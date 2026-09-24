Arda Güler skor katkısı üretemedi
50' Arda Güler'in frikiği barajdan döndü
Türkiye, Fransa ceza sahasının hemen önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kornere çıktı.
52' İsmail Yüksek gole çok yaklaştı
A Milli Takım, kazanılan köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Ceza sahasında boş durumda yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Fransa kalecisi müthiş bir kurtarışa imza attı.
Pozisyonun ardından kazanılan ikinci kornerde Fransa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
53' Türkiye baskısını artırdı
Ay-yıldızlılar ikinci yarıya etkili başladı. Fransa'yı kendi yarı alanına hapseden milliler, üst üste geliştirdiği ataklarla gol aradı.
56' GOL | Türkiye 0-1 Fransa
Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip sağ kanattan geliştirdiği hızlı atakta etkili geldi.
Ceza sahasının hemen önünde boş durumda topla buluşan Mbappe, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.
59' Mbappe sakatlık yaşadı
Fransa'da Kylian Mbappe, golü attığı pozisyonda sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından oyuna dönen yıldız futbolcu, kendisini rahat hissetmeyince yeniden yerde kaldı.
60' Fransa'da zorunlu değişiklik
Fransa'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe kenara geldi. Yıldız futbolcunun yerine Desire Doue mücadeleye dahil oldu.
64' İki takım da gole yaklaştı
Karşılaşmada tempo yükseldi. Fransa, oyuna sonradan giren Desire Doue ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.
Pozisyonun hemen ardından Türkiye etkili geldi. Ceza sahasında şut şansı bulan Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
68' Fransa direğe takıldı
Fransa ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında rakibinden sıyrılarak kendisine şut açısı yaratan Jules Kounde, yerden sert vurdu.
Meşin yuvarlak direğin dışına çarparak auta çıktı.
72' Türkiye baskısını sürdürdü
A Milli Takım, Fransa karşısında beraberlik golü için baskısını artırdı. Hücumları yönlendiren Arda Güler, ay-yıldızlıların ataklarında ön plana çıktı. Milliler rakip kalede daha fazla şut denemesine rağmen net gol fırsatı üretmekte zorlandı.
75' Arda Güler gole çok yaklaştı
Türkiye, Fransa savunmasının ceza sahasında yaptığı hatanın ardından önemli bir fırsat yakaladı. Topu önünde bulan Arda Güler'in yakın direğe yaptığı etkili vuruşta Fransız kaleci kritik bir kurtarışa imza attı.
76' Abdülkerim Bardakcı röveşata denedi
A Milli Takım, köşe vuruşunun ardından bir kez daha etkili geldi. Fransa savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı top ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı.
Milli futbolcu röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.
85' Uğurcan Çakır'ın pozisyonunda kırmızı kart incelemesi
Fransa, Bradley Barcola ile savunma arkasına sarktı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Uğurcan Çakır, Fransız futbolcunun pozisyonunu engelledi.
Müdahale sırasında topun milli kalecinin eline çarpıp çarpmadığı tartışma konusu oldu.
87' KIRMIZI KART | Türkiye 10 kişi kaldı
A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Türkiye, karşılaşmanın son bölümünde 10 kişi kaldı.
89' Altay Bayındır'dan kritik kurtarış
Fransa, Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Ousmane Dembele'nin şutunda oyuna sonradan giren Altay Bayındır başarılı bir kurtarış yaparak farkın açılmasını önledi.
90+5' Kerem Aktürkoğlu tehlike yarattı
Türkiye, 10 kişi kalmasına rağmen beraberlik golü için yüklenmeye devam etti. Oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına girerek tehlikeli bir atak geliştirdi. Fransa savunması milli futbolcunun önünü kapatarak şut çekmesine izin vermedi.
Maç sonucu | Türkiye 0-1 Fransa
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Kylian Mbappe attı.
Mücadelede gol perdesini Kylian Mbappe açtı
MONTELLA'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u sahaya sürdü.
Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Salih Özcan ikilisi yer alırken hücum hattında Oğuz Aydın, Arda Güler ve Can Uzun forma giydi. Ay-yıldızlıların ileri uçtaki tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.
Uğurcan Çakır kırmızı kart gördü
347 GÜN SONRA KOCAELİ'DE
Türkiye, yaklaşık 11 aylık aranın ardından Kocaeli'de yeniden sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, kentteki son maçında 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmişti. Kocaeli Stadyumu'nda oluşan atmosferin yanı sıra tesisin Riva'daki milli takım kamp merkezine yakınlığı da Fransa karşılaşması için bu stadın tercih edilmesinde etkili oldu.
Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.
Türkiye bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacak
MERT GÜNOK'A ALKIŞLARLA VEDA
Milli takım kariyerini noktaladığını duyuran tecrübeli kaleci Mert Günok için Fransa maçı öncesinde veda töreni düzenlendi. Tribünlerin alkışları eşliğinde uğurlanan Günok'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından çerçevelenmiş milli takım forması hediye edildi.
Milli takım Mert Günok'a veda etti
EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI
Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar da mücadele öncesinde anıldı. Milli futbolcular, ısınmak için sahaya Uçar'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Stadyumun skorboardlarında Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğraflarına yer verilirken karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.