Saldırgan A.E. Bilgili'nin şizofreni tedavisi gördüğü, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve husumetten kaynaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi. "AMCAMI ZİYARET EDECEĞİM" DEYİP KAPIYA DAYANDI Saldırganın "Amcamı ziyaret edeceğim" deyip okula geldiği, güvenlik tarafından içeri alınmayınca edebiyat öğretmeni olan amcasını bahçeye çağırdığı, ikilinin burada tartıştığı ortaya çıktı.

Osmaniye'de şizofren yeğen öğretmen amcasına kıydı (Foto: İHA)

"SALDIRININ EĞİTİM ÖĞRETİMLE ALAKASI YOK"



Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi.

VALİ: ZANLI ŞİZOFREN

Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:

"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."