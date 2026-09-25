İLK KAMU İŞTİRAKİ OLARAK 2025'TE KURULDU Tasarruf finansman sektöründe kamu bankası iştiraki olarak kurulan ilk şirket olan Emlak Katılım Tasarruf Finansman A.Ş., geçen yıl temmuz ayında faaliyete başladı.

Emlak Katılım'dan kritik hamle: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu

Emlak Katılımdan kritik hamle: Katılımevim ve Birevim için masaya oturuldu

GEREKLİ BAŞVURULAR YAPILDI Emlak Katılım'dan yapılan KAP açıklamasında "Katılımevim, Birevim ve İktisat Katılım Bankası'nın devralınması için gerekli başvurular yapıldı, sürecin kısa sürede tamamlanması bekleniyor" denildi.

Tasarruf finansman modelini daha geniş kitlelere ulaştırmayı hedefleyen şirket, ilk yılında konut, araç ve iş yeri edinmek isteyen on binlerce ailenin finansman sürecine destek oldu. Şirketin faaliyetleri, vatandaşların düzenli birikimlerini belirli planlar çerçevesinde değerlendirerek ihtiyaç duydukları varlığa ulaşmalarını sağlayan tasarruf finansman modelinin yaygınlaşmasına katkı sundu.

Emlak Katılım'ın finans sektöründeki deneyimini tasarruf finansman modeliyle birleştiren şirket, sektörde alternatif finansman kanallarının çeşitlenmesine yönelik adımlar attı.

KATILIMEVİM'DE 151.1 MİLYAR LİRALIK SÖZLEŞME HACMİ



Katılımevim'in toplam sözleşme hacmi 151.1 milyar TL seviyesinde bulunuyor. Aktif müşteri sayısı 100 binden fazla olan şirketin, geçen yılın aynı döneminde sözleşme hacmi 61.8 milyar TL düzeyindeydi. Şirketin net karı bu yıl yaklaşık 8 kat artış gösterdi.

2016 yılında faaliyetlerine başlayan Birevim ise 10 yılda 300 binden fazla aileyi tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdı.