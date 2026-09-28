Beşiktaş'ta 2 yolcu birden! Başkan müjdeyi verdi: Hedef Premier Lig'in yıldızı
Beşiktaş'ta ara transfer dönemi öncesinde kadro yapılanması hız kazandı. Siyah-beyazlıların yabancı kontenjanında yer açmak için iki futbolcuyla yollarını ayırmayı planladığı öne sürüldü. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun orta saha için önceliği de belli olurken Başkan Serdal Adalı, yaz döneminde gerçekleşmeyen Joe Willock için ocak ayını işaret etti. İşte Beşiktaş'taki son gelişmeler...
Beşiktaş'ta ocak ayında başlayacak ara transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Yaz transfer döneminde kadrosunu önemli ölçüde yenileyen siyah-beyazlılar, sezonun ikinci bölümü öncesinde hem takviye yapmak hem de kadroda yer açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmayı planlıyor.
2 FUTBOLCU İÇİN AYRILIK PLANI
Milliyet'in haberine göre Beşiktaş'ta ara transfer döneminde Milot Rashica ile Wilfred Ndidi'nin takımdan ayrılması gündemde.
Siyah-beyazlı yönetim, yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla iki oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. Özellikle Rashica'nın ayrılık ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtilirken Kosovalı futbolcunun takımdan ayrılması halinde ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bir transfer yapılması gündemde.
İLK HEDEF ORTA SAHA
Beşiktaş'ın ara transfer dönemindeki önemli hedeflerinden biri Newcastle United forması giyen Joe Willock.
Vincenzo Italiano'nun yaz transfer döneminde de kadrosunda görmek istediği İngiliz orta saha için siyah-beyazlıların ocak ayında yeniden girişimde bulunması bekleniyor.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da Willock için yürütülen sürece ilişkin yaptığı açıklamada oyuncunun ailesinin daha önce İstanbul'a geldiğini, ev baktığını ve teknik heyetle çok sayıda görüşme gerçekleştirildiğini söyledi.
SERDAL ADALI OCAK AYINI İŞARET ETTİ
Adalı, Newcastle United'ın yaz transfer döneminde Willock için 20 milyon pound talep ettiğini belirtirken İngiliz futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini açıkladı.
Beşiktaş Başkanı, Willock transferiyle ilgili olarak, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani" dedi.
Willock'un Newcastle United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş'ın ocak ayında oyuncunun geleceğine ilişkin yeniden masaya oturmasının önünü açıyor. Siyah-beyazlılar, Newcastle United ile şartların oluşması halinde oyuncunun ara transfer dönemindeki durumunu değerlendirecek. İngiliz kulübüyle ocak ayında bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde ise sezon sonrasına yönelik transfer seçeneği gündemde olacak.
ITALIANO ORTA SAHAYI İSTİYOR
Adalı'nın açıklamalarına göre Vincenzo Italiano, yaz transfer döneminde de orta saha takviyesine öncelik verdi. Joe Willock, İtalyan teknik adamın kadrosunda görmek istediği ancak transferi tamamlanamayan isimlerin başında yer aldı.
Beşiktaş yönetimi, ocak ayında hem kadrodan ayrılması gündemde olan futbolcular için gelecek teklifleri değerlendirecek hem de teknik heyetin talepleri doğrultusunda yeni transferler için çalışmalarını sürdürecek.