İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, tasarruf tedbirleri kapsamında devlet memurlarının salı günleri işe toplu taşımayla gitmelerini istedi. İran Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Pezeşkiyan, kabine toplantısında enerji tasarrufu ve üretimin kesintisiz sürdürülmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sık sık tasarruf tedbirlerini gündeme getiren Pezeşkiyan, enerji tasarrufunun önemine dikkat çekerek devlet memurlarına yönelik çağrısını yineledi.