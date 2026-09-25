İlkeler kapsamında belirlenen "neden olma", "katkıda bulunma" ve "doğrudan bağlantı" basamaklarına dikkat çekilen raporda, listede bulunan tüm şirketlerin yerleşim birimleriyle bağlantılı faaliyetleri nedeniyle bu hak ihlaline ya "katkıda bulunduğu" ya da operasyon ve ürünleri aracılığıyla "doğrudan bağlantılı" olduğu sonucuna varıldı.

Raporda, şu ifadelere yer verildi: "Bu ilkeler üç düzeyde dahliyet tanımlıyor, bunların en ağırı 'neden olma' düzeyidir. Bu, bir şirketin faaliyetlerinin, insanların bir insan hakkından yararlanma imkanını etkilemek için tek başına yeterli olduğu durumdur. Bunu, bir işletmenin faaliyetlerinin başka bir aktörün faaliyetleriyle birleşerek bir insan hakkından yararlanmayı etkilediği 'katkıda bulunma' düzeyi izliyor. Üçüncü düzey, bir şirketin faaliyetlerinin, ürünlerinin veya hizmetlerinin insan hakları üzerindeki olumsuz etkilerle doğrudan bağlantılı kabul edildiği 'doğrudan bağlantı' durumudur."