MASAK'ta EMİS sistemine FETÖ sızması: Başkan Erdoğan ve bakanlar hedef alındı
İstanbul merkezli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonla, MASAK'ın Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) FETÖ/PDY tarafından sızılarak "Siyasal veya Askerî Casusluk" yapıldığı ortaya çıkarıldı. Yazılımdaki koruma sisteminin devre dışı bırakılarak Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ve bazı bakanların mali verilerinin sorgulandığı tespit edildi. Aralarında eski MASAK Başkan Yardımcısının da bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, olayla bağlantılı iki şirkete kayyum atandı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturması başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen operasyonda, sistem üzerinde yetkisiz işlemler yapıldığı ve kritik verilerin hedef alındığı belirlendi.
CASUSLUK FAALİYETİ YÜRÜTENLER HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK
Adalet Bakanı Akın Gürlek, yaptığı açıklamada, "Devletimizin mali istihbarat ağına yönelik casusluk faaliyeti yürütenler hukuk önünde hesap verecektir!" dedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ başta olmak üzere tüm yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.
KRİTİK DİJİTAL ALTYAPIDA FETÖ BAĞLANTISI
Soruşturma detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, 2012-2018 yılları arasındaki süreçlere dikkat çekerek "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır." açıklamasında bulundu.
Tespit edilen ilişkiler ağına değinen Gürlek, "Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır." dedi. Şirketler arasındaki bağlantıya değinen Bakan Gürlek, "Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir." bilgilerini aktardı.
"ZAMAN AYARLI "FİRAR
Zanlıların örgütteki konumlarını ve firar durumlarına ilişkin de bilgi veren Gürlek, "Bu kişiler arasında örgütün Deniz Kuvvetleri, bilişim, savunma sanayii ve Jandarma mahrem yapılanmalarında sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilen isimlerin bulunduğu; bunların önemli bir bölümünün 15 Temmuz hain darbe girişimi öncesinde veya hemen sonrasında yurt dışına çıktığı belirlenmiştir." ifadelerini kaydetti.
BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKANLAR SORGULANMIŞ
Teknik incelemeler sonucu ortaya çıkan skandalı paylaşan Bakan Gürlek, koruma sisteminin devre dışı bırakıldığını vurgulayarak "EMİS üzerinde yapılan teknik incelemelerde ise Siyasi Nüfuz Sahibi Kişiler Listesi'ne (PEP) ilişkin koruma sisteminin devre dışı bırakıldığı ve ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, yakınları ile bazı bakanlara ilişkin sorgulamaların gerçekleştirildiği belirlenmiştir." dedi.
Sistem verileri ve erişim yetkilerindeki şüpheli durumlara işaret eden Gürlek, "Sistemdeki bazı kayıtların bütünlüğüne ilişkin şüpheli durumlar ile bazı veri alanlarının sonradan silinmiş olabileceğine yönelik teknik bulgulara ulaşılmıştır; yönetici yetkisine sahip (admin) kullanıcıların işlemlerinin geriye dönük denetlenmesini sağlayacak log (işlem) kayıtlarının ise tutulmadığı tespit edilmiştir." şeklinde konuştu.
Tablonun ciddiyetine dikkat çeken Adalet Bakanı, "Tüm bu bulgular; FETÖ/PDY'nin yalnızca devlet kurumlarına personel üzerinden sızmadığını, devletimizin en kritik mali istihbarat sistemlerinin bilişim altyapısı üzerinde de yapılanarak vatandaşlarımızın kritik mali verilerine erişim imkânı elde etmiş olabileceğine ilişkin son derece ciddi bir tabloyu ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
22 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM, ŞİRKETLERE KAYYUM
Operasyonun detaylarını açıklayan Bakan Gürlek, dönemin üst düzey yöneticilerini de kapsayan adli sürece ilişkin şu bilgileri verdi:
"Soruşturma kapsamında bugün İstanbul merkezli ve Ankara'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda; aralarında olay tarihinde MASAK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan kişinin de bulunduğu 22 şüpheli hakkında adli işlem başlamıştır. Şüphelilerden 5'i yakalanarak gözaltına alınmış, yurt dışındaki 16'sı hakkında siyasi ve askeri casusluk suçundan yakalama kararı çıkartılmış, 1 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir."
Şirketlerin mülkiyet durumuna ve eski başkanların ifadelerine değinen Gürlek, "Soruşturma kapsamında AGMLAB A.Ş. ve MRD A.Ş.'ye mahkeme kararıyla el konulmuş ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. İlgili dönemlerde MASAK Başkanlığı görevinde bulunan üç eski başkanın da adli makamlarca ifadelerine başvurulacaktır." detayını paylaştı.
Açıklamasını soruşturmayı yürüten ekiplere teşekkür ederek tamamlayan Bakan Akın Gürlek, "Bu son derece önemli soruşturmayı titizlikle yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza ve operasyonu başarıyla gerçekleştiren İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum. Devletimizin kurumlarına sızan, kritik bilgi sistemlerimizi örgütsel amaçlarla kullanmaya çalışan ve millî güvenliğimizi hedef alan FETÖ/PDY yapılanmasına hukuk önünde hesap sormaya devam edeceğiz." dedi.