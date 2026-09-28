Kuzeyde kritik maç! İsveç - Polonya Uluslar Ligi A Para CANLI YAYIN

İsveç, grubun ilk karşılaşmasında Romanya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldı. İlk haftanın ardından İsveç 3 puanla zirvede yer alırken Polonya 1 puanla ikinci sırada bulunuyor.

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İsveç - Polonya karşılaşmasıyla devam ediyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan İsveç , taraftarı önünde kazanarak ikide iki yapmak istiyor. İlk maçında sahadan beraberlikle ayrılan Polonya ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini hedefliyor.

Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.

İSVEÇ İKİDE İKİ PEŞİNDE

Graham Potter yönetimindeki İsveç, Romanya galibiyetinin ardından Polonya karşısında da kazanarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. İsveç'in ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti, sarı-lacivertlilere hem moral hem de liderlik getirdi. Ev sahibi ekip, Strawberry Arena'daki taraftar desteğini de arkasına alarak 6 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

POLONYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR

Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya ise Uluslar Ligi'ne Bosna Hersek karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle başladı. İlk maçında kalesini gole kapatan ancak hücumda istediğini bulamayan Polonya, İsveç deplasmanında turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.