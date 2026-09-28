Çin'deki üniversite tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 40 kadar kursiyerin katıldığı eğitim programı çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Başkaya'nın ziyaretinin kurumsal değil bireysel olduğu kaydedildi.

Çin makamlarının yürüttüğü soruşturmanın henüz yargı aşamasına taşınmadığı belirtilirken, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile yürütülen diplomatik temaslara saygı duyulduğu ve bu münferit hadisenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyeceğine inanıldığı kaydedildi.

'BELEDİYENİN İLGİSİ YOK'

Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, meclis üyesi hakkındaki iddiaların aydınlatılması amacıyla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Söz konusu programın ulaşım, konaklama, eğitim ve diğer tüm giderlerinin Çin tarafından karşılandığını; bu ziyaretin Fethiye Belediyesi'ne veya Devletimizin herhangi kurum ve kuruluşuna hiçbir mali külfet getirmediğini vurgulamak isteriz." denildi.

Olayın kurumsal yapıyla ilgisi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin'de yaşandığı ifade edilen ve anılanın isminin karıştığı olayın şahsi nitelikte olduğunun, Fethiye Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla veya programa katılan diğer kursiyerler ile hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını özellikle çizeriz." ifadeleri kullanıldı.

Çin makamlarının yürüttüğü hukuki sürece değinilen açıklamada, "Çin ziyareti sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Çin makamlarınca halen hassas inceleme ve soruşturma süreci yürütülmektedir. Ancak, anılan kişi hakkındaki isnat ve iddialar henüz yargı aşamasında değildir. Dolayısıyla kesinleşmiş herhangi hukuki hüküm de bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.

Yaklaşık 2 aydır kendisinden haber alınamayan Başkaya’nın durumu üzerine Fethiye Belediyesi resmi açıklama yayımladı.