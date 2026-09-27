Türkiye, milli maç tarihinde 151 beraberlik ve 244 mağlubiyet yaşadı.

MONTELLA ÜLKESİ İTALYA ÖNÜNDE

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya karşısında özel bir mücadeleye çıkacak. İtalyan teknik adam, kendi ülkesine karşı Türkiye'nin galibiyeti için saha kenarında görev yapacak. Montella, daha önce bu karşılaşmaya ilişkin yaptığı açıklamada bütün enerjisini Türkiye'nin başarısı için harcayacağını ve sahaya kazanmak için çıkacaklarını söylemişti.