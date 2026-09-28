Joe Willock Arsenal'de futbola başladı SERDAL ADALI OCAK AYINI İŞARET ETTİ Adalı, Newcastle United'ın yaz transfer döneminde Willock için 20 milyon pound talep ettiğini belirtirken İngiliz futbolcunun sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğini açıkladı. Beşiktaş Başkanı, Willock transferiyle ilgili olarak, "Kontratı sezon sonu bitiyor. Devre arası imza atabilir. 20 milyon pound istemişlerdi. Ocakta imza atabiliriz, atacağım da yani" dedi.

Joe Willock Newcastle United forması giyiyor Willock'un Newcastle United ile sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması, Beşiktaş'ın ocak ayında oyuncunun geleceğine ilişkin yeniden masaya oturmasının önünü açıyor. Siyah-beyazlılar, Newcastle United ile şartların oluşması halinde oyuncunun ara transfer dönemindeki durumunu değerlendirecek. İngiliz kulübüyle ocak ayında bonservis konusunda anlaşma sağlanamaması halinde ise sezon sonrasına yönelik transfer seçeneği gündemde olacak.