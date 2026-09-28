CHP'li Başkaya Çin'de sırra kadem bastı... Fethiye Belediyesinden önce "şahsi olay" açıklaması sonra geri adım
Çin’deki üniversite tarafından düzenlenen seminere katılmak üzere ülkeye giden CHP’li Fethiye Belediyesi Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya’nın aylardır Türkiye’ye dönmediği öğrenildi. Gözaltına alındığı iddia edilen Başkaya hakkında belediyeden soru işaretlerini gidermeyen bir açıklama yapıldı. Ziyaretin devlete veya belediyeye mali külfet getirmediği belirtilen açıklamada, sürecin kurumsal yapıyla ilgisi bulunmayan şahsi nitelikte gelişme olduğu ifade edildi. Çin makamları ile Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğinin istişare halinde olduğu vurgulanan açıklamada, Başkaya hakkındaki iddiaların henüz yargı aşamasına taşınmadığı ve kesinleşmiş hukuki hüküm bulunmadığı kaydedildi. CHP'li belediyenin Başkaya açıklamasının kısa süre sonra sosyal medya hesaplarından kaldırılması soru işaretlerini daha da artırdı.
Muğla Fethiye Belediyesi CHP'li Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın eğitim amacıyla gittiği Çin'den yaklaşık 2 aydır dönmediği belirtildi.
Gözaltına alındığına dair iddiaların yerel medyada dolaştığı CHP'li Başkaya ile ilgili Fethiye Belediyesi sessizliğini bozdu.
Çin'deki üniversite tarafından düzenlenen ve çeşitli ülkelerden 40 kadar kursiyerin katıldığı eğitim programı çerçevesinde Çin Halk Cumhuriyeti'ne giden Başkaya'nın ziyaretinin kurumsal değil bireysel olduğu kaydedildi.
Belediyeden yapılan değerlendirmede, söz konusu ziyaretin bütün masraflarının Çin tarafından karşılandığı aktarıldı.
Çin makamlarının yürüttüğü soruşturmanın henüz yargı aşamasına taşınmadığı belirtilirken, Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği ile yürütülen diplomatik temaslara saygı duyulduğu ve bu münferit hadisenin iki ülke arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyeceğine inanıldığı kaydedildi.
Fakat Fethiye Belediyesinin resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklama kısa süre sonra kaldırıldı.
İşte ilginç olayın detayları...
'BELEDİYENİN İLGİSİ YOK'
Fethiye Belediyesinden yapılan açıklamada, meclis üyesi hakkındaki iddiaların aydınlatılması amacıyla kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğduğu belirtilerek, "Söz konusu programın ulaşım, konaklama, eğitim ve diğer tüm giderlerinin Çin tarafından karşılandığını; bu ziyaretin Fethiye Belediyesi'ne veya Devletimizin herhangi kurum ve kuruluşuna hiçbir mali külfet getirmediğini vurgulamak isteriz." denildi.
Olayın kurumsal yapıyla ilgisi bulunmadığına dikkat çekilen açıklamada, "Çin'de yaşandığı ifade edilen ve anılanın isminin karıştığı olayın şahsi nitelikte olduğunun, Fethiye Belediyesi'nin kurumsal yapısıyla veya programa katılan diğer kursiyerler ile hiçbir ilgisinin bulunmadığının altını özellikle çizeriz." ifadeleri kullanıldı.
Çin makamlarının yürüttüğü hukuki sürece değinilen açıklamada, "Çin ziyareti sırasında yaşandığı iddia edilen olayla ilgili olarak, Çin makamlarınca halen hassas inceleme ve soruşturma süreci yürütülmektedir. Ancak, anılan kişi hakkındaki isnat ve iddialar henüz yargı aşamasında değildir. Dolayısıyla kesinleşmiş herhangi hukuki hüküm de bulunmamaktadır." değerlendirmesi yapıldı.
ELÇİLİK DEVREDE
Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliğinin devrede olduğu aktarılan açıklamada, "Çin Halk Cumhuriyeti'nin güvenlik ve yargı makamları ile Türkiye'nin Pekin Büyükelçiliği'nin yakın istişare ve iş birliği halinde yürüttükleri sürece saygı duyarak, ilgili makamların yapacakları inceleme ve soruşturma sonucunda olayın gerçek boyutlarının ortaya çıkacağına inancımız tamdır." denildi.
'İLİŞKİLERİMİZE ZARAR VERMESİN'
Fethiye ile Çin arasındaki ilişkilere vurgu yapılan açıklamada, "Yaşandığı iddia edilen münferit ve şahsi olayın, Fethiye ile Çin arasındaki dostane ilişkilere zarar vermeyeceğine, iki toplum arasında mevcut karşılıklı anlayış, iş birliği ve dostluğun bundan sonra da güçlenerek devam edeceğine inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
SON PAYLAŞIMLARI
Öte yandan, Ruhtan Başkaya'nın Çin'de bulunduğu süre zarfında 10 farklı sosyal medya paylaşımı yaptığı belirlendi.
İlk paylaşımını 30 Haziran'da yapan Başkaya'nın, 3 Temmuz'da X hesabından yaptığı paylaşımda "BRI Countries Governance Capacity Building Seminar" adlı programa katıldığını bildirdiği saptandı.
Başkaya'nın son paylaşımını ise 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği kaydedildi.
NEDEN Nİ"ÇİN"
Fethiye Belediyesi'nin resmi sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan açıklama kısa süre sonra kaldırıldı.
CHP'li belediyenin Başkaya'nın durumuna ilişkin açıklaması X, Instagram ve Facebook hesaplarında yer almıyor.
CHP'li Fethiye Belediye Meclis Üyesi Ruhtan Başkaya'nın son paylaşımlarından bazıları şöyle:
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