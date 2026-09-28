Wüst, "Dünya çapında, ekonomik ve toplumsal açıdan Türkiye ile Kuzey Ren-Vestfalya kadar yakın bağları olan başka bir yer yoktur. KRV'de, 1,5 milyon Türk kökenli yaşamaktadır. Biz bu sıkı bağın oluşturduğu hazineyi korumak ve karşılıklı yarar sağlamak amacıyla daha da geliştirmek istiyoruz." dedi.

Wüst gelecek dönem Federal Başbakan adaylarından biri (Foto: AA)

Ülkesinin 65 yıl önce Türkiye'den ve İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya gibi diğer ülkelerden insanları davet ettiğine işaret eden Wüst, "KRV'nin 200 yıllık sanayi tarihi, dünyanın dört bir yanından bize gelen insanlar olmasaydı asla düşünülemezdi." diye konuştu.

Wüst, KRV'deki Türk toplumunun özellikle madenlerde ve sanayide ortaya koyduğu emeğin önemli bir miras olduğunu belirterek, "Bu mirasa dayanmalı ve yeni bir ortak ekonomik mucize yaratmalıyız." ifadesini kullandı.