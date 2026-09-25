KKTC Başbakanı Üstel açıkladı: Gemide ulaşılmayan alan kalmadı, başka naaşa rastlanmadı
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında geminin tüm bölümlerine ulaşıldığını açıkladı. Üstel, yapılan kapsamlı taramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadığını belirtirken, arama çalışmalarının havada, karada ve denizde devam edeceğini söyledi. Kazaya ilişkin ulaşılan VDR'nin ise incelenmek üzere polise teslim edildiğini bildirdi.
KKTC Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasının ardından yürütülen arama çalışmalarında gelinen son aşamaya ilişkin kayıp vatandaşların aileleriyle bir araya geldi.
Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında arama çalışmalarından elde edilen görüntüler ailelerle paylaşılırken, gemi içerisinde yürütülen tarama ve teknik çalışmalar hakkında ayrıntılı bilgi verildi.
Üstel, aramaların sona ermediğini, havada, karada ve denizde çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, bugün ulaşılan VDR'nin incelenmek üzere polise teslim edildiğini açıkladı.
ARAMALARA ÜÇ GEMİYLE DESTEK VERİLDİ
Kazanın meydana geldiği ilk andan itibaren devletin kayıplara ulaşmak için tüm imkanlarını seferber ettiğini belirten Üstel, arama çalışmalarına farklı aşamalarda TCG IŞIN, TCG ALEMDAR ve derin su çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisinin katıldığını söyledi.
Üstel, sürece ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Arama çalışmaları ilk etapta TCG IŞIN ile başladı. İkinci etapta TCG ALEMDAR da çalışmalara katıldı ve iki gemi birlikte görev yaptı. Ardından derin su arama çalışmalarına imkan sağlayan Optimus Prime–Derin Su gemisi de çalışmalara dahil oldu. Deniz kuvvetlerimizin unsurları, arama ekipleri ve teknik imkanlarla çalışmalarımızı kesintisiz sürdürdük."
GEMİNİN HER BÖLÜMÜ GÖRÜNTÜLERLE TARANDI
Üstel, gerçekleştirilen sunumda Derin Su şirketinin sahibi Orhan Taktak'ın yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgi verdiğini aktardı.
Geminin içinin hangi yöntemlerle tarandığının, bazı bölümlerin kesilerek nasıl erişilebilir hale getirildiğinin görüntüler eşliğinde ailelere gösterildiğini belirten Üstel, gemide ulaşılmayan bir bölüm kalmadığını söyledi.
"HER METREKARE, HER ÇANTA VE HER KOLTUK İNCELENDİ"
Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içerisinde başka bir naaşa rastlanmadığını belirterek şunları söyledi:
"Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı. Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor."
VDR POLİSE TESLİM EDİLDİ
Kazaya ilişkin teknik inceleme açısından önem taşıyan Seyir Veri Kaydedicisi'ne de ulaşıldığını açıklayan Üstel, cihazın inceleme yapılması amacıyla polise teslim edildiğini bildirdi.
Üstel, "Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır." dedi.
"ARAMA ÇALIŞMALARINDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"
Devletin arama çalışmalarında kullanılabilecek tüm imkanları devreye aldığını ifade eden Üstel, kayıp vatandaşlara ulaşmak için çalışmaların sürdürüleceğini vurguladı.
Üstel şöyle devam etti:
"Devlet olarak tüm imkanlarımızı ortaya koyduk. Eldeki bütün imkanlar kullanıldı. Dünyadaki arama-kurtarma çalışmalarında kullanılan imkanları seferber ettik. Arama çalışmalarında değerlendirilebilecek imkanları denemeye devam edeceğiz. Ailelerimizin endişesini yürekten paylaşıyorum. Arama çalışmalarından vazgeçmeyeceğiz. Tüm kayıp yakınlarımıza metanet ve sabır diliyorum. Devlet olarak üzerimize düşen ne varsa yapacak, tüm imkanlarımızla kayıplarımıza ulaşmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."
KAZADAKİ İHMAL VE KUSUR DA ARAŞTIRILIYOR
Faciaya ilişkin hukuki süreçlerin de yakından takip edildiğini belirten Üstel, ihmali veya kusuru bulunan kişilerin tespit edilmesi halinde yargı önünde hesap vereceğini söyledi.
Üstel, "Devam eden hukuki süreçleri de yakından takip ediyoruz. Mahkeme süreçleri devam ediyor. Facianın yaşanmasında ihmali veya kusuru olduğu tespit edilen kim varsa, yasalar önünde gerekli cezaya çarptırılması için tüm süreçlerin takipçisi olacağız. Kim olursa olsun, adalet önünde hesabını verecek. Arama çalışmalarına katkı sağlayan ve insanüstü gayret gösteren tüm ekiplere halkımız adına teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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