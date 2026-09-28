SPK’nın Başsavcılığa “tedbir” başvurusuna Takvim ulaştı: “Şirket ve fon tedbirleri yeniden ele alınsın”
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında Sermaye Piyasası Kurulu tarafından gönderilen kritik yazıya Takvim.com.tr ulaştı. SPK Başkanı imzalı müzekkerede, kuvvetli suç şüphesine dikkat çekilirken şirket ve fonlar özelindeki tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin piyasa işleyişi açısından yararlı olacağı aktarıldı. TEFAS’ta işlem yasağı süren 131 fonun idari tasfiye süreci devam ederken, adli makamların şüpheli gerçek kişiler ve para hareketleri üzerindeki tedbirleri sürdürdüğü bildirildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında şirket ve fonlar üzerindeki adli tedbirlerin yeniden değerlendirilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) Başsavcılığa gönderdiği yazı ortaya çıktı.
SPK Başkanı imzası taşıyan resmi yazıda, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturma kapsamında piyasa dolandırıcılığı yapıldığı ve bu yolla suç geliri elde edildiğine yönelik kuvvetli suç şüphesi bulunduğu yönündeki tespitlerine yer verildi.
TÜZEL KİŞİLERE YÖNELİK TEDBİR TALEBİ
Kurul tarafından Başsavcılığa iletilen bildirimde soruşturmadaki suç şüphesine yönelik tespitlere itiraz edilmezken, 26 Eylül 2026 tarihli müzekkerede "sorumlu tüzel kişiler" ve "sorumlu fonlar" listelerinde yer alan şirketler ile fonlar yönünden tedbirlerin yeniden değerlendirilmesinin faydalı olacağı aktarıldı.
131 FON HAKKINDA İDARİ YAPTIRIM
Başsavcılık tarafından şirket ve fonlara yönelik tedbirlerin kaldırılması ihtimali, SPK Karar Organının 17 Eylül 2026 tarihli kararıyla 131 fonun TEFAS'ta alım ve satım işlemlerine kapatılması ile tasfiyesine yönelik hükümlerini ortadan kaldırmıyor. Kurulun yatırımcıların korunması ve sermaye piyasasının düzenli işleyişi kapsamında aldığı idari kararlar ayrı şekilde uygulanmaya devam ediyor.
GERÇEK KİŞİLER HAKKINDA ADLİ İNCELEME
Fon soruşturmasında gerçek kişiler, para hareketleri ve mal varlığı değerlerine ilişkin incelemeler devam ediyor.
Adli makamların suçtan kaynaklandığı değerlendirilen kazançların ve sorumluların tespitine odaklanırken, diğer taraftan mağdur yatırımcıların haklarının korunması ve piyasalarda ilave mağduriyet oluşmamasına yönelik süreci titizlikle yürüttüğü kaydedildi.
NE OLMUŞTU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkerede, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ ve Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bunların alt şirketlerinin yöneticilerine ilişkin mali verilerin temin edilmesi talep edilmişti.
Şirketlerin tüm yöneticilerinin açık kimlik bilgilerinin tespit edilmesi, bunların 2024'ten bugüne kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş-çıkışlarının ham veri halinde Başsavcılığa gönderilmesi istenmişti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yapılan soruşturmada, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetimi AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız, Namık Kemal Gökalp, Altunç Kumova ve İbrahim Bekçi tutuklanmıştı.
Gözaltına alınan Enver Çevik ve Kemal Akkaya, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Tera Yatırım Yönetim Kurulu üyeleri Bülent Uygun ve Abdulkadir Özkan da adliyeye sevk edilmiş ve tutuklanmıştı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Furkan Baki, Murat Keçeci, Ramazan Erbey, İlhan Aygül, Salih Can Bülbül, Selçuk Kahya, Uğur Akkafa, Samet Çetinel, Celal Yarız, İsmail Ege, Mehmet Yıldırım, Lütfi Çetinel, Berkan Gülen ve Mehmet Erbey'in tutuklanmasına, 3 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmişti.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilen 19 şüphelinin tutuklanmasına, 2 zanlının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verilmişti.
Devam eden soruşturmada 8 şüpheli daha gözaltına alınmış, 6'sının tutuklanmasına hükmedilmişti.
Böylece soruşturmada tutuklananların sayısı 51'e ulaşmıştı.
Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener'le birlikte hakkında yakalama kararı çıkarılan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de gözaltına alınmıştı.