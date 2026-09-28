İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında yeni gözaltı dalgasının düğmesine basıldı.

Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde derinleştirilen incelemelerde, Destek Holding AŞ ile Özata Gemicilik şirketleriyle bağlantılı 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Düzenlenen operasyonlarda, Özata Denizcilik Sanayi Ticaret AŞ yetkilisi Altuğ Kantarcı ile Destek Finans Faktoring yetkilileri Özgür Akayoğlu, Kerim Tosun, Nuray Elmastaş ve Azize Binnur Tosun gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki sorgu süreçlerinin devam ettiği öğrenildi.

NE OLMUŞTU

Soruşturmanın temelini, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 17 Eylül 2026 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kuruluna gönderdiği kritik müzekkere oluşturuyor. Başsavcılık tarafından hazırlanan talep yazısında, Pusula Finans Holding AŞ, Tera Yatırım Menkul Değerler AŞ, Hedef Holding AŞ, Bulls Yatırım Menkul Değerler AŞ ile bu kurumlara bağlı alt şirket yöneticilerinin mali verileri istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan resmi müzekkerede, "Şirket yöneticilerinin 2024 yılından günümüze kadar yurt dışına gerçekleştirdikleri para ve kripto varlık transferleri ile tüm para giriş çıkışlarının ham veri halinde savcılığa gönderilmesi gerekmektedir" denildi.

TUTUKLU SAYISI 51'E ULAŞTI

Mali verilerin incelenmesiyle başlayan hukuki süreçte bugüne kadar 51 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı gibi isimler tutuklananlar arasında yer aldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Enver Çevik ile Kemal Akkaya savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, Tera Portföy CEO'su Emir Münir Sarpyener ile Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel de ilerleyen aşamalarda gözaltına alınan isimler arasına eklenmişti.