"HER METREKARE, HER ÇANTA VE HER KOLTUK İNCELENDİ" Üstel, yapılan kapsamlı aramalarda geminin içerisinde başka bir naaşa rastlanmadığını belirterek şunları söyledi: "Her metrekare, her çanta ve her koltuk incelendi. Gemide ulaşılmamış bir alan kalmadı. Yapılan kapsamlı aramalarda geminin içinde başka bir naaşa rastlanmadı. Geçen hafta bulunan naaşa da son derece güç şartlarda ulaşıldı. Ancak aramalarımız sona ermiş değildir. Denizaltında ve su yüzeyinde bulunabilecek naaşlara ulaşmak için havada, karada ve denizde çalışmalarımız devam ediyor."

VDR POLİSE TESLİM EDİLDİ Kazaya ilişkin teknik inceleme açısından önem taşıyan Seyir Veri Kaydedicisi'ne de ulaşıldığını açıklayan Üstel, cihazın inceleme yapılması amacıyla polise teslim edildiğini bildirdi. Üstel, "Bugün bulunan VDR, yani Seyir Veri Kaydedicisi, polise teslim edildi. Gerekli incelemeler ilgili makamlar tarafından yapılacaktır." dedi.