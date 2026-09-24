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Bonkör Çocuklar! Türkiye Uluslar Ligi'ne kötü başladı

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'yı Kocaeli'de ağırladı. Ay-yıldızlılar, ilk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada Kylian Mbappe'nin ikinci yarıda attığı golle 1-0 mağlup oldu. Milliler, turnuvaya puansız başladı. Ayrıca Uğurcan Çakır gördüğü kırmızı kart sonrası hem oyun dışı kaldı hem de cezalı duruma düştü. İşte ATV'den yayınlanan mücadelede atılan tek gol...

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Giriş Tarihi :25 Eylül 2026 , 02:26 Güncelleme Tarihi :26 Eylül 2026 , 00:24
Bonkör Çocuklar! Türkiye Uluslar Ligi’ne kötü başladı

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi 2026-2027 sezonunun ilk karşılaşmasında Zinedine Zidane yönetimindeki Fransa ile karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan ve Alman hakem Felix Zwayer'in yönettiği mücadelede konuk ekip, Kylian Mbappe'nin golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, taraftarının desteğiyle çıktığı karşılaşmanın ilk yarısında Fransa karşısında gol bulamadı. İki takımın da skor üretemediği ilk 45 dakika, 0-0'lık eşitlikle sona erdi. Ay-yıldızlılarda Arda Güler, 42. dakikada sarı kart gördü.

MBAPPE FRANSA'YI ÖNE GEÇİRDİ

İkinci yarıda gol arayışlarını sürdüren iki takımdan skor üstünlüğünü ele geçiren taraf Fransa oldu. Konuk ekip, 54. dakikada Michael Olise'nin asistinde Kylian Mbappe'nin kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından sakatlık yaşayan Mbappe, 59. dakikada yerini Desire Doue'ye bıraktı.

MİLLİLER TURNUVAYA MAĞLUBİYETLE BAŞLADI

Karşılaşmanın kalan bölümünde beraberlik golünü bulamayan Türkiye, Kocaeli'de Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçından puan çıkaramazken Fransa, organizasyona 3 puanla başladı.

Türkiye ile Fransa karşılaştıTürkiye ile Fransa karşılaştı

GOL

TÜRKİYE 0-1 FRANSA

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Mbappe attı, Fransa öne geçti

Karşılaşmanın ilk devresi 0-0 bittiKarşılaşmanın ilk devresi 0-0 bitti

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Türkiye ile Fransa arasındaki mücadelede ilk düdük çaldı. Ay-yıldızlılar kırmızı, Fransa ise beyaz formayla sahaya çıktı.

1' Fransa maça baskılı başladı

Fransa, karşılaşmanın ilk dakikalarında topun kontrolünü ele aldı. Konuk ekip, Türkiye'nin savunma bölgesine yerleşerek hücumda etkili olmaya çalıştı.

4' Türkiye gole çok yaklaştı

A Milli Takım, karşılaşmanın ilk tehlikeli atağını geliştirdi. Savunma arkasına gönderilen uzun topta Barış Alper Yılmaz kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak golü bulamadı.

Dönen topu takip eden Can Uzun'un vuruşunda Fransa savunması meşin yuvarlağı çizgi üzerinde çıkardı. Pozisyonun tekrarında ofsayt olduğu görüldü.

7' Milliler uzun toplarla çıkmaya çalıştı

Türkiye, Fransa'nın ön alan baskısını aşmak için bir kez daha savunma arkasına uzun top gönderdi. Fransız savunması zamanında müdahale ederek atağı sonlandırdı.

9' Mbappe'nin şutu engellendi

Fransa, Kylian Mbappe ile etkili geldi. Ceza sahasının sol tarafında rakiplerinden sıyrılarak kendisine şut açısı yaratan Fransız yıldızın vuruşunda Türkiye savunması araya girerek topun kaleye gitmesini engelledi.

12' Orta sahada mücadele arttı

Karşılaşmada oyun orta sahada sıkıştı. Türkiye, Fransa'nın hücum bölgesine yerleşmesini engellemeye çalışırken iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı.

15' Fransa baskısını sürdürdü

Türkiye, geriden pasla çıkmaya çalışsa da Fransa'nın yoğun baskısıyla karşılaştı. Ay-yıldızlılar, kaleciden kullanılan uzun topla oyunu rakip yarı alana taşımaya çalıştı.

17' Mbappe fırsatı değerlendiremedi

Fransa gole yaklaştı. Sağ kanattan Michael Olise'nin ayağının içiyle gönderdiği pasta Kylian Mbappe ceza sahasında topla buluştu.

Kaleyi karşısına alan Fransız yıldız, istediği vuruşu yapamayınca meşin yuvarlak sol direğin yanından auta çıktı.

20' Mbappe yerde kaldı

Fransa'da Kylian Mbappe, girdiği ikili mücadelede aldığı sert darbenin ardından yerde kaldı. Pozisyonun ardından oyun kısa süre durdu.

24' Fransa topa daha fazla sahip oldu

Fransa, karşılaşmanın ilk 24 dakikalık bölümünde yüzde 63'lük topla oynama oranına ulaştı. Konuk ekip oyunun kontrolünü elinde tutmasına rağmen iki takım da henüz kaleyi bulan bir şut çekemedi.

28' Fransa korner bekledi

Fransa sağ kanattan Jules Kounde ile etkili gelmeye çalıştı. Kounde'nin rakibine çarpmasını beklediği top dışarı çıktı ancak hakem korner yerine kale vuruşu kararı verdi.

32' Türkiye penaltı bekledi

A Milli Takım, Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi. Milli futbolcu, rakibinden sıyrılmak isterken dengesini kaybederek yere düştü.

Hakem oyunu devam ettirirken VAR'dan da inceleme tavsiyesi gelmedi.

34' Penaltı kararı çıkmadı

Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahasında yerde kaldığı pozisyonun tekrarlarında rakibiyle temas olmadığı görüldü. VAR incelemesinin ardından hakemin oyunu devam ettirme kararı değişmedi.

42' Rabiot fırsatı değerlendiremedi

Fransa sol kanattan kazandığı serbest vuruşla etkili geldi. Ceza sahasına gönderilen ortada Adrien Rabiot, boş pozisyonda kafa vuruşunu yaptı ancak topa istediği gibi vuramadı.

Meşin yuvarlak ceza sahasının sol tarafına doğru açılırken Türkiye savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

44' Uğurcan'dan müthiş kurtarış

Fransa, Michael Olise ile gole çok yaklaştı. Ceza sahasının sağ çaprazından dar açıya rağmen etkili bir vuruş yapan Olise'nin şutunda Uğurcan Çakır, sol üst köşeye yönelen topu parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

Kısa pasla kullanılan köşe vuruşunun ardından Adrien Rabiot şutunu çekti ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

45' İlk yarıya 1 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

İlk yarı sonucu | Türkiye 0-0 Fransa

Kocaeli Stadyumu'nda ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Fransa'nın Michael Olise ile yakaladığı net fırsatta Uğurcan Çakır yaptığı kritik kurtarışla gole izin vermedi.

Arda Güler skor katkısı üretemediArda Güler skor katkısı üretemedi

50' Arda Güler'in frikiği barajdan döndü

Türkiye, Fransa ceza sahasının hemen önünde tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Arda Güler'in vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kornere çıktı.

52' İsmail Yüksek gole çok yaklaştı

A Milli Takım, kazanılan köşe vuruşunda gole çok yaklaştı. Ceza sahasında boş durumda yükselen İsmail Yüksek'in kafa vuruşunda Fransa kalecisi müthiş bir kurtarışa imza attı.

Pozisyonun ardından kazanılan ikinci kornerde Fransa savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

53' Türkiye baskısını artırdı

Ay-yıldızlılar ikinci yarıya etkili başladı. Fransa'yı kendi yarı alanına hapseden milliler, üst üste geliştirdiği ataklarla gol aradı.

56' GOL | Türkiye 0-1 Fransa

Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle öne geçti. Konuk ekip sağ kanattan geliştirdiği hızlı atakta etkili geldi.

Ceza sahasının hemen önünde boş durumda topla buluşan Mbappe, yerden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi.

59' Mbappe sakatlık yaşadı

Fransa'da Kylian Mbappe, golü attığı pozisyonda sakatlık yaşadı. Tedavisinin ardından oyuna dönen yıldız futbolcu, kendisini rahat hissetmeyince yeniden yerde kaldı.

60' Fransa'da zorunlu değişiklik

Fransa'da sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemeyen Kylian Mbappe kenara geldi. Yıldız futbolcunun yerine Desire Doue mücadeleye dahil oldu.

64' İki takım da gole yaklaştı

Karşılaşmada tempo yükseldi. Fransa, oyuna sonradan giren Desire Doue ile yakaladığı fırsatı değerlendiremedi.

Pozisyonun hemen ardından Türkiye etkili geldi. Ceza sahasında şut şansı bulan Salih Özcan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

68' Fransa direğe takıldı

Fransa ikinci gole yaklaştı. Ceza sahasında rakibinden sıyrılarak kendisine şut açısı yaratan Jules Kounde, yerden sert vurdu.

Meşin yuvarlak direğin dışına çarparak auta çıktı.

72' Türkiye baskısını sürdürdü

A Milli Takım, Fransa karşısında beraberlik golü için baskısını artırdı. Hücumları yönlendiren Arda Güler, ay-yıldızlıların ataklarında ön plana çıktı. Milliler rakip kalede daha fazla şut denemesine rağmen net gol fırsatı üretmekte zorlandı.

75' Arda Güler gole çok yaklaştı

Türkiye, Fransa savunmasının ceza sahasında yaptığı hatanın ardından önemli bir fırsat yakaladı. Topu önünde bulan Arda Güler'in yakın direğe yaptığı etkili vuruşta Fransız kaleci kritik bir kurtarışa imza attı.

76' Abdülkerim Bardakcı röveşata denedi

A Milli Takım, köşe vuruşunun ardından bir kez daha etkili geldi. Fransa savunmasının uzaklaştırmakta zorlandığı top ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın önünde kaldı.
Milli futbolcu röveşata vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

85' Uğurcan Çakır'ın pozisyonunda kırmızı kart incelemesi

Fransa, Bradley Barcola ile savunma arkasına sarktı. Kalesini terk ederek ceza sahası dışına çıkan Uğurcan Çakır, Fransız futbolcunun pozisyonunu engelledi.
Müdahale sırasında topun milli kalecinin eline çarpıp çarpmadığı tartışma konusu oldu.

87' KIRMIZI KART | Türkiye 10 kişi kaldı

A Milli Takım'da Uğurcan Çakır, ceza sahası dışında topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle kırmızı kart gördü. Türkiye, karşılaşmanın son bölümünde 10 kişi kaldı.

89' Altay Bayındır'dan kritik kurtarış

Fransa, Uğurcan Çakır'ın kırmızı kart gördüğü pozisyonun ardından kaleye yaklaşık 30 metre mesafeden serbest vuruş kazandı.
Topun başına geçen Ousmane Dembele'nin şutunda oyuna sonradan giren Altay Bayındır başarılı bir kurtarış yaparak farkın açılmasını önledi.

90+5' Kerem Aktürkoğlu tehlike yarattı

Türkiye, 10 kişi kalmasına rağmen beraberlik golü için yüklenmeye devam etti. Oyuna sonradan giren Kerem Aktürkoğlu, sol kanattan ceza sahasına girerek tehlikeli bir atak geliştirdi. Fransa savunması milli futbolcunun önünü kapatarak şut çekmesine izin vermedi.

Maç sonucu | Türkiye 0-1 Fransa

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa'ya 1-0 mağlup oldu. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona ererken konuk ekibe galibiyeti getiren golü 56. dakikada Kylian Mbappe attı.

Mücadelede gol perdesini Kylian Mbappe açtıMücadelede gol perdesini Kylian Mbappe açtı

MONTELLA'DAN İLK 11'DE 4 DEĞİŞİKLİK

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Dünya Kupası'nda oynanan ABD maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 4 değişikliğe gitti. İtalyan çalıştırıcı, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Orkun Kökçü ve Kenan Yıldız'ın yerine Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek ve Can Uzun'u sahaya sürdü.

Kaleyi Uğurcan Çakır'a emanet eden Montella, savunmada Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı ve Ferdi Kadıoğlu'na görev verdi. Orta sahada İsmail Yüksek ile Salih Özcan ikilisi yer alırken hücum hattında Oğuz Aydın, Arda Güler ve Can Uzun forma giydi. Ay-yıldızlıların ileri uçtaki tercihi Barış Alper Yılmaz oldu.

Uğurcan Çakır kırmızı kart gördüUğurcan Çakır kırmızı kart gördü

347 GÜN SONRA KOCAELİ'DE

Türkiye, yaklaşık 11 aylık aranın ardından Kocaeli'de yeniden sahaya çıktı. Ay-yıldızlılar, kentteki son maçında 14 Ekim 2025'te Gürcistan'ı 4-1 mağlup etmişti. Kocaeli Stadyumu'nda oluşan atmosferin yanı sıra tesisin Riva'daki milli takım kamp merkezine yakınlığı da Fransa karşılaşması için bu stadın tercih edilmesinde etkili oldu.

Saat 21.45'te başlayan mücadeleyi Alman hakem Felix Zwayer yönetti. Zwayer'in yardımcılıklarını Robert Kempter ve Nikolai Kimmayer üstlendi.

Türkiye bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacakTürkiye bir sonraki maçında İtalya ile karşılaşacak

MERT GÜNOK'A ALKIŞLARLA VEDA

Milli takım kariyerini noktaladığını duyuran tecrübeli kaleci Mert Günok için Fransa maçı öncesinde veda töreni düzenlendi. Tribünlerin alkışları eşliğinde uğurlanan Günok'a, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tarafından çerçevelenmiş milli takım forması hediye edildi.

Milli takım Mert Günok'a veda ettiMilli takım Mert Günok'a veda etti

EBUBEKİR UÇAR VE TOLGA KALENDER UNUTULMADI

Geçirdiği trafik kazası sonucunda hayatını kaybeden TFF Stadyum Güvenlik Birim Sorumlusu Ebubekir Uçar da mücadele öncesinde anıldı. Milli futbolcular, ısınmak için sahaya Uçar'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtlerle çıktı. Stadyumun skorboardlarında Ebubekir Uçar ve Tolga Kalender'in fotoğraflarına yer verilirken karşılaşma öncesinde saygı duruşunda bulunuldu.

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TRİBÜNLERDE DEV TÜRK BAYRAĞI

Kocaeli Stadyumu, Fransa karşılaşması öncesinde kırmızı beyaza büründü. Kocaelispor taraftar grubu Hodri Meydan'ın bulunduğu Doğu Tribünü'nde dev Türk bayrağı açıldı.

Bayrağın açılmasıyla birlikte tribünlerden uzun süre "Vatan sana canım feda" tezahüratları yükseldi. İki ülkenin milli marşlarının okunmasının ardından İstiklal Marşı'na bütün tribünler eşlik etti. Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan taraftarlar, maçın başlangıcından itibaren millilere yoğun destek verdi.

Türkiye birçok fırsat yakalamasına rağmen değerlendiremediTürkiye birçok fırsat yakalamasına rağmen değerlendiremedi

ZIDANE'IN İLK RESMİ SINAVI

Dünya Kupası'nın ardından Didier Deschamps ile yollarını ayıran Fransa'da teknik direktörlük görevine getirilen Zinedine Zidane, yeni görevindeki ilk resmi karşılaşmasına Türkiye deplasmanında çıktı.

Fransız teknik adam, Kocaeli'de başlayan UEFA Uluslar Ligi mücadelesiyle milli takım kariyerindeki ilk resmi sınavını verdi.

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