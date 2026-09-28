Ay-yıldızlıların İtalya karşısında 2-0 geriye düşmesiyle birlikte tribünlerde tepki arttı. Matlı Stadyumu'ndaki taraftarlar, Türkiye'nin sergilediği performansa tepki gösterirken Vincenzo Montella ve TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu hedef alan istifa tezahüratlarında bulundu.
Tribünlerden bir süre boyunca "Montella istifa" ve "TFF istifa" sesleri yükseldi.
Tribünler Vincenzo Montella'ya istifa çağrısında bulundu
FRANSA MAÇINDAN SONRA İKİNCİ SINAV
Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk karşılaşmasında Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu. İtalya ise ilk maçında Belçika karşısında sahadan 2-0'lık yenilgiyle ayrılmıştı.
Montella, İtalya maçı öncesindeki basın toplantısında Milli Takım'a bağlılığını vurgulamış ve sahada yalnızca Türkiye için mücadele edeceğini söylemişti.
ISLIKLARLA GÖNDERDİLER
İtalya'nın Türkiye karşısında ilk yarıyı 3-0 önde kapatmasının ardından taraftarlar futbolculara ıslıkla tepki gösterdi.