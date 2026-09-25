101 MİLYON KİMLİK, 118 MİLYON GSM VERİSİ TESPİT EDİLDİ Uzman ekiplerce yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası tespit edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı yollarla sorgulanmasına imkân sağlayan "Dragon Hacker" isimli yasa dışı panel çökertildi. 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde gerçekleştirilen dev operasyon, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tamamlandı.

Dragon Hacker paneline yapılan operasyonda 2 kişi yakalandı (Foto: Takvim)

Söz konusu yapının sadece veri sorgulama ile sınırlı kalmadığı siber tehdit aktörlerini buluşturan, yasa dışı veri temini sağlayan, oltalama (phishing) altyapılarını barındıran ve dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan aracılık eden bir merkez olarak kullanıldığı belirlendi.

KURUCU VE REKLAMCI EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDI

Soruşturma kapsamında derinleştirilen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda iki kilit şüphelinin kimliği tespit edildi. Yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirlenen Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan takibe alındı.