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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan "Mekke" zirvesi: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı!

Yemen'deki Husilerin artan füze ve İHA saldırılarının ardından Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması kapsamında acil güvenlik zirvesi kararı aldı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı kapsamında Riyad'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı (veya Mareşal) Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.

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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’dan "Mekke" zirvesi: Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu katıldı!

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik füze ve İHA saldırıları sürerken geçtiğimiz günlerde Riyad Mekke'ye yönelen bir dronu engellediğini açıkladı. Son olarak 24 Eylül'de Mekke dahil bölgeler için acil uyarı verildi, altı balistik füze düşürüldü.

DIŞİŞLERİ BAKANLARI TOPLANDI
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katılarak Suudi Arabistanlı ve Pakistanlı mevkidaşlarıyla anlaşmanın kurumsallaştırılması sürecini ele aldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nun kapsamında bulunduğu New York'ta, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı (Foto: AA)Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nun kapsamında bulunduğu New York'ta, Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısına katıldı (Foto: AA)

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu New York'ta düzenlenen "Ortak Savunma için Mekke Anlaşması Dışişleri Bakanları Toplantısı"na katıldı.

Bakan Fidan, toplantı kapsamında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ve Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya geldi.

Toplantıda, anlaşma kapsamında yürütülecek işbirliğinin kurumsallaştırılması amacıyla teknik düzeyde devam eden müzakerelerin geldiği son nokta değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca "Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi"nin ilerleyen dönemde gerçekleştirilmesi planlanan müteakip toplantısının hazırlıkları ele alındı.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (Foto: İHA)Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu (Foto: İHA)

ASKERİ ZİRVE
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da bölgesel caydırıcılık ve askeri iş birliği adımlarının görüşüleceği Mekke toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a gitti.

Suudi Arabistan'da askeri zirveSuudi Arabistan'da askeri zirve

Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke İttifakı kapsamında Riyad'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya Türkiye Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Pakistan Genelkurmay Başkanı (veya Mareşal) Asim Munir ve Suudi Arabistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Fayyadh Bin Hamed Al-Ruwaili katıldı.

Video Oynatma İkonu Genelkurmay Başkanı Arabistan'a gidiyor

MSB'den yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mekke Savunma İttifakı Genelkurmay Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere bugün Suudi Arabistan'a gidecek." ifadesi kullanılmıştı..

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı (FOTO: Takvim Fotoğraf Arşivi, 7 Ağustos)Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde üçlü savunma anlaşması imzaladı (FOTO: Takvim Fotoğraf Arşivi, 7 Ağustos)

MEKKE ORTAK SAVUNMA ANLAŞMASI


Mekke Ortak Savunma Anlaşması Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos 2026'da Mekke'de imzalandı. Anlaşmaya göre, taraflardan birine silahlı saldırının hepsine yapılmış sayılacak. Savunma sanayisi iş birliği, ortak caydırıcılık ile istihbarat paylaşımını da kapsayan anlaşma hiçbir ülkeyi hedef almaz, bölgede barış ve istikrarı amaçlar, diğer ülkelere açıktır.

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