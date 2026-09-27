103 yıllık tarihinde bugüne kadar 655 karşılaşmaya çıkan Türkiye, bu mücadelelerin 366'sını resmi, 289'unu ise özel maçlarda oynadı. Ay-yıldızlılar, geride kalan müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 260 galibiyet elde ederken 151 kez berabere kaldı ve 244 karşılaşmadan mağlubiyetle ayrıldı. Türkiye, rakip fileleri 906 kez havalandırırken kalesinde 933 gol gördü.
İLK 11'LER
TÜRKİYE: Altay, Zeki, Merih, Salih, Orkun, Orkun, Arda, Can, Eren, Ozan, Oğuz, Barış Alper
İTALYA: Donnarumma, Kayode, Scalvini, Bastoni, Ruggeri, Frattesi, Tonali, Fagioli, Raspadori, Pio Esposito, Sebastiano Esposito
GOL
TÜRKİYE 0-1 İTALYA