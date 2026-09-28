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Fondaki şaibe YENİ Parti'ye uzandı! Pusula'da 1 günde 1 milyardan fazla pay eritti... Firari Cengiz Avcı ile Mahmut Tanal'ın sır teması

Fon soruşturması ucu YENİ Parti'ye dayanan girift bir ilişki ağını gün yüzüne çıkardı. Yurt dışına kaçan firar eden Cengiz Avcı'nın YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la bağlantılı olduğu iddia edildi. Müddei makamında CHP'liler yer alırken, Tanal'ın birkaç ay önce Bakırköy'deki bir muhallebicide Cengiz Avcı ile fon yatırımlarına dair görüştüğü öne sürüldü. Öte yandan Avcı'nın Pusula Portföy'deki şaibeli fon hareketleri radara girdi. 1 milyarı aşkın katılma payının 9 Eylül'den 10 Eylül'e bir gün içinde sıfırlandığı görüldü.

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Fondaki şaibe YENİ Parti'ye uzandı! Pusula'da 1 günde 1 milyardan fazla pay eritti... Firari Cengiz Avcı ile Mahmut Tanal'ın sır teması

Borsayı suni hisselerler şişiren, milletin yatırımına göz dikip piyasaları altüst eden fon vurguncularına yönelik operasyon dalgası genişleyerek sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının MASAK'a 17 Eylül'de gönderdiği müzekkere operasyonun fitilini ateşledi.

Sermaye Piyasa Kurulu (SPK) Tera, Pusula, Hedef, Atlas, A1, Pardus ve Bulls Portföy'ün TEFAS'ta (Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu) işlem gören fonlarını kapattı ve tasfiye sürecini başlattı. SPK'nın ardından adli soruşturma da genişledi. Aralarında Pusula Portföy ve Tera bağlantılı yöneticilerin de olduğu 50'den fazla isim tutuklandı.

Fon firarisi Cengiz Avcı'nın YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la bağlantılı olduğu iddia ediliyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)Fon firarisi Cengiz Avcı'nın YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la bağlantılı olduğu iddia ediliyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Öte yandan fon soruşturması, ucu YENİ Parti'ye dayanan girift bir ilişki ağını da deşifre etti.

FİRARİ FONCU MAHMUT TANAL'LA BAĞLANTILI ÇIKTI

Yurt dışına kaçan firar eden Cengiz Avcı'nın YENİ Parti Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'la bağlantılı olduğu iddia edildi. İddia, bizzat CHP'ye yakın kaynaklardan geldi.

"MUHALLEBİCİDE FON BULUŞMASI" İDDİASI

Tanal'ın Avcı ile hemşehri olduğu öğrenilirken, çakar tahsisli aracın iş adamına verildiği öne sürüldü.

CHP'li Tolgahan Erdoğan, Tanal'ın Avcı ile görüştüğünü öne sürdü (Foto: Ekran Görüntüsü)CHP'li Tolgahan Erdoğan, Tanal'ın Avcı ile görüştüğünü öne sürdü (Foto: Ekran Görüntüsü)

Dahası CHP'li Tolgahan Erdoğan, YENİ Partili Tanal'ın birkaç ay önce Bakırköy'deki bir muhallebicide Cengiz Avcı ile fon yatırımlarına dair bir buluşma gerçekleştirdiğini söyledi.

Tanal'a "Çakar tahsisiniz Cengiz Avcı'da olabilir mi? Bu fon olaylarından adınız çıkabilir mi?" gibi sorular yöneltti.

Mahmut Tanal çakar tahsis iddialarını yalanladı ancak Cengiz Avcı ile olan ilişkisine dair tatmin edici bir açıklama yapamadı (Foto: Takvim Foto Arşiv)Mahmut Tanal çakar tahsis iddialarını yalanladı ancak Cengiz Avcı ile olan ilişkisine dair tatmin edici bir açıklama yapamadı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

TANAL'DAN YALANLAMA

Mahmut Tanal ise iddiaları yalanladı. Kimseye çakarlı araç tahsis ettirmediğini beyan edip "Benim fonlardan para aldığımı iddia eden varsa, belgesini ve kanıtını derhâl ortaya koysun" dedi.

KRT'nin satış sürecinde de ismi sıkça kamuoyuna yansıyan Cengiz Avcı'ya CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçmiş dönemde İstanbul'dan belediye başkanlığı adaylığı teklif ettiği öne sürüldü.

Cengiz Avcı'nın Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'ndaki şaibeli işlemleri dikkat çekiyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)Cengiz Avcı'nın Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'ndaki şaibeli işlemleri dikkat çekiyor (Foto: Takvim Foto Arşiv)



CENGİZ AVCI'NIN PUSULA'DAKİ ŞAİBELİ FON HAREKETLERİ

Firari Cengiz Avcı'nın Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu'ndaki (PHE) pozisyonu ve şaibeli fon hareketleri dikkatlerden kaçmadı.

1 MİLYARI AŞKIN KATILMA PAYI BİR GÜNDE SIFIRLANDI!

Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerindeki kayıtlara göre Avcı'nın 9 Eylül 2026 itibarıyla PHE'de 1 milyar 285 milyon 214 bin 632 adet katılma payı bulunuyordu. Bu miktar fonun tedavüldeki paylarının yaklaşık %37.65'ine karşılık geliyordu. 10 Eylül'de ise Avcı adına görünen pozisyon sıfırlandı. Aynı gün PHE'nin tedavüldeki toplam pay sayısı da 3.413 milyardan 1.904 milyara düştü, yani yaklaşık %44'lük bir daralma gerçekleşti.

Pusula Holding ile Cengiz Avcı'nın astronomik işlemleri sonrası akıllara şu soru geldi: 1 milyar 285 milyon 214 bin 632 adet katılma payı hangi işlem mekanizmasıyla sıfırlandı?

Cengiz Avcı Pusula'da 1 günde 1 milyardan fazla pay eritti (Foto: Takvim Foto Arşiv)Cengiz Avcı Pusula'da 1 günde 1 milyardan fazla pay eritti (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Üstelik Cengiz Avcı'nın adı Pusula fonlarıyla sınırlı değil.

Avcı, ODINE'nin de önemli ortaklarından biri olarak kayıtlarda yer alıyor. KAP verilerine göre Pusula fonlarının ODINE'deki payı 2026 yılı içerisinde ciddi biçimde yükselmiş, Mayıs ayında fonların toplam payı yaklaşık %10.47 seviyesine ulaşmıştı. Aynı dönemde Avcı'nın da ODINE'de yüksek oranlı doğrudan payı bulunuyordu.

Bilindiği üzere PHE'nin fiyatı Eylül başında sert biçimde gerilemeye başlamıştı. Fonun birim fiyatı 1 Eylül'de 4.024 TL iken 9 Eylül'de 1.457 TL'ye, 10 Eylül'de 1.049 TL'ye, 15 Eylül'de ise 0.310 TL'ye kadar gerilemişti.

Bu detaylar göz önünde bulundurulduğunda "Avcı'nın şahsi ODINE pozisyonu, Pusula fonlarının ODINE pozisyonları ve PHE'deki 1.285 milyarlık katılma payı arasında herhangi bir ekonomik veya finansal ilişki var mı?" sorusu önem kazandı.

Cengiz Avcı SPK tarafından daha önce cezalandırılmıştı (Foto: Takvim Foto Arşiv)Cengiz Avcı SPK tarafından daha önce cezalandırılmıştı (Foto: Takvim Foto Arşiv)

Cengiz Avcı'nın PHE ve ODIN'deki şüpheli işlemlerinin yanı sıra daha önce de piyasa bozucu eylemleri olduğu söyleniyor.

Avcı'ya Albaraka Türk pay hissesindeki arz ve talep yanıltıcı şekilde şekillendiği yani piyasa bozucu eylemlerinin bulunduğu gerekçesiyle SPK tarafından 1.282.074 TL ceza kesildi.

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