İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren iki takımdan skor üstünlüğünü ele geçiren taraf Fransa oldu. Konuk ekip, 54. dakikada Michael Olise'nin asistinde Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından sakatlık yaşayan Mbappe, 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşmasında Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelede konuk ekip, Kylian Mbappe'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 bitti

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ay-yıldızlılar kırmızı, Fransa ise beyaz formayla sahaya çıktı.

1' Fransa maça baskılı başladı

Fransa, karşılaşmanın ilk dakikalarında topun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, Türkiye'nin savunma bölgesine yerleşerek hücumda etkili olmaya çalıştı.

4' Türkiye gole çok yaklaştı

A Milli Takım, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Savunma arkasına gönderilen uzun topta Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golü bulamadı.

Dönen topu takip eden Can Uzun'un vuruşunda Fransa savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Pozisyonun tekrarında ofsayt olduğu görüldü.

7' Milliler uzun toplarla çıkmaya çalıştı

Türkiye, Fransa'nın ön alan baskısını aşmak için bir kez daha savunma arkasına uzun top gönderdi. Fransız savunması zamanında müdahale ederek atağı sonlandırdı.

9' Mbappe'nin şutu engellendi

Fransa, Kylian Mbappe ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında rakiplerinden sıyrılarak kendisine şut açısı yaratan Fransız yıldızın vuruşunda Türkiye savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

12' Orta sahada mücadele arttı

Karşılaşmada oyun orta sahada sıkıştı. Türkiye, Fransa'nın hücum bölgesine yerleşmesini engellemeye çalışırken iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

15' Fransa baskısını sürdürdü

Türkiye, geriden pasla çıkmaya çalışsa da Fransa'nın yoğun baskısıyla karşılaştı. Ay-yıldızlılar, kaleciden kullanılan uzun topla oyunu rakip yarı alana taşımaya çalıştı.

17' Mbappe fırsatı değerlendiremedi

Fransa gole yaklaştı. Sağ kanattan Michael Olise'nin ayağının içiyle gönderdiği pasta Kylian Mbappe ceza sahasında topla buluştu.

Kaleyi karşısına alan Fransız yıldız, istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

20' Mbappe yerde kaldı

Fransa'da Kylian Mbappe, girdiği ikili mücadelede aldığı sert darbenin ardından yerde kaldı. Pozisyonun ardından oyun kısa süre durdu.

24' Fransa topa daha fazla sahip oldu

Fransa, karşılaşmanın ilk 24 dakikalık bölümünde yüzde 63'lük topla oynama oranına ulaştı. Konuk ekip oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen iki takım da henüz kaleyi bulan bir şut çekemedi.

28' Fransa korner bekledi

Fransa sağ kanattan Jules Kounde ile etkili gelmeye çalıştı. Kounde'nin rakibine çarpmasını beklediği top dışarı çıktı ancak hakem korner yerine kale vuruşu kararı verdi.

32' Türkiye penaltı bekledi

A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Milli futbolcu, rakibinden sıyrılmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.

Hakem oyunu devam ettirirken VAR'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi.

34' Penaltı kararı çıkmadı

Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun tekrarlarında rakibiyle temas olmadığı görüldü. VAR incelemesinin ardından hakemin oyunu devam ettirme kararı değişmedi.

42' Rabiot fırsatı değerlendiremedi

Fransa sol kanattan kazandığı serbest vuruşla etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada Adrien Rabiot, boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topa istediği gibi vuramadı.

Meşin yuvarlak ceza sahasının sol tarafına doğru açılırken Türkiye savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

44' Uğurcan'dan müthiş kurtarış

Fransa, Michael Olise ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından dar açıya rağmen etkili bir vuruş yapan Olise'nin şutunda Uğurcan Çakır, sol üst köşeye yönelen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Kısa pasla kullanılan köşe vuruşunun ardından Adrien Rabiot şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Türkiye 0-0 Fransa

Kocaeli Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Fransa'nın Michael Olise ile yakaladığı net fırsatta Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.