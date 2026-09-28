CHP İstanbul İl Başkanlığında atama krizi yaşanıyor. Mahkemenin 17 Eylül 2026'da "tedbir" kararını kaldırmasıyla İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin 'in görevi sona erdi. KILIÇDAROĞLU İSİM ZİKRETMEDİ Gözler yeni atama için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na çevrildi. Ancak Kılıçdaroğlu, ne MYK'da ne de Bolu'daki toplantıda İstanbul için herhangi bir isim zikretmedi. MYK sonrası Parti Sözcüsü Müslim Sarı, "MYK'da bu konu gündeme gelmedi. Ama Sayın Genel Başkan da yetki var. Her an bu yetkisini kullanabilir" dedi.

Bolu'da düzenlenen CHP kampında Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'le ilgili açıklamalarda bulundu (Foto: AA)



GÜRSEL TEKİN AÇIKLAMASI: MAHKEME KARARI OLDUĞU İÇİN TUTUYORDUK ONU



CHP'nin Bolu kampında ise Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimin atanacağının sorulması üzerine, "O konuda karar Merkez Yönetim Kurulu'nda çıktı. Yeni çıkmadı ama önceden çıktı, yani yaklaşık bir ay falan oluyor çıkalı. Mahkeme kararı olduğu için tutuyorduk onu" ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu, göreve kimin atandığını açıklamadı.

Bu durum CHP içinde kördüğüm haline gelen İstanbul krizini daha da körükledi.