Bazı tutuksuz sanıklar ile avukatlarının da bulunduğu duruşmada, sanıkların yakınları izleyici olarak yer aldı.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesince, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda görülen duruşmaya, görevlerinden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'un da aralarında bulunduğu bazı tutuklu sanıklar katıldı.

Ekrem İmamoğlu davasında Mehmet Recep Taşçı ve Kaan Ketenci'den bomba ifadeler. (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)

Medya AŞ'de satın alma biriminde görev yapan Mehmet Recep Taşçı, dikkat çeken beyanlarda bulundu. Taşçı, ihale süreçlerinde hangi firmaların ihaleye gireceğinin ve işin hangi rakama alınacağının önceden kendilerine bildirildiğini söyledi.

2017 yılında Medya AŞ'de çalışmaya başladığını, 2018'de satın alma müdürlüğünde görev yaptığını belirten Taşçı, ihale süreçlerinde kişi veya firma belirleme yetkisinin bulunmadığını ifade etti. Taşçı, yönetim tarafından belirlenen kişi veya firmaların satın alma birimine bildirildiğini, kendisinin ise evrak ve idari işlemleri yürüttüğünü söyledi.

"HANGİ FİRMANIN GİRECEĞİ ÖNCEDEN BİLDİRİLİRDİ"

Duruşma savcısının, Taşçı'nın daha önceki ifadesinde yer alan "ihaleyi hangi firmaların alacağı, yan teklif ve hangi firmanın hangi teklifi vereceğinin üst düzey iletişim koordinasyonundan geldiği" yönündeki beyanlarını sorması üzerine Taşçı, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Taşçı, "İletişimden bize hangi firmaların hangi ihaleye gireceği, hangi rakama alınacağı önden bildirilirdi. Biz de buna göre işlemlerini yapardık." dedi.

Söz konusu bilgilerin doğrudan kendisine gelmediğini belirten Taşçı, bildirimlerin bildiği kadarıyla müdürü Gökhan Köseoğlu'na veya genel müdüre iletildiğini söyledi.