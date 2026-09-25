İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kürsüsünden Türkiye'yi hedef alan sözlerine muhalefetten de sert tepki geldi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun Gazze'deki soykırımı savunan ve Türkiye'ye yönelik alçakça ifadeler içeren konuşmasına karşı çıkarak, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve milletimizin, BM kürsüsünden bir savaş suçlusu tarafından hedef alınması kabul edilemez" dedi.

"İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BM 81. Genel Kurulu'nda; Gazze'de yaşanan ağır insani tabloyu yok sayan, 70 binin üzerinde masum insanın hayatını kaybettiği yıkımı aklamaya çalışan ve Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef alan küstah dili asla kabul edilemez."

Netanyahu'nun Türkiye başta olmak üzere kendisini protesto eden ülke temsilcilerini hedef aldığını belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadelerle tepki gösterdi:

Kılıçdaroğlu, "Birleşmiş Milletler kürsüsü, katliamların ve savaş politikalarının meşrulaştırılacağı bir alan değildir!" ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Netanyahu konuşmaya başlarken birçok ülke temsilcisi BM Genel Kurulu salonunu terk etti (Foto: AA)

HEYETLER SALONU TERK ETTİ

Netanyahu'nun konuşması sırasında Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk etmesine dikkat çeken Kılıçdaroğlu, bu tepkinin uluslararası kamuoyuna açık bir mesaj verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin de aralarında bulunduğu diplomatik heyetlerin salonu terk ederek ortaya koyduğu tepki, uluslararası hukuku ve insanlık onurunu hiçe sayan bu zihniyete verilmiş tarihî bir yanıttır." diyen Kılıçdaroğlu, Netanyahu'nun boşalan salona hitap etmesini de gündeme taşıdı.

Kılıçdaroğlu, "Netanyahu dün boş kalan salona konuşmuştur. Çünkü kendisi, insanlık vicdanında zaten mahkûm olmuştur." dedi.