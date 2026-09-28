Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik yürütülen "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.
Bolu'da "zimmet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenledi.
CHP'li Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yöneticileri ile kooperatifle iş yapan firmaları kapsayan soruşturmada 9 zanlı gözaltına alındı.
BOLU'DA ZİMMET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik "zimmet" soruşturması başlattı.
JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON
Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, "zimmet" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı.
ŞÜPHELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA
Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.