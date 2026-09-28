Altın neden düşüyor? Piyasa uzmanı 1 yıl ve sonrasına dikkat çekti: Kısa vadeli al-sat için uyardı
Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, A Haber canlı yayınında altın piyasasındaki sert hareketliliğe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ons altında yaşanan geri çekilmenin savaş, petrol fiyatları, dolar ve ABD tahvil faizleriyle bağlantılı olduğunu belirten Memiş, yatırımcıların kısa vadeli dalgalanmalar yerine uzun vadeli stratejiye odaklanması gerektiğini söyledi. Öte yandan altın fiyatlarında hareketlilik sürerken yatırımcıların gözü güncel alış ve satış rakamlarına çevrildi. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın başta olmak üzere piyasadaki son fiyatlar merak konusu oldu. İşte uzman isimden kritik piyasa değerlendirmesi ve 28 Eylül 2026 güncel altın fiyatları.
Altın piyasalarında yeni haftaya sert dalgalanmayla başlanırken, yatırımcıların gözü gram altın ve ons altındaki hareketlere çevrildi. A Haber canlı yayınında altın piyasasını değerlendiren Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, son fiyat hareketlerinin küresel piyasalardaki belirsizliklerden bağımsız değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti.
ALTIN FİYATLARINDA SERT GERİLEME DİKKAT ÇEKTİ
Gram altında yüzde 2,41'lik düşüş görülürken ons altın tarafında da yüzde 2,57 civarında gerileme yaşandı. Aynı süreçte petrol fiyatlarında ise yüzde 2,5'in üzerinde yükseliş dikkat çekti.
"ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK AZALDI"
Altın yatırımcısının yaşanan düşüş karşısında ne yapması gerektiği sorusunu yanıtlayan İslam Memiş, piyasalarda öngörülebilirliğin azaldığına dikkat çekti.Altın neden düşüyor?
Memiş, değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:
"Merkez bankalarının bile önünü göremediği bir manipülasyon piyasasında yatırımcılar eğer kısa vadeli aldım düştü diye bir düşünceye sahipse farklı yatırım araçlarında yatırım yapmasına gerek yok."
Küresel piyasalardaki savaş senaryolarının sürekli değiştiğini belirten Memiş, petrol fiyatları, dolar ve ABD tahvil faizlerinin de altın üzerindeki baskıyı artırdığını söyledi.
"Yani şu andaki dünya piyasalarında her gün farklı, her hafta farklı açıklamalar geliyor. Bir hafta barış, bir hafta savaş ve petrol fiyatları da son iki hafta da yine yüksek kalmaya devam ederken dolar uluslararası piyasalarda güçlü 101 seviyesinde. Amerikan tahvil faizleri rekor seviyede %5'in üzerinde beraberinde belirsizlik var."
SAVAŞ VE PETROL FİYATLARI ALTINDA BASKI OLUŞTURUYOR
Memiş, küresel piyasalarda nakit ihtiyacının da bazı ülkeleri altın satmaya yönelttiğini belirtti. Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin bölge ülkelerinin likidite ihtiyacını artırdığını ifade eden Memiş, yatırımcıların dolara ve ABD tahvillerine yönelmesinin altın başta olmak üzere dolar karşısındaki varlıkları etkilediğini söyledi.
Uzman isim şöyle konuştu:
"Bu ortamda altın satmak zorunda kalan ülkeler var. Yani hürmüz boğazı tekrar kapalı olunca bölgedeki ülkeler nakide ihtiyacı olduğu için altın satmak zorunda kalıyor. Küresel piyasalarda, pozisyonlarda dolara geçiyor. Amerikan tahvil faizlerine geçiyor."
Memiş, yalnızca altının değil gümüş ve euro gibi varlıkların da aynı süreçte değer kaybettiğine dikkat çekti.
"Bu ortamda tabii ki Altın, gümüş başta olmak üzere dolar karşısındaki bütün varlıklar sadece altın değil gümüşün de sadece gümüşün değil euronun da değer kaybettiği bir süreç var karşımızda."
ONS ALTINDA 4.700 DOLARDAN 650 DOLARLIK GERİLEME
Altının geçmiş aylardaki hareketlerine de dikkat çeken İslam Memiş, ons altında çok geniş bir bantta fiyatlama gerçekleştiğini söyledi. Memiş, önceki yükseliş ve son düşüş arasındaki farkı şu sözlerle anlattı:
"Şunu hatırlatmak isterim. Yine geçtiğimiz aylar içerisinde ons altın tarafında 4.700 dolar seviyesi vardı. Bakın Haziran ayında 3.950 dolar seviyesi vardı. 2 ay sonra 4.700 dolara yükselmiş. 750 dolarlık bir yükseliş gördük. Bugüne baktığımız zaman da bir ayda 650 dolar civarında bir gerileme gördük."
Bu hareketlerin altın piyasasında kısa vadeli fiyatlamaların ne kadar sert olabildiğini gösterdiğini belirten Memiş, yatırımcıların günlük fiyat değişimlerine göre karar vermemesi gerektiğini vurguladı.
"Ne kadar geniş bant aralığında belirsiz bir fiyatlamanın geçerli olduğunu da fiyatlar bize göstermiş oluyor."
"UZUN VADE DEDİĞİMİZ OLAY BİR YIL VE SONRASI"
Yatırımcıların sıkça sorduğu "Uzun vade ne kadar?" sorusuna da yanıt veren Memiş, kendi tanımına göre vadeleri şöyle açıkladı:
"Şimdi uzun vade dediğimiz olay bir yıl ve sonrası uzun vade. Orta vade 6 ay ve sonrası. 6 ayla 1 yıl arası orta vade. 1 yıl ve sonrası da uzun vade."
2026 yılı boyunca birikimlerin çeşitlendirilmesi ve uzun vadeli strateji oluşturulması yönünde uyarılarda bulunduğunu hatırlatan Memiş, mevcut piyasa koşullarında yalnızca altın özelinde değil, tüm yatırım araçlarında belirsizliğin bulunduğunu ifade etti.
"Bugüne kadar geldiğimiz noktada bütün yatırım araçlarında sadece altın özelinde değil ciddi bir belirsizin olduğu bir piyasa var karşımızda ve dolayısıyla burada bir yıl ve sonrasına odaklanmak lazım."
GRAM ALTINDA 7.229 LİRADAN 6.578 LİRAYA GERİ ÇEKİLME
Yayında gram altının geçmişte gördüğü seviyelere de değinildi. Memiş, yaklaşık bir ay önce ons altında 4.700 dolar, gram altında ise 7.229 lira seviyelerinin görüldüğünü hatırlattı.
"Bir ay önce ons altın tarafında biz 4.700 dolar seviyesini gördük. Gram altında da 7.229 lira seviyesini gördük. Ama bugün baktığımız zaman 6578 bu aylık dalgalanmalar yatırımcılar tarafında kısa vadede düşünülmemesi gerektiğini düşünüyor."
Uzman isme göre savaş, petrol fiyatları ve küresel belirsizlik devam ettiği sürece altın fiyatları üzerinde baskı oluşmaya devam edebilir.
OCAK AYINDAKİ 2 BİN LİRALIK GRAM ALTIN ARTIŞINA DİKKAT ÇEKTİ
Gram altının yıl içerisindeki hızlı yükselişi de gündeme geldi. Memiş, ocak ayındaki fiyat hareketinin olağan bir yükseliş olarak değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.
"Ocak ayında 6.157 TL seviyesindeydi gram altın TL fiyatı. Sonra şubat ayında da yani Ocak ayının sonunda da 8157 kadar yükseldi. Bir ayda gram altında 2.000 liralık yükseliş normal değil. Teknik ve mantık olarak okunamaz. Yani bu fiyatlar normal fiyat değil."
Memiş, ons altının da aynı dönemde çok hızlı yükseldiğini belirterek şöyle devam etti:
"Bir ayda gramında 2.000'lere yükselmesi, ons altının 5 5600 dolara kadar yükselmesi zaten normal değildi o fiyatlar. Daha sonra savaşla birlikte sert bir dalgalanma trendine girdi."
"UZUN VADEYE ODAKLANMAK GEREKİYOR"
Programda, söz konusu hızlı yükselişin ardından yaşanan düşüşlerin altının uzun vadeli görünümü açısından nasıl değerlendirilmesi gerektiği de ele alındı. Memiş, kısa vadeli fiyat hareketlerinin takip edilerek sürekli al-sat yapılmasının yatırımcı açısından kolay olmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Evet. Yani bu dalgalanmalar baktığın zaman bu yıl zaten böyle olacağı belli. Hani bir bir savaş ortamı yaşandı ama Ocak ayında altın yatırımı yapan birisi belki enflasyon karşısında kazanamadı ama yatırdığından daha fazla yani 8 ay bekleseydi 8 ay sonunda daha fazla kazanmış olacaktı. Uzun vadeden kastımız o anlamda söylüyorum."
Altın piyasasında alış ve satış fiyatları arasındaki farkın da kısa vadeli işlem yapan yatırımcı açısından önemli olduğunu belirten Memiş, günlük fiyat hareketlerinden kazanç elde etme yaklaşımına karşı uyarıda bulundu.
"ALTIN UZUN VADELİ STRATEJİYLE DEĞERLENDİRİLMELİ"
Programda altının uzun vadede güvenli liman niteliğini koruyup korumadığı da gündeme geldi. Memiş, son bir yıllık gram altın fiyatlarını karşılaştırarak değerlendirmesini somut rakamlar üzerinden yaptı.
"Geçen yıl bugün 28.09.2025 tarihinde gram altın TL fiyatı 5.186 L seviyesindeymiş. Şu anda gram altının TL fiyatı 6.572 lira seviyesinde. Neden uzun vadeli bir strateji belirlemek gerektiğini gördünüz mü? 1 yıllık süreç içerisinde altın değer kaybetmiş mi?"
Programda bu değişimin yüzde 30'un üzerinde bir artışa işaret ettiği ifade edilirken, yaşanan sert geri çekilmeye rağmen yıllık bazda pozitif bir fiyat değişimi olduğu vurgulandı.
OCAK AYINDAKİ HIZLI YÜKSELİŞ İÇİN "NORMAL DEĞİLDİ" VURGUSU
İslam Memiş, gram altının ocak ayında kısa sürede yaklaşık 2 bin liralık yükseliş göstermesinin de yatırımcıların dikkatle değerlendirmesi gereken bir fiyatlama olduğunu belirtti.
"Bir de şöyle bir şey var. Ocak ayında 1 Ocak tarihinde 6.157 lira seviyesinden 28 Ocak tarihinde 8.157 yani bir ayda gramında 2.000 TL yükselmişse bu zaten normal değil"
Programda bu hareketin ardından yaşanan düşüşlerin de değerlendirilmesi üzerine Memiş, kısa vadeli fiyatlamalar yerine daha geniş zaman aralığının dikkate alınması gerektiğini söyledi.
"VADEYE ODAKLANMAK GEREKİYOR"
"Bu zaten normal değil. Yani yıllık getirisini zaten bir ayda vermiş. Orası da bir manipülasyon fiyatlamasıydı. Nasıl ki gerilemeler bir manipülasyon fiyatlamasıyla bir aylık getirisi de manipülasyon fiyatlaması. O yüzden uzun vadeye odaklanmak gerekiyor."
"Yatırımcılarımızın meşru haklarını gözetiyoruz"
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