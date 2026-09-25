Survivor’ın “Yerli Adriana Lima”sı Fatmagül Lafçı fon soruşturmasında gözaltında! Operasyondan 1 gün önce dikkat çeken devir
Fon soruşturmasının 3. dalga operasyonunda dikkat çeken bir isim gözaltına alındı. Survivor yarışmasıyla tanınan ve bir dönem “yerli Adriana Lima” olarak anılan Fatmagül Lafçı’nın, Pusula Holding bağlantılı kapalı fon sisteminde işlem yaptığı belirlenen isimler arasında yer aldığı bildirildi. Lafçı’nın eşi Kerem Lafçı’nın operasyondan bir gün önce şirketteki hisselerini devretmesi ise dosyanın en dikkat çeken ayrıntılarından biri oldu.
Fon soruşturmasının üçüncü dalga operasyonunda dikkat çeken bir isim gözaltına alındı. Survivor yarışmasıyla tanınan ve bir dönem "yerli Adriana Lima" olarak anılan Fatmagül Lafçı'nın da şüpheliler arasında yer aldığı ortaya çıktı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Lafçı'nın, KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'de İdari İşler Müdürü olarak görev yaptığı belirtildi.
SURVIVOR'DAN FON SORUŞTURMASINA
Kamuoyunun Fatmagül Fakı adıyla tanıdığı Lafçı, 2013 yılında katıldığı Survivor yarışmasıyla geniş kitlelerce tanınmıştı.
Yarışmadaki görüntüsü nedeniyle Brezilyalı model Adriana Lima'ya benzetilen Lafçı, magazin basınında uzun süre "yerli Adriana Lima" olarak anıldı.
Televizyon dünyasında sunuculuk ve oyunculuk da yapan Lafçı'nın adı bu kez fon soruşturmasında gözaltına alınan isimler arasında yer aldı.
OPERASYONDAN BİR GÜN ÖNCE DİKKAT ÇEKEN DEVİR
Fatmagül Lafçı'nın gözaltına alınmasının ardından eşi Kerem Lafçı'ya ilişkin Ticaret Sicili kayıtları da dikkat çekti.
Kerem Lafçı'nın, operasyondan yalnızca bir gün önce KL Taahhüt İnşaat A.Ş.'deki hisselerini Y.D. isimli kişiye devrettiği belirtildi.
24 Eylül tarihli Ticaret Sicili kayıtlarında Kerem Lafçı'nın yönetim kurulu başkanlığı ve üyeliğinin de sona erdiği görüldü.
Söz konusu hisse devrinin soruşturmayla bağlantılı olup olmadığına ilişkin ise şu aşamada açıklanmış kesin bir tespit bulunmuyor.
524 KAT KAZANÇ İDDİASI DOSYADA
Soruşturmanın dikkat çeken başlıklarından biri de Pusula Holding bağlantılı kapalı fon sisteminde gerçekleştirilen işlemler oldu.
Dosyaya yansıyan bilgilere göre, fonun yatırımcılara kapalı olduğu dönemde pay sahibi olduğu belirtilen 12 kişinin yaklaşık 524 kata varan kazanç sağladığı iddia edildi.
Fatmagül Lafçı'nın da kapalı fonda hesabı bulunduğu belirtilen ve son operasyon kapsamında gözaltına alınan isimler arasında olduğu bildirildi.
FATMAGÜL LAFÇI KİMDİR?
Fatmagül Lafçı, kamuoyunda daha önce Fatmagül Fakı adıyla tanındı. 3 Şubat 1990'da Konya'da doğan Lafçı, çocukluk ve gençlik yıllarını Hatay'da geçirdi.
Aydın Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü'nden mezun olan Lafçı, televizyon dünyasına geçmeden önce bir dönem hosteslik yaptı.
2013 yılında Survivor yarışmasına katılan Lafçı, daha sonra televizyon programlarında sunuculuk yaptı ve oyunculuk projelerinde yer aldı.
2015 yılında Güneşin Kızları dizisinde Didem karakterini canlandıran Lafçı, Çarkıfelek programında da hosteslik yaptı.
FATMAGÜL LAFÇI'NIN EŞİ KİM?
Fatmagül Lafçı, 25 Ekim 2019'da Kerem Lafçı ile evlendi.
Dönemin magazin haberlerinde çiftin düğününe Fatih Terim, Buse Terim ve Volkan Bahçekapılı'nın da katıldığı aktarılmıştı.
Çiftin bir çocukları bulunuyor.
NE OLMUŞTU?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen fon soruşturmasında Pusula Holding Kapalı Fon sisteminde işlem gerçekleştirdiği belirtilen toplam 12 kişi tespit edilmişti.
Bu isimlerden Serdar Turhan, Ahmet Özcan ve Muhammet Yarız daha önce tutuklanmış, Mustafa Bor hakkında adli işlem uygulanmış, Mehmet Salih Turhan'ın ise firari olduğu bildirilmişti.
Hakkında daha önce adli işlem yapılmadığı belirtilen 7 şüpheliye yönelik üçüncü dalga operasyon düzenlenmiş, 6 kişi gözaltına alınmıştı. Bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü açıklanmıştı.
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