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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? 28 Eylül güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarında gözler yeniden 1 Ekim'e çevrildi. Benzin ve motorin kullanan milyonlarca sürücü, önümüzdeki günlerde pompaya yansıyabilecek yeni fiyat değişikliğini takip ediyor. Peki 28 Eylül 2026 akaryakıt fiyatlarında son durum ne? İşte il il motorin ve benzin fiyatları.

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Depoyu dolduracaklar dikkat! Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? 28 Eylül güncel fiyat listesi

Akaryakıt fiyatlarında gözler 1 Ekim 2026 tarihine çevrildi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarını yakından takip eden milyonlarca araç sahibi, eşel mobil sisteminin sona ermesiyle birlikte pompa fiyatlarında yaşanabilecek değişiklikleri araştırıyor. Sektör kaynaklarının mevcut hesaplamalarına göre benzinde yaklaşık 12,48 TL'lik artış ihtimali gündemde bulunuyor.

Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatları, petrol fiyatları ve döviz kurundaki değişimlerden etkileniyor. (Foto: AA)

BUGÜN BENZİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

28 Eylül itibarıyla benzinde yeni bir zam uygulanmış değil. Asıl beklenti, eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle oluşabilecek vergi kaynaklı fiyat değişikliğinde.

ÖTV ve KDV düzenlemeleri de pompa fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. (Foto: AA)ÖTV ve KDV düzenlemeleri de pompa fiyatlarının belirlenmesinde önemli rol oynuyor. (Foto: AA)

Sektör kaynaklarının hesaplamasına göre benzinin litre başına 4,43 TL seviyesinde bulunan ÖTV'sinin 14,83 TL'ye yükselmesi durumunda 10,40 TL'lik ÖTV farkı oluşacak. KDV etkisiyle birlikte toplam artışın yaklaşık 12,48 TL'ye ulaşabileceği hesaplanıyor.

Bununla birlikte 12,48 TL'lik rakamın kesinleşmiş pompa zammı olmadığı özellikle belirtiliyor. 1 Ekim öncesinde yeni bir düzenleme yapılması halinde artışın miktarı veya uygulanma şekli değişebilir.

Eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle benzin fiyatlarında yeni artış beklentisi oluştu. (Foto: AA)Eşel mobil sisteminin 1 Ekim'de sona ermesiyle benzin fiyatlarında yeni artış beklentisi oluştu. (Foto: AA)

MOTORİNDE DE 1 EKİM DEĞİŞİKLİĞİ

Motorin fiyatlarında da son günlerde hareketlilik yaşandı.

24 Eylül'de yaklaşık 5,50 TL indirim yapılırken, 25 Eylül gecesi yaklaşık 2,55 TL zam pompaya yansıdı.

Sektör hesaplamalarına göre benzinde yaklaşık 12,48 TL'lik artış ihtimali gündemde. (Foto: AA)Sektör hesaplamalarına göre benzinde yaklaşık 12,48 TL'lik artış ihtimali gündemde. (Foto: AA)

Motorinde ayrıca kademeli ÖTV uygulaması bulunuyor. Buna göre litre başına ÖTV'nin eylül ayında 3 TL, 1 Ekim'den itibaren 6 TL, kasım ayında 9 TL ve aralık ayında 12 TL olması öngörülüyor.

Bu nedenle motorinde de 1 Ekim itibarıyla vergi kaynaklı yeni bir fiyat değişikliği gündeme gelebilecek. Petrol fiyatları ve döviz kurundaki hareketler ise pompa fiyatlarını ayrıca etkileyebilecek.

Motorinde ise ÖTV'nin ekimden itibaren kademeli olarak artırılması öngörülüyor. (Foto: AA)Motorinde ise ÖTV'nin ekimden itibaren kademeli olarak artırılması öngörülüyor. (Foto: AA)

28 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 80,40 TL
Motorin: 93,50 TL
LPG: 34,99 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 80,30 TL
Motorin: 93,30 TL
LPG: 34,40 TL

Ankara

Benzin: 81,40 TL
Motorin: 94,60 TL
LPG: 35,09 TL

İzmir

Benzin: 81,70 TL
Motorin: 94,90 TL
LPG: 34,99 TL

Akaryakıt fiyatlarının nihai seviyesi, vergi düzenlemeleriyle birlikte petrol ve döviz hareketlerine bağlı olacak. (Foto: AA)Akaryakıt fiyatlarının nihai seviyesi, vergi düzenlemeleriyle birlikte petrol ve döviz hareketlerine bağlı olacak. (Foto: AA)

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Akaryakıt fiyatlarında son dönemde yaşanan sık değişimler araç sahiplerinin gündeminde. Benzin ve motorin fiyatları yalnızca petrol fiyatlarına göre belirlenmiyor. Uluslararası petrol ve rafineri ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve uygulanan fiyatlama mekanizmaları pompa fiyatlarının oluşmasında etkili oluyor.

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