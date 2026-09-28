İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'dan memurlara araçsız salı talimatı
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, enerji tasarrufu kapsamında devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarıyla gitmelerini istedi. Pezeşkiyan, “Araçsız salı günlerini ciddiye alın” diyerek üretimin ve elektriğin kesintiye uğramaması için tasarruf çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tasarruf tedbirleri kapsamında devlet memurlarının salı günleri işe toplu taşımayla gitmelerini istedi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında enerji tasarrufu ve üretimin kesintisiz sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Sık sık tasarruf tedbirlerini gündeme getiren Pezeşkiyan, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekerek devlet memurlarına yönelik çağrısını yineledi.
"ARAÇSIZ SALI GÜNLERİNİ CİDDİYE ALIN"
Pezeşkiyan, kabine toplantısında yaptığı konuşmada, "Araçsız salı günlerini ciddiye alın. Üretim çarkının durmaması için tasarruf tedbirlerine dikkat etmeliyiz" ifadelerini kullandı.
Devlet memurlarından salı günleri işe toplu taşıma araçlarını kullanarak gitmelerini isteyen Pezeşkiyan, bu uygulamayla enerji tasarrufuna katkı sağlanmasını istedi.
ELEKTRİK VE ÜRETİMİN KESİNTİYE UĞRAMAMASINI İSTEDİ
Enerji tasarrufunun önemine vurgu yapan Pezeşkiyan, herkesin imkânları ölçüsünde tasarruf konusunda hassasiyet göstermesi gerektiğini belirtti.
Üretim çarkının durmaması gerektiğini ifade eden İran Cumhurbaşkanı, üretim faaliyetlerinin ve elektrik arzının kesintiye uğramaması çağrısında bulundu.