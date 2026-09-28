Mahmut Tanal çakar tahsis iddialarını yalanladı ancak Cengiz Avcı ile olan ilişkisine dair tatmin edici bir açıklama yapamadı (Foto: Takvim Foto Arşiv) TANAL'DAN YALANLAMA Mahmut Tanal ise iddiaları yalanladı. Kimseye çakarlı araç tahsis ettirmediğini beyan edip "Benim fonlardan para aldığımı iddia eden varsa, belgesini ve kanıtını derhâl ortaya koysun" dedi. KRT'nin satış sürecinde de ismi sıkça kamuoyuna yansıyan Cengiz Avcı'ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde İstanbul'dan belediye başkanlığı adaylığı teklif ettiği öne sürüldü.

CENGİZ AVCI'NIN PUSULA'DAKİ ŞAİBELİ FON HAREKETLERİ Firari Cengiz Avcı'nın Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'ndaki (PHE) pozisyonu ve şaibeli fon hareketleri dikkatlerden kaçmadı. 1 MİLYARI AŞKIN KATILMA PAYI BİR GÜNDE SIFIRLANDI! Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerindeki kayıtlara göre Avcı'nın 9 Eylül 2026 itibarıyla PHE'de 1 milyar 285 milyon 214 bin 632 adet katılma payı bulunuyordu. Bu miktar fonun tedavüldeki paylarının yaklaşık %37.65'ine karşılık geliyordu. 10 Eylül'de ise Avcı adına görünen pozisyon sıfırlandı. Aynı gün PHE'nin tedavüldeki toplam pay sayısı da 3.413 milyardan 1.904 milyara düştü, yani yaklaşık %44'lük bir daralma gerçekleşti. Pusula Holding ile Cengiz Avcı'nın astronomik işlemleri sonrası akıllara şu soru geldi: 1 milyar 285 milyon 214 bin 632 adet katılma payı hangi işlem mekanizmasıyla sıfırlandı?

Cengiz Avcı Pusula'da 1 günde 1 milyardan fazla pay eritti (Foto: Takvim Foto Arşiv)



Üstelik Cengiz Avcı'nın adı Pusula fonlarıyla sınırlı değil.



Avcı, ODINE'nin de önemli ortaklarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor. KAP verilerine göre Pusula fonlarının ODINE'deki payı 2026 yılı içerisinde ciddi biçimde yükselmiş, Mayıs ayında fonların toplam payı yaklaşık %10.47 seviyesine ulaşmıştı. Aynı dönemde Avcı'nın da ODINE'de yüksek oranlı doğrudan payı bulunuyordu.



Bilindiği üzere PHE'nin fiyatı Eylül başında sert biçimde gerilemeye başlamıştı. Fonun birim fiyatı 1 Eylül'de 4.024 TL iken 9 Eylül'de 1.457 TL'ye, 10 Eylül'de 1.049 TL'ye, 15 Eylül'de ise 0.310 TL'ye kadar gerilemişti.

Bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda "Avcı'nın şahsi ODINE pozisyonu, Pusula fonlarının ODINE pozisyonları ve PHE'deki 1.285 milyarlık katılma payı arasında herhangi bir ekonomik veya finansal ilişki var mı?" sorusu önem kazandı.