524 KAT KAZANÇ İDDİASI DOSYADA Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Pusula Holding bağlantılı kapalı fon sisteminde gerçekleştirilen işlemler oldu. Dosyaya yansıyan bilgilere göre, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi olduğu belirtilen 12 kişinin yaklaşık 524 kata varan kazanç sağladığı iddia edildi. Fatmagül Lafçı'nın da kapalı fonda hesabı bulunduğu belirtilen ve son operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi.

FATMAGÜL LAFÇI KİMDİR? Fatmagül Lafçı, kamuoyunda daha önce Fatmagül Fakı adıyla tanındı. 3 Şubat 1990'da Konya'da doğan Lafçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Hatay'da geçirdi. Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olan Lafçı, televizyon dünyasına geçmeden önce bir dönem hosteslik yaptı. 2013 yılında Survivor yarışmasına katılan Lafçı, daha sonra televizyon programlarında sunuculuk yaptı ve oyunculuk projelerinde yer aldı. 2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandıran Lafçı, Çarkıfelek programında da hosteslik yaptı.