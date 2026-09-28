İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasından CHP'li Ensar Öğüt'ün kardeşi Balıkçı İsmet lakaplı İsmet Öğüt çıktı.



Soruşturma kapsamında yüksek tutarlı para hareketlerine yönelik mali incelemeler devam ediyor. 3 MİLYARLIK FON ÇIKIŞINDAN CHP VEKİLİN KARDEŞİ ÇIKTI



Yapılan çalışmalarda, kamuoyunda "Balıkçı İsmet" olarak bilinen İsmet Öğüt adına 1 Temmuz ile 16 Eylül 2026 tarihleri arasında toplam 3 milyar 92 milyon 75 bin 513 TL tutarında fon çıkışı bulunduğu tespit edildi.

CHP'li Ensar Öğüt ve kardeşi İsmet Öğüt (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi) PARANIN HAREKETİNİN KAYNAĞI ARAŞTIRILIYOR Soruşturma kapsamında İsmet Öğüt'e ait söz konusu para hareketlerinin kaynağının belirlenmesine yönelik incelemeler sürdürülüyor. Fonlardan gerçekleştirilen yüksek tutarlı çıkışların hangi işlemlerle bağlantılı olduğu, paraların hangi hesaplara aktarıldığı ve nihai yararlanıcılarının kimler olduğu araştırılıyor. Paranın kaynağı ile soruşturma konusu fon işlemleri arasında bağlantı bulunup bulunmadığı da mali incelemelerin başlıkları arasında yer alıyor. ESKİ CHP MİLLETVEKİLİ ENSAR ÖĞÜT'LE EKONOMİK İLİŞKİ ARAŞTIRILIYOR İncelemelerde İsmet Öğüt'ün ağabeyi, 22, 23 ve 24. dönem CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öğüt de araştırılıyor. Ensar Öğüt ile soruşturmaya konu mal varlığı ve para hareketleri arasında herhangi bir ortaklık veya ekonomik menfaat ilişkisi bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.