Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu Beştepe'de toplandı... Güvenlik kurmayları tam kadro masada

Milli Dayanışma ve Bütünleşme Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantıya, Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş katıldı.

Toplantının ardından yazılı açıklama yapılması bekleniyor.

DÖRT KURUL GÖREVDE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Terörsüz Türkiye hedefiyle yürütülen sürecin detaylarını paylaşmıştı.

Silahsızlanma ve fesih adımlarının sahada teyit edilmesinin ardından ikinci aşamaya geçileceğini bildiren Yılmaz, süreçte hiçbir üçüncü ülkenin ya da gözlemcinin yer almadığını vurgulamıştı.

Yürütme Kurulu bünyesinde kurulan dört alt komisyonun koordineli çalıştığını açıklayan Yılmaz, uygulamanın Türkiye Büyük Millet Meclisi denetiminde tamamen yerli anlayışla yürütüleceğini ve yarın ikinci toplantının yapılacağını duyurmuştu.