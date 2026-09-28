Fon iddiaları patlayınca Yeşim Salkım dayanamadı! 500 bin dolar ve barter çeki vurgunu: "Evimi çaldınız geri istiyorum"
Mustafa Sandal’ın eşi Melis Sandal’ın adının borsa ve fon soruşturmasında geçmesinin ardından ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, yıllar önce yaşadığı hezimeti canlı yayında döküldü. Melis Sandal’ın babası Cihan Sütşurup tarafından "barter" yöntemiyle dolandırıldığını iddia eden Salkım, 2009 yılında Bodrum Hebil Evleri’ndeki 500 bin dolarlık konutunu kaybettiğini açıkladı.
Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal'ın adının fon soruşturmasında geçmesinin ardından Yeşim Salkım, yıllar önce yaşadığını öne sürdüğü bir olayı gündeme taşıdı.
Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup tarafından "barter" yöntemiyle dolandırıldığını iddia eden şarkıcı, 2009 yılında Bodrum'daki evini kaybettiğini savunarak "Ben evimi geri istiyorum" dedi.
BODRUM'DAKİ EVİ VE 500 BİN DOLARLIK İŞLEMİ GÜNDEME GETİRDİ
Sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapan Salkım, alın teriyle satın aldığını söylediği evinin satışı sırasında mağdur edildiğini ileri sürdü. Süreçte Salih Yiğiner isimli kişinin aracılık yaptığını belirten şarkıcı, kendisine verilen barter çekinin akıbetini sordu.
Melis Sandal'ı da etiketlediği paylaşımında Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert'in isimlerini anan Salkım, şu ifadeleri kullandı:
"Sen (Melis Sandal), annen, baban, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert… 2009'da benim Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız ve benim elime verilen barter çeki ne oldu?"
Salkım, aynı paylaşımda o dönemin parasıyla 500 bin dolardan söz ederek işlemin açıklığa kavuşturulmasını istedi.
"DOSYALAR EVİMDE AVUKATIM ŞAHİT"
Yaşananların ardından konuyu yargıya taşıdığını söyleyen Salkım, açıklamalarının "iddia" olarak haberleştirilmesine de tepki gösterdi. Paylaşımında 11 kişiye dava açıldığını belirten şarkıcı, dosyaların kendisinde bulunduğunu ve avukatının sürece tanıklık ettiğini savundu.
Olayın Bodrum Hebil Evleri'nde yaşandığını söyleyen Salkım, komşularının da tanık olduğunu belirtti. Reyhan Sütşurup'un adını da anarak taşınmazın daha sonra kime satıldığını bildiğini öne sürdü ve "O bende kalsın" ifadesini kullandı.
Salkım, elindeki belgeleri yetkililere sunmaya hazır olduğunu şu sözlerle dile getirdi:
"Ben ispata hazırım. Yer Bodrum Hebil Evleri, komşularım da şahit! Ben tüm dosyalarımla Adalet Bakanı'na gitmeye hazırım!"
Şarkıcı, 2011 yılında hamileyken de bu süreç nedeniyle zor günler yaşadığını ifade etti.
YETKİLİLERDEN ARAŞTIRMA TALEBİ
Salkım, Cihan Sütşurup'un nerede olduğunu ve mal varlığına konulan tedbirin neden kaldırıldığını sordu. Yetkililerden açıklama beklediğini belirten şarkıcı, olayın araştırılmasını istedi.
"CİHAN SÜTŞURUP NEREDE?"
Bir diğer paylaşımında ise şu ifadeleri kullandı:
"Cihan Sütşurup nerede ve neden tüm aile Londra ve Dubai'de yaşıyor? Ayrıca geçen yıl konulan tedbirler 10 günde kim tarafından kaldırıldı? Bu soruların bir cevabı olmalı Sayın Bakanım…"
Salkım'ın burada sözünü ettiği geçmiş tarihli tedbir kararına ilişkin ayrıntılar, paylaştığı metinlerde açıklanmadı.
"MUSTAFA SANDAL BENİM NİYE YÜZÜME BAKMIYORMUŞ?"
Açıklamalarında eski arkadaşı Mustafa Sandal'a da sitem eden Salkım, aralarındaki mesafeyi geçmişte yaşadığını söylediği olayla ilişkilendirdi. Erol Köse'nin düğüne davet edilmesine rağmen kendisinin çağrılmadığını belirten şarkıcı, şöyle yazdı:
"Benim en eski arkadaşım Mustafa Sandal benim niye yüzüme bakmıyormuş! Hatta rahmetli Erol Köse'yi düğüne çağırıp beni neden çağırmadığı da belli oldu!"
Salkım, paylaşımının devamında 2009'dan bu yana yaşadıklarına tepki göstererek sorumlu tuttuğu kişilerin cezalandırılmasını istedi.
"BENİM DERDİM BABASI VE ANNESİ"
İlk açıklamalarından birinde Mustafa Sandal'ın eşini tanımadığını belirten Salkım, asıl meselesinin Cihan Sütşurup ve annesi olarak söz ettiği Reyhan Sütşurup'la olduğunu ifade etti.
Kendisinden başka mağdurlar da olabileceğini ileri süren şarkıcı, "Araştırsınlar, bu iş çok su kaldıracak daha. Kim bilir kimler var işin içinde!" dedi.
Borsa işlemleri hakkında bilgisi olmadığını söyleyen Salkım, "Ben borsadan anlamam ama tek bildiğim ilahi adalet er ya da geç tecelli edecektir" sözleriyle açıklamasını sürdürdü.
"ARKAMA YASLANDIM SIRADAKİNİ BEKLİYORUM"
Salkım, diğer paylaşımlarında da tepkisini sürdürdü. Bir paylaşımına "Alın size hediyem olsun yalancılar, maskeliler" notunu düşüren şarkıcı, başka bir açıklamasına ise "Dondurmamı yiyorum, arkama yaslandım, sıradakini bekliyorum" sözleriyle başladı.
Geçmişte yanlış anlaşıldığını, kendisini anlatamadığını ve zaman zaman susmak zorunda kaldığını ifade eden Salkım, bunların sağlığını da etkilediğini söyledi. İki çocuğunu yıllarca tek başına büyütmenin gururunu yaşadığını belirterek annesinin duasına ve babasının soyadına vurgu yaptı.
"Benim dengemi bozmayınız! Evdeki huzur, zenginlik budur" diyen şarkıcı, paylaşımının sonunda afişlerinin birçok yerde bulunduğunu belirterek takipçilerine iyi geceler diledi.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen sermaye piyasası soruşturmasında, 46 tüzel kişi, 18 fon ve 42 gerçek kişi olmak üzere toplam 106 kişi ve kuruluş hakkında mal varlığı tedbiri uygulanması talep edilmişti. Gerçek kişiler arasında Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sandal da yer almıştı.
İlgili kurumlara gönderilen yazıda, sermaye piyasası araçlarının dondurulması, yüksek tutarlı para transferlerinin ve mal varlığını azaltıcı işlemlerin engellenmesi istenmişti. Bazı hisselerde yaklaşık 100 kata varan fiyat artışları görüldüğü ve bu hareketlerin anormal nitelikte değerlendirildiği belirtilmişti.
MUSTAFA SANDAL: "BENİM ALNIM AK"
Mustafa Sandal, 27 Eylül 2026'da yaptığı açıklamada herhangi bir fon alım satımıyla veya böyle bir organizasyonla ilgisinin bulunmadığını söylemişti. Şarkıcı, açıklamasında şu ifadelere yer vermişti:
"Sevgili dostlar; benim alnım ak! Bugüne kadar herhangi bir fon alma, satma ya da böyle bir organizasyona dahil olma gibi bir durumum asla söz konusu olmamıştır. Halkımızın bu konudaki hassasiyetini saygıyla ve aynı hislerle paylaşıyorum. 32 yıldır tek gelirim sizlerin takdiriyle müziktir. Eşim ve avukatı, konuyla ilgili gerekli açıklamayı yapmıştır."
Melis Sandal ve Cihan Sütşurup'un avukatı Şahin Baran da fon işlemlerine ilişkin yayımlanan ayrı açıklamasında, 11 milyar liralık çıkış yapıldığı iddiasını reddetmişti. İşlemlerin banka ve aracı kurum kayıtlarında bulunduğunu belirten Baran, müvekkillerinin fonlarda hâlen yatırımları olduğunu ve bu yatırımlara erişemedikleri için mağdur olduklarını savunmuştu.