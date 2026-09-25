Kılıçdaroğlu’ndan Netanyahu’ya sert tepki: Türkiye bir savaş suçlusu tarafından hedef alınamaz
Netanyahu’nun BM kürsüsünden Türkiye’yi hedef alan küstah sözlerine muhalefetten de sert tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gazze’de on binlerce sivilin hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan Netanyahu’nun Türkiye’ye yönelik ifadelerini sert sözlerle hedef aldı. Kılıçdaroğlu, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin hedef alınması kabul edilemez” derken, Netanyahu’nun boşalan salona konuştuğunu ve “insanlık vicdanında mahkûm olduğunu” söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden Türkiye'yi hedef alan sözlerine muhalefetten de sert tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı savunan ve Türkiye'ye yönelik alçakça ifadeler içeren konuşmasına karşı çıkarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez" dedi.
NETANYAHU'NUN SÖZLERİNE SERT TEPKİ
Netanyahu'nun BM kürsüsündeki açıklamalarına tepki gösteren Kılıçdaroğlu, konuşmanın Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu görmezden geldiğini belirtti.
Kılıçdaroğlu, "Birleşmiş Milletler kürsüsü, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir!" ifadelerini kullandı.
Netanyahu'nun Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef aldığını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle tepki gösterdi:
"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'nda; Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez."
HEYETLER SALONU TERK ETTİ
Netanyahu'nun konuşması sırasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk etmesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bu tepkinin uluslararası kamuoyuna açık bir mesaj verdiğini söyledi.
"Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihî bir yanıttır." diyen Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun boşalan salona hitap etmesini de gündeme taşıdı.
Kılıçdaroğlu, "Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur." dedi.
"TÜRKİYE'NİN HEDEF ALINMASI KABUL EDİLEMEZ"
Netanyahu'nun Türkiye'ye yönelik sözlerine ilişkin Kılıçdaroğlu, iç siyasetteki görüş ayrılıklarının bu meselede bir kenara bırakılması gerektiğini vurguladı.
Kılıçdaroğlu, "Açık ve net ifade ediyorum: İç politikadaki görüş ayrılıklarımız ne olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez!" ifadelerini kullandı.
FİLİSTİN İÇİN NET MESAJ
Filistin meselesine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Kılıçdaroğlu, CHP'nin iki devletli çözümden yana olduğunu belirtti.
"Cumhuriyet Halk Partisi, Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Yurtta barış, dünyada barış' ilkesini sadece bir söylem değil, dış politikasının vazgeçilmez temeli sayar." diyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:
"Bizim safımız bellidir: Biz; ezilen, bombalanan, yaşam hakkı gasp edilen Filistin halkının, barışın ve adaletin yanındayız. Dünya, şiddetin ve işgalin normalleştirilmesine teslim olmamalıdır."
1967 SINIRLARI VE DOĞU KUDÜS VURGUSU
Filistin meselesinin kalıcı çözümüne ilişkin de mesaj veren Kılıçdaroğlu, 1967 sınırlarını ve başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini işaret etti.
Kılıçdaroğlu, "Filistin meselesinin kalıcı çözümü; uluslararası hukuk çerçevesinde, 1967 sınırları esas alınarak, başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin Devleti'nin kurulması ve iki devletli çözümün derhal hayata geçirilmesidir." dedi.
"FİLİSTİN HALKI YALNIZ DEĞİLDİR"
Açıklamasının sonunda İsrail yönetimine ve sessiz kalan ülkelere yönelik ifadelerini sertleştiren Kılıçdaroğlu, "Tarihsel sorumluluğumuzun gereği olarak bir kez daha haykırıyoruz: Filistin halkı yalnız değildir. Bu katliamların failleri ve sessiz kalanlar, günü geldiğinde uluslararası adalet önünde mutlaka hesap verecektir!" ifadelerini kullandı.
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