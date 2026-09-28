Memiş, altın yatırımında günlük iniş ve çıkışlar yerine uzun vadeli bakışın önemini vurguladı. (Foto: AA)

"VADEYE ODAKLANMAK GEREKİYOR"

"Bu zaten normal değil. Yani yıllık getirisini zaten bir ayda vermiş. Orası da bir manipülasyon fiyatlamasıydı. Nasıl ki gerilemeler bir manipülasyon fiyatlamasıyla bir aylık getirisi de manipülasyon fiyatlaması. O yüzden uzun vadeye odaklanmak gerekiyor."