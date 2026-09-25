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Fransa, Mbappe'nin golüyle Milli Takım karşısında öne geçti

Fransa, Mbappe'nin golüyle Milli Takım karşısında öne geçti

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu ilk maçında Kylian Mbappe'nin 54. dakikada attığı golle Fransa, A Milli Takımımız karşısında 1-0 öne geçti.

Emirhan Ceylan
Emirhan Ceylan Takvim.com.tr Uluslar Ligi

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