Melis Sandal'ın babası Cihan Sütşurup tarafından "barter" yöntemiyle dolandırıldığını iddia eden şarkıcı, 2009 yılında Bodrum'daki evini kaybettiğini savunarak "Ben evimi geri istiyorum" dedi.

Yeşim Salkım, Melis Sandal’ın babası Cihan Sütşurup tarafından dolandırıldığını öne sürdü. (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

BODRUM'DAKİ EVİ VE 500 BİN DOLARLIK İŞLEMİ GÜNDEME GETİRDİ

Sosyal medya hesabından peş peşe açıklamalar yapan Salkım, alın teriyle satın aldığını söylediği evinin satışı sırasında mağdur edildiğini ileri sürdü. Süreçte Salih Yiğiner isimli kişinin aracılık yaptığını belirten şarkıcı, kendisine verilen barter çekinin akıbetini sordu.

Melis Sandal'ı da etiketlediği paylaşımında Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert'in isimlerini anan Salkım, şu ifadeleri kullandı:

"Sen (Melis Sandal), annen, baban, Cihan Sütşurup, Salih Yiğiner ve İsa Mert… 2009'da benim Bodrum'daki evimi alıp iki gün sonra kime sattınız ve benim elime verilen barter çeki ne oldu?"

Salkım, aynı paylaşımda o dönemin parasıyla 500 bin dolardan söz ederek işlemin açıklığa kavuşturulmasını istedi.