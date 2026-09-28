"Yani burada tabii ki ekonomik olarak değerlendirdiğimizde ticari firmalar biliyorsunuz kar amaçlı hareket ediyorlar. Tamamen sistemin dışında kalmaktansa burada karını minimize edip sürdürülebilirliği sağlamak tabii ki daha karlı. Burada özellikle platformlar bir şekilde çocuklara karşı olan istismarları, zararlı içerikleri engellemeye çalışıyorlar. Ancak platformun büyük bir eyaletin kullanımı dışında kalmasındansa çeşitli kabulleri sağlayarak, zaten ailelerin de beklentilerini karşılayarak bir sınırlandırmayı uygulama eliyle getirmek sanırım ticari anlamda daha faydalı olduğuna karar verdikleri bir durum."

Sosyal medya şirketlerinin ticari yaklaşımını ve ceza süreçlerini A Haber'de değerlendiren Yapay Zeka Bilimcisi Dr. Yusuf Kartal, platformların faaliyet gösterdikleri pazarın tamamen dışında kalmak yerine belirli kısıtlamaları kabul ederek yollarına devam etmeyi tercih ettiğini söyledi.

Uzlaşma koşullarının yerine getirilmemesi halinde ise şirketin Alabama eyaletine 300 milyon dolara kadar ek ödeme yapması öngörülüyor.

Çocukların gece ve okul saatlerinde uygulamaya erişimi de kısıtlanacak. TikTok ayrıca ebeveynlerin çocuklarının platform kullanımını daha kapsamlı şekilde denetleyebilmesine imkan tanıyacak.

BBC'nin haberine göre TikTok ile Alabama eyaleti arasında varılan uzlaşma kapsamında şirket, davacı tarafa 100 milyon dolar ödeyecek.

Sosyal medya platformu TikTok, çocukları aşırı kullanıma teşvik edecek şekilde tasarlandığı iddiasıyla ABD'nin Alabama eyaletinde açılan davada uzlaşmaya vardı. Şirket, 100 milyon dolar ödeme yapmayı ve çocukların platform kullanımına yönelik yeni önlemler getirmeyi kabul etti.

Aslında bir şeyi çok hızlı tüketme, yani verinin çok fazla olduğu bir ortamda çok hızlı veriyi tüketme eğilimi zaten insanların doğası gereği olan bir şey. Bundan dolayı burada uygulamanın kullanıcıyı uygulamada tutmaya çabalaması da öngörülebilir, kabul edilebilir bir şey. Ancak buradaki iki durum birbirini çapraz olarak doğruluyor. Evet, uygulama içerisinde tutmaya çalışıyor ama regülasyonlara tabi olarak kısıtlamayı da kabul ediyor. TikTok aslında 'Ben hizmetimi vermeye devam edeceğim ama gerekli süre kısıtlarını da sağlamaya devam edeceğim' diyor ve kısıtlar dahilinde uygulamayı kullandırmaya devam edeceğini belirtiyor.

Kartal, "Birçok akademik çalışmada da özellikle bu kaydırarak kullandığımız sosyal medya uygulamalarının aslında bağımlılık yaptığı, bizi orada süre geçirmekten alıkoymadığı ve sürekli orada bizi tutmaya çalıştığı zaten bilinen şeyler. Bundan dolayı bunu reddetmek pek olası değil. Bunu kabul edip daha uygun bir çerçeveye çekmek de ticari anlamda TikTok için daha doğru olacaktır." dedi.

TÜRKİYE'NİN DİJİTAL PLATFORMLARA YÖNELİK ALTYAPISINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'nin dijital platformlara yönelik yasal altyapısına değinen Kartal, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun çalışmalarını hatırlattı.

Asıl sorunun küresel platformların yerel mahkemelerin kararlarını tanımasında yaşanan gecikmeler ile dezenformasyon ve suç içeriklerine karşı hızlı aksiyon alınamaması olduğunu belirten Kartal şöyle konuştu:

"Aslında Türkiye bu anlamda dijital mecralar konusunda oldukça iyi durumda diyebiliriz. Çünkü regülasyonlarını belirlemeye çalışıyor, TBMM Dijital Mecralar Komisyonu var ve sürekli çalışmalarını devam ettiriyor. Burada asıl zorluklar, bu küresel platformların yerel mahkemelerin kararlarını tanımasındaki gecikmeleri, dezenformasyon ya da suç içeriklerine karşı anında aksiyon alamamaları gibi durumlardır. Adli makamların anında veri taleplerine karşı hızlı verilecek aksiyonlar, yerli ve milli platformların öne çıkmasını belki de daha elzem hale getiriyor."

YERLİ SOSYAL MEDYA PLATFORMU VURGUSU

Küresel uygulamaların geçmişte karşılaştığı yaptırımları da hatırlatan Kartal, yerli platformların önemine vurgu yaptı.

Kartal, "Geçmişte olduğu gibi Discord ve PayPal gibi küresel uygulamalar, regülasyonları tam olarak karşılayamadıkları ve kaldırmaları gereken içeriklerde doğru hamleleri yapmadıkları için zamanında yasaklanmışlardı. Yazılım konusunda Türkiye olarak iyi bir yerdeyiz, iyi bir yazılım üreticisi ülkeyiz. Canlı yayın platformları olarak yerli ve milli yazılımcılarımız üretim yapıyor. Bu konuda girişimler mevcut; 'Mimi' gibi canlı yayın platformları test aşamalarına geçti. Belki de ilerleyen dönemde Türkiye'de TikTok'a rakip bir uygulama göreceğiz." ifadelerini kullandı.

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