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Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik yürütülen "zimmet" soruşturması kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı.

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Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması

Bolu'da "zimmet" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri operasyon düzenledi.

CHP'li Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin yöneticileri ile kooperatifle iş yapan firmaları kapsayan soruşturmada 9 zanlı gözaltına alındı.

Bolu'da Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine yönelik zimmet soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Bolu'da Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine yönelik zimmet soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

BOLU'DA ZİMMET SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Bolu Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren S.S. Köroğlu Yöresel Ürünler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi yöneticileri ve kooperatifle iş yapan firmalara yönelik "zimmet" soruşturması başlattı.

Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve iş yaptığı firmalar soruşturma kapsamında inceleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)Bolu Belediyesi bünyesindeki kooperatifin yöneticileri ve iş yaptığı firmalar soruşturma kapsamında inceleniyor. (Fotoğraflar: Takvim Foto Arşivi)

JANDARMA EKİPLERİNDEN OPERASYON

Soruşturma kapsamında jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, "zimmet" suçlamasıyla yürütülen soruşturma kapsamında 9 zanlı gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN EV VE İŞ YERLERİNDE ARAMA

Gözaltına alınan şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Zanlıların jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması-4 Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması-5 Bolu Belediyesi iştiraki Köroğlu Yöresel Ürünler Kooperatifine zimmet soruşturması-6

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