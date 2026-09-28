Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı 3 saat sürdü.

Başkan Erdoğan Kabine sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Kabinemizin 72. toplantısını az önce tamamladık. İlk olarak güvenli okul ikliminin inşasını ve güçlendirilmesini istişare ettik. Geçtiğimiz yıl yaşadığımız üzücü hadiseler nedeniyle okulların güvenliğini arttıracak ek önlemler uygulamaya koymuştuk.

Bugün bunları tekrar gözden geçirdik ve ilave tedbirleri görüştük. Geçen hafta Manisa Turgutlu'da meydana gelen acı olaydan etkilenen çocuklarımıza tekrar geçmiş olsun diyor, tedavileri devam eden 3 çocuğumuza acil şifalar diliyorum.

Bugün Osmaniye'de yeğeni tarafından katledilen öğretmenimize rahmet diliyorum.

Son toplantıdan bu yana yoğun bir mesai ile milletimize hizmet etmeyi sürdürdük. İçeride toplu açılış törenleri dışarıda uluslararası toplantılarla, Türkiye'yi hak ettiği yere getirtmenin mücadelesini verdik. Dış politika kulvarında dolu dolu geçen bir gündemimiz oldu.

8 Eylül'de Avrupa şampiyonu olarak milletimize guru yaşatan Filenin Sultanlarını Külliyemizde ağırladık. 3 yıl önce Belçika'da ulaştığımız zaferi kendi evimizde tekrarlayan A Milli Kadın Valeybol Takımımızı şahsım ve milletim adına tebrik ederim.

FON SORUŞTURMASINDA NET MESAJ

Bugünkü Kabine Toplantımız'da 17 Eylül'den beri gündemde olan fon konusunu konuştuk. Adalet ve Hazine bakanlarımız kapsamlı bir sunum yaptılar. Atılan adımlarla ilgili bilgilendirme yaptılar. İster piyasa manipülasyonuyla, ister borsa oyunlarıyla her kim milletin hukukuna hakkına el uzatırsa karşısında bizi bulur. Kimse bizi başkalarıyla karıştırmasın. Bizim kırmızı çizgimiz aziz milletimizdir. Biz ne hak yeriz ne de vatandaşımızın hakkının yenilmesine göz yummayız. Başkaları gibi hak yiyenleri savunmayız. Onlarla aramızdaki fark budur.