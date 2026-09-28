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Kuzeyde kritik maç! İsveç - Polonya Uluslar Ligi A Para CANLI YAYIN

UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta İsveç ile Polonya karşı karşıya geliyor. Graham Potter yönetimindeki İsveç, sahasında Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya'yı konuk ediyor. Strawberry Arena'da saat 21.45'te başlayan mücadele A Para ekranlarından canlı yayınlanıyor. Maçı takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 21:41 Güncelleme Tarihi :28 Eylül 2026 , 21:58
Kuzeyde kritik maç! İsveç - Polonya Uluslar Ligi A Para CANLI YAYIN

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UEFA Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta ikinci hafta heyecanı İsveç-Polonya karşılaşmasıyla devam ediyor. Turnuvaya galibiyetle başlayan İsveç, taraftarı önünde kazanarak ikide iki yapmak istiyor. İlk maçında sahadan beraberlikle ayrılan Polonya ise zorlu deplasmanda ilk galibiyetini hedefliyor.

İsveç, grubun ilk karşılaşmasında Romanya'yı 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Polonya ise Bosna Hersek ile golsüz berabere kaldı. İlk haftanın ardından İsveç 3 puanla zirvede yer alırken Polonya 1 puanla ikinci sırada bulunuyor.

APara CANLI YAYIN

Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.Graham Potter yönetimindeki İsveç, gruptaki ilk maçını 2-1 kazanarak 3 puanla başladı.

İSVEÇ İKİDE İKİ PEŞİNDE
Graham Potter yönetimindeki İsveç, Romanya galibiyetinin ardından Polonya karşısında da kazanarak gruptaki avantajını artırmayı hedefliyor. İsveç'in ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti, sarı-lacivertlilere hem moral hem de liderlik getirdi. Ev sahibi ekip, Strawberry Arena'daki taraftar desteğini de arkasına alarak 6 puana ulaşmanın hesaplarını yapıyor.

POLONYA İLK GALİBİYETİNİ ARIYOR
Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya ise Uluslar Ligi'ne Bosna Hersek karşısında aldığı 0-0'lık beraberlikle başladı. İlk maçında kalesini gole kapatan ancak hücumda istediğini bulamayan Polonya, İsveç deplasmanında turnuvadaki ilk galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.Jan Urban'ın çalıştırdığı Polonya, Uluslar Ligi'ndeki ilk maçında Bosna Hersek ile 0-0 berabere kaldı.

RESMİ MAÇLARDA İSVEÇ ÜSTÜN
İsveç ile Polonya arasındaki rekabette hazırlık karşılaşmaları dışarıda bırakıldığında iki ülke bugüne kadar 10 resmi maçta karşı karşıya geldi.
Bu mücadelelerin 8'ini İsveç, 2'sini Polonya kazandı. İki takım arasındaki resmi karşılaşmalarda beraberlik çıkmadı. İsveç rakibine karşı 18 gol kaydederken Polonya 8 kez fileleri havalandırdı.

İsveç, Polonya karşısında galip gelerek grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.İsveç, Polonya karşısında galip gelerek grupta ikide iki yapmayı hedefliyor.

SON RANDEVUDA 5 GOL ÇIKTI
İki takım son olarak 31 Mart 2026'da Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde karşı karşıya geldi. İsveç, sahasında oynanan mücadeleyi 3-2 kazanarak rakibine üstünlük sağladı. Bir önceki randevuda ise Polonya, 2022 Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde İsveç'i 2-0 mağlup etmişti.

İSVEÇ SON DÖNEMDE ÜSTÜN
İki ülke arasındaki son 5 resmi karşılaşmanın 4'ünü İsveç kazandı.
İsveç; 2026'da 3-2, EURO 2020'de 3-2, 2003'te deplasmanda 2-0 ve yine 2003'te sahasında 3-0 galip geldi. Polonya'nın bu süreçteki tek zaferi 2022'deki 2-0'lık karşılaşma oldu.

Polonya, zorlu İsveç deplasmanında organizasyondaki ilk galibiyetinin peşinde.Polonya, zorlu İsveç deplasmanında organizasyondaki ilk galibiyetinin peşinde.

İSVEÇ'İN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
İlk iki haftanın ardından İsveç, gruptaki üçüncü maçında 2 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Graham Potter'ın ekibi daha sonra 5 Ekim'de Romanya'ya konuk olacak. Kasım ayındaki milli arada ise 14 Kasım'da Bosna Hersek'i ağırlayacak, grup aşamasını 17 Kasım'da Polonya deplasmanında tamamlayacak.

POLONYA'NIN KALAN ULUSLAR LİGİ FİKSTÜRÜ
Polonya ise ikinci haftadaki İsveç deplasmanının ardından 2 Ekim'de Romanya'yı konuk edecek. Jan Urban'ın öğrencileri 5 Ekim'de Bosna Hersek deplasmanına çıkacak. Polonya, kasım ayında 14 Kasım'da Romanya'ya konuk olacak, grubun son maçında ise 17 Kasım'da İsveç'i ağırlayacak.

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