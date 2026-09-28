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Milli maçta tansiyon yükseldi! Tribünlerden Vincenzo Montella ve TFF'ye istifa çağrısı

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un ikinci maçında Türkiye ile İtalya, Bursa'daki Matlı Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmada konuk ekibin 2-0 öne geçmesinin ardından tribünlerden A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na yönelik istifa sesleri yükseldi. Taraftarlar, Hacıosmanoğlu'na dönerek; "dışarı" tepkisinde bulundu.

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Giriş Tarihi :28 Eylül 2026 , 22:24 Güncelleme Tarihi :29 Eylül 2026 , 00:26
Milli maçta tansiyon yükseldi! Tribünlerden Vincenzo Montella ve TFF’ye istifa çağrısı

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Ay-yıldızlıların İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte tribünlerde tepki arttı. Matlı Stadyumu'ndaki taraftarlar, Türkiye'nin sergilediği performansa tepki gösterirken Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan istifa tezahüratlarında bulundu.

Tribünlerden bir süre boyunca "Montella istifa" ve "TFF istifa" sesleri yükseldi.

Tribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulunduTribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulundu

FRANSA MAÇINDAN SONRA İKİNCİ SINAV

Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya ise ilk maçında Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.

Montella, İtalya maçı öncesindeki basın toplantısında Milli Takım'a bağlılığını vurgulamış ve sahada yalnızca Türkiye için mücadele edeceğini söylemişti.

ISLIKLARLA GÖNDERDİLER

İtalya'nın Türkiye karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasının ardından taraftarlar futbolculara ıslıkla tepki gösterdi.