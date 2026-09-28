Saldırı değil aile içi husumet! Osmaniye'de şizofren yeğen öğretmen amcasına kıydı
Osmaniye'deki Farabi Anadolu Lisesi bahçesinde edebiyat öğretmen Mehmet Bilgili'nin can verdiği olayın altından aile içi husumet çıktı. Bilgili'yi şizofreni tedavisi gören yeğeni A.E. Bilgili'nin vurduğu öğrenildi. Okula giden Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi. Öte yandan şüpheli yakalandı ve olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Osmaniye'de Merkeze bağlı Çardak köyündeki Farabi Anadolu Lisesi'nin bahçesinde edebiyat öğretmeni Mehmet Bilgili, yeğeni A.E. Bilgili'nin silahlı saldırısına uğradı.
İhbar üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Tabancayla açılan ateş sonucu ağır yaralanan öğretmen, ambulansla kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Elim olayın altından ise aile içi husumet çıktı.
Saldırgan A.E. Bilgili'nin şizofreni tedavisi gördüğü, psikolojik sorunlarının bulunduğu ve husumetten kaynaklı saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenildi.
"AMCAMI ZİYARET EDECEĞİM" DEYİP KAPIYA DAYANDI
Saldırganın "Amcamı ziyaret edeceğim" deyip okula geldiği, güvenlik tarafından içeri alınmayınca edebiyat öğretmeni olan amcasını bahçeye çağırdığı, ikilinin burada tartıştığı ortaya çıktı.
"SALDIRININ EĞİTİM ÖĞRETİMLE ALAKASI YOK"
Okula giden Vali Mehmet Fatih Serdengeçti, yetkililerden bilgi aldı. Serdengeçti, gazetecilere, saldırının eğitim öğretimle alakası olmadığını söyledi.
VALİ: ZANLI ŞİZOFREN
Öğretmen ile yeğeni arasında husumet bulunduğunu dile getiren Serdengeçti, şöyle konuştu:
"Zanlı şizofren, psikiyatri bağlamında uzun yıllardır tedavisi devam ediyor. Daha önce öğretmenimizin kendisini yetiştirdiği, evlat olarak baktığına yönelik bilgiler var elimizde. Fakat son dönemlerde husumet oluşuyor, şizofreni kaynaklı çeşitli iddialardan kaynaklı bu menfur saldırıyı gerçekleştiriyor. Gerek kolluk kuvvetlerimizce gerek Cumhuriyet Başsavcılığınca aydınlatacaktır. Burada öğrenci ve eğitime dönük bir saldırı değil."
Vali Serdengeçti, saldırganın amcası olan öğretmeni hedef aldığını belirterek, "Okulumuzun bahçesinde hedef alıyor. Geçmiş olsun, başımız sağ olsun." dedi.
Serdengeçti, şüphelinin yakalandığını ve olayda kullanılan ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini ifade ederek, "Kendisinin, öğretmene husumete dönük çeşitli iddiaları var fakat saldıran kişinin şizofreni belirtileri olduğunu biliyoruz." diye konuştu.
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