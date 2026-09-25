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Fransa, Mbappe'nin golüyle Milli Takım karşısında öne geçti
Fransa, Mbappe'nin golüyle Milli Takım karşısında öne geçti
Giriş Tarihi: 25 Eylül 2026 23:10
Güncelleme Tarihi: 25 Eylül 2026 23:13
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UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle Fransa, A Milli Takımımız karşısında 1-0 öne geçti.
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