0'lık karşılaşma oldu.
Polonya, zorlu İsveç deplasmanında organizasyondaki ilk galibiyetinin peşinde.
İSVEÇ'İN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından İsveç, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Graham Potter'ın ekibi daha sonra 5 Ekim'de Romanya'ya konuk olacak. Kasım ayındaki milli arada ise 14 Kasım'da Bosna Hersek'i ağırlayacak, grup aşamasını 17 Kasım'da Polonya deplasmanında tamamlayacak.
POLONYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Polonya ise ikinci haftadaki İsveç deplasmanının ardından 2 Ekim'de Romanya'yı konuk edecek. Jan Urban'ın öğrencileri 5 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Polonya, kasım ayında 14 Kasım'da Romanya'ya konuk olacak, grubun son maçında ise 17 Kasım'da İsveç'i ağırlayacak.