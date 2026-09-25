Adalet Bakanı Akın Gürlek , Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında ( MASAK ) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik "Siyasal veya Askerî Casusluk" soruşturması başlatıldığını duyurdu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen operasyonda, sistem üzerinde yetkisiz işlemler yapıldığı ve kritik verilerin hedef alındığı belirlendi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde FETÖ başta olmak üzere tüm yapılara karşı mücadelenin sürdüğünü belirten Gürlek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde; FETÖ başta olmak üzere devletimizin kurumlarına sızmaya, kamu kaynaklarını ve kritik bilgi sistemlerini örgütsel amaçlarla kullanmaya teşebbüs eden yapılara karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

KRİTİK DİJİTAL ALTYAPIDA FETÖ BAĞLANTISI

Soruşturma detaylarına ilişkin bilgi veren Bakan Gürlek, 2012-2018 yılları arasındaki süreçlere dikkat çekerek "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğümüzle yürütülen 'Siyasal veya Askerî Casusluk' soruşturmasında; Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığında (MASAK) kullanılan Entegre Mali İstihbarat Sistemi'ne (EMİS) yönelik yetkisiz işlemler ve sistem kayıtlarının güvenliğine ilişkin önemli bulgulara ulaşılmıştır." açıklamasında bulundu.

MASAK sistemine sızma yaptığı belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi (Foto: AA)

Tespit edilen ilişkiler ağına değinen Gürlek, "Soruşturmada, 2012-2018 yılları arasında MASAK'ın kritik dijital altyapısının geliştirilmesi ve sürdürülmesi süreçlerinde FETÖ/PDY'nin mahrem yapılanmasıyla bağlantılı kişi ve şirketlerin etkili olduğuna ilişkin tespitlere ulaşılmıştır." dedi. Şirketler arasındaki bağlantıya değinen Bakan Gürlek, "Yapılan incelemelerde; EMİS yazılımının 2012 yılından itibaren AGMLAB A.Ş. tarafından geliştirildiği, bu şirket ile MRD A.Ş. ve 667 sayılı KHK ile kapatılan Barış Ata A.Ş. arasında ortaklık ve yönetim ilişkileri bulunduğu, şirketlerin bazı ortaklarının FETÖ/PDY'nin askerî ve bilişim mahrem yapılanmalarında üst düzey sorumluluk üstlendiklerine ilişkin bulgular elde edilmiştir." bilgilerini aktardı.