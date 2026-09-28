CHP'deki İstanbul krizinden en sıcak kulisler: Mehmet Ali Yüksel'de "İlgezdi" faktörü... Gürsel Tekin Genel Merkez'e bayrak açtı
CHP'de kördüğüm haline gelen İstanbul krizi klik çatışmalarına sahne oluyor. "Mehmet Ali Yüksel atandı" iddiası ortaya atıldı ancak Kılıçdaroğlu herhangi bir isim açıklamadı. CHP'deki bir grup ve Battal İlgezdi'nin Yüksel için baskı yaptığı söylenirken, Gürsel Tekin cephesinden "Görevimizin başındayız" mesajı geldi. Genel Merkez'e "Böyle süreç yönetimi mi olur?" diyerek bayrak açan Tekin, aba altından sopa gösterip "Algı oluşturmaya çalışanlar ve bu yapılara bilgi taşıyan sözde CHP’liler de yakın takibimizde" dedi. Tekin için "Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" deniliyor.
CHP İstanbul İl Başkanlığında atama krizi yaşanıyor. Mahkemenin 17 Eylül 2026'da "tedbir" kararını kaldırmasıyla İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin'in görevi sona erdi.
KILIÇDAROĞLU İSİM ZİKRETMEDİ
Gözler yeni atama için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu, ne MYK'da ne de Bolu'daki toplantıda İstanbul için herhangi bir isim zikretmedi.
MYK sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama Sayın Genel Başkan da yetki var. Her an bu yetkisini kullanabilir" dedi.
GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI: MAHKEME KARARI OLDUĞU İÇİN TUTUYORDUK ONU
CHP'nin Bolu kampında ise Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimin atanacağının sorulması üzerine, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulu'nda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadelerini kullandı.
Kılıçdaroğlu, göreve kimin atandığını açıklamadı.
Bu durum CHP içinde kördüğüm haline gelen İstanbul krizini daha da körükledi.
MEHMET ALİ YÜKSEL ATANMADI
Kağıthane eski İlçe Başkanı ve Kılıçdaroğlu'nun eski başdanışmanı Mehmet Ali Yüksel'in İstanbul İl Başkanı olarak atandığına dair kulis bilgileri CHP medyasınca servis edildi.
Bilindiği üzere geçtiğimiz ay CHP MYK'sında Gürsel Tekin'in görevden alınıp yerine Mehmet Ali Yüksel'in atanması konuşulmuştu. Parti Sözcüsü Müslim Sarı da bunu doğrulayıp "Önümüzdeki günlerde açıklama yapacağız" demişti.
Yüksel'in atandığı iddialarına karşın Gürsel Tekin cephesinden jet hızında "Görevimizin başındayız" mesajı geldi.
Nitekim, eski Kağıthane ilçe başkanı Yüksel'in olası aday adayları içinde olduğu, herhangi bir atama yapılmadığı öğrenildi.
KK'YA YAKIN KALEM YAZDI, TEKİN DESTEK VERDİ: BÖYLE SÜREÇ YÖNETİMİ OLMAZ
Bunun üzerine Gürsel Tekin ve Kılıçdaroğlu'na yakın kalemler "Böyle süreç yönetimi olmaz" diyerek Genel Merkez'e bayrak açtı.
"Mutlak Butlan: Yüzleşme" kitabının yazarı Bülent Gürsoy, "Süreçler böyle yönetilemez. Belirsizlikler CHP örgütünü çürütür yolunu çıkılmaz kılar. Kamuoyunu da hasta eder" paylaşımında bulundu.
Gürsel Tekin'in de mezkur paylaşımı RT'leyip destek vermesi dikkatlerden kaçmadı.
İSTANBUL'DAKİ KRİZDE "BATTAL" FAKTÖR: YÜKSEL'İN ATANMASINI İSTİYOR
Takvim.com.tr'nin CHP kulislerinden edindiği bilgiye göre Mehmet Ali Yüksel'in atanması için CHP Genel Merkezi'nde belirli bir grubun baskın tutum içinde olduğu söyleniyor.
Yüksel'i eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi ve eşi Gamze Akkuş İlgezdi'nin (CHP İstanbul Milletvekili) desteklediği söyleniyor.
"İSTANBUL'DAKİ KADROLARI DİZAYN ETME ÇABASINDA"
İlgezdilerin kongre ve kurultay sürecinde İstanbul'daki kadroları dizayn etme çabasında olduğu ifade ediliyor.
Nitekim Yüksel için "Battal'ın yakınıdır, o seçilirse bilin ki Battal il yönetimini ele almıştır" yorumları yapılıyor.
TEKİN ABA ALTINDAN SOPA GÖSTERDİ: SÖZDE CHP'LİLER YAKIN TAKİBİMİZDE
Tüm bu tartışmaların gölgesinde, Gürsel Tekin cephesinden yeni bir açıklama geldi.
Tekin, "Mehmet Ali Yüksel atandı" paylaşımı yapan CHP içindeki klikleri "aparat" olarak tanımladı. İçeride ve dışarıda CHP içinde gedik açmaya, ayrışma ve kavga yaratmaya çalışanlara asla izin vermeyeceklerini söyledi.
Aba altından sopa gösterip "Algı oluşturmaya çalışanlar ve bu yapılara bilgi taşıyan sözde CHP'liler de yakın takibimizdedir" mesajı verdi.
KILIÇDAROĞLU İSTANBUL'DA YOL KAZASI İSTEMİYOR
CHP kurultayının en belirleyici kongresi hiç şüphesiz İstanbul kongresi.
Delegelerin önemli bir kısmını İstanbul belirliyor. İl başkanının en az 200 delege üzerinde hakimiyet kuracağı öngörülüyor. Bu sebeple Kılıçdaroğlu ve kurmayları İstanbul kongresine özel hazırlanıyor.
Önceki kurultaydaki gibi bir yol kazasına mahal vermek istemiyor.
"GÜRSEL TEKİN'İ TASFİYE ETMEK İSTİYORLAR"
CHP'li Barış Yarkadaş ise geçtiğimiz ay "Gürsel Tekin'i tasfiye etmek istiyorlar" demişti.
Yarkadaş, "Kurultay süreci başladığında Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanı olursa, 200 delege üzerinde hakimiyet kuracak. O yüzden 'İstanbul'u Gürsel Tekin'e teslim etmek yerine kendi çalışabileceğimiz bir arkadaşla devam edelim; Gürsel Tekin gibi etkin bir figürü de ortadan kaldıralım' diyorlar" ifadelerini kullamıştı.
"GENEL MERKEZ ATAMAZSA, KONGREDE ÇIKAR ADAY OLUR"
Peki, Tekin bundan sonra ne yapacak?
CHP içinden temas kurduğumuz kaynaklar "Gürsel Tekin İstanbul İl Başkanlığı görevini sürdürmek istiyor. Genel Merkez atamazsa, kongrede çıkar aday olur" diyor.