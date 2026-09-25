101 milyon kimlik 118 milyon GSM verisi! Dragon Hacker paneli çökertildi
Ankara merkezli siber operasyonda, 101 milyon kimlik bilgisi ve 118 milyon GSM verisini yasa dışı şekilde erişime açan "Dragon Hacker" isimli sorgu paneli MİT ve Jandarma iş birliğiyle çökertildi. Diyarbakır ve İstanbul'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda sistemin kurucusu Eyüp Can ve reklamcısı Abdullah Kazan yakalanarak gözaltına alındı. El konulan dijital materyaller üzerinden veri sızıntısının kaynağı ve dolandırıcılık ağları çok yönlü olarak inceleniyor.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, kişisel verilerin yasa dışı yollarla sorgulanmasına imkân sağlayan "Dragon Hacker" isimli yasa dışı panel çökertildi. 7545 sayılı Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet suçu çerçevesinde gerçekleştirilen dev operasyon, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Siber Güvenlik Başkanlığı ve Ankara İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün ortak çalışmasıyla tamamlandı.
101 MİLYON KİMLİK, 118 MİLYON GSM VERİSİ TESPİT EDİLDİ
Uzman ekiplerce yapılan teknik incelemelerde, yasa dışı sorgu paneline ait sunucuda 101 milyon kimlik bilgisi ile 118 milyon GSM numarası tespit edildi.
Söz konusu yapının sadece veri sorgulama ile sınırlı kalmadığı siber tehdit aktörlerini buluşturan, yasa dışı veri temini sağlayan, oltalama (phishing) altyapılarını barındıran ve dolandırıcılık faaliyetlerine doğrudan aracılık eden bir merkez olarak kullanıldığı belirlendi.
KURUCU VE REKLAMCI EŞ ZAMANLI BASKINLA YAKALANDI
Soruşturma kapsamında derinleştirilen teknik ve istihbari çalışmalar sonucunda iki kilit şüphelinin kimliği tespit edildi. Yasa dışı sorgu sisteminin kurucusu ve yöneticisi olduğu belirlenen Eyüp Can ile sistemin reklamını yaparak yayılmasını sağlayan Abdullah Kazan takibe alındı.
Koordinatların belirlenmesinin ardından Diyarbakır ve İstanbul'da yer alan iki ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde gözaltına alınan iki şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. Aramalarda ele geçirilen 2 cep telefonu, 2 SIM kart, 3 sabit disk ve 1 USB bellek dijital incelemeye alındı.
DİJİTAL MATERYALLER MERCEK ALTINDA
El konulan dijital materyaller üzerinde yürütülen uzman incelemeleri devam ediyor. Ekipler; panelin veri kaynaklarını, kişisel verilerin hangi yöntemlerle sızdırıldığını, verilerin kimlere satıldığını ve sistemi kullanan tüm aktörleri tek tek tespit etmek için çalışıyor. Panel üzerinden yapılan yasa dışı sorgulamalar ile olası dolandırıcılık ve oltalama bağlantıları mercek altına alınırken, verilerin sisteme hangi tarihlerde aktarıldığı ve başka yapılarla bağlantısının olup olmadığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok yönlü olarak araştırılıyor.