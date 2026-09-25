"Pusu"yu Pensilvanya kurdu! Vadi'deki çakal Ekrem Dumanlı sırtlan ise Ali Fuat Yılmazer: FETÖ Bayram Özbek'i böyle kullandı
Kaşif Kozinoğlu soruşturması Kurtlar Vadisi'nde kurulan FETÖ "Pusu"sunu gözler önüne serdi. Ekrem Dumanlı'nın o dönem Pana Filmi sık sık ziyaret ettiği söylenirken, "Kurtlar Vadisi'ne konsept danışmanlığı yaptım" itirafında bulunan FETÖ'cü Bayram Özbek tutuklandı. Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu ortaya çıkan Özbek, FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde görev alan FETÖ'nün "Tahşiyeciler" kumpasındaki en kilit isim. İblis Gülen'in Pensilvanya'da verdiği talimatla STV'deki dizilerin kumpasa aracı yapıldığı bilinirken, Tek Türkiye ve Şefkat Tepe'deki subliminal sahnelerin altından yine "Binbir Surat" Bayram Özbek çıktı.
Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin raftan inen dosya, eski Türkiye'nin karanlık dehlizlerindeki sinsi pusuları aydınlatacak bir işaret fişeği oldu.
FETÖ'nün 17/25 Aralık ihaneti ve 15 Temmuz darbe girişimi öncesi diziler üzerinden subliminal mesaj verdiği bilinirken pandoranın kutusu açıldı. Soruşturma Kurtlar Vadisi Pusu'ya uzandı.
Dizinin senaristleri Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan, Silivri Adliyesinde ifade verdi. Ancak Şaşmaz'ın ifadesi kafalardaki soru işaretlerini gidermedi.
Dizinin 10 Kasım 2011'de yayınlanan bölümünde "Kazım Kaşifoğlu" karakterinin infaz emri verildi. Bu sahneden yalnızca iki gün sonra, 12 Kasım 2011'de Kaşif Kozinoğlu Silivri'de şüpheli bir şekilde can verdi.
KURTLAR VADİSİ'NE FETÖ İNCELEMESİ: EKREM DUMANLI PANA FİLMİ ZİYARET EDERDİ
Sürece müteakiben Kurtlar Vadisi Pusu'ya FETÖ incelemesi başlatıldı.
Osman Sınav'ın tehdit edilerek diziden el çektirilmesi sonrası Ekrem Dumanlı'nın Pana Filmi zaman zaman ziyaret ettiği iddia edilirken soruşturmanın seyrini değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı.
FETÖ'NÜN EMNİYETÇİ SENARİSTİ TUTUKLANDI
Kurtlar Vadisi'nin senaryosuna dahli olan, FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü Bayram Özbek tutuklandı.
Eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'in ekibinde yer alan ve FETÖ'nün emniyet ayağındaki en kritik isimlerden biri olan Bayram Özbek'in, bir dönem ekranların izlenme rekorları kıran dizisi Kurtlar Vadisi Pusu'nun senaryo ekibini etkileyen polis müdürlerinden biri olduğu tespit edildi.
ALİ FUAT YILMAZER'İN KUMPAS EKİBİNDE!
Özbek, Vadi'nin ilk yapımcısı yönetmen Osman Sınav'dan senaryo dersi aldığını bizzat kendi ağzından ifade etmişti.
SABAH'te yer alan habere göre, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü araştıran savcılık, Yılmazer'in başında olduğu kumpas ekibinin, Kurtlar Vadisi senaryosuna Özbek aracılığıyla dahil edilip edilmediğini mercek altına aldı.
RACİ ŞAŞMAZ DETAYI
Nitekim geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Raci Şaşmaz'a senaryoya FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in müdahalesinin olup olmadığı sorulmuştu. Şaşmaz, "müdahale etmedi" savunması yapmıştı.
RÖPORTAJDA İTİRAF ETMİŞTİ: KURTLAR VADİSİ'NE KONSEPT DANIŞMANLIĞI YAPTIM
Özbek, 2009 yılında verdiği röportajda açık bir şekilde senaryolardaki parmak izini itiraf etmişti. 'Kurtlar Vadisi'' dizisinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını, örgüte ait Samanyolu TV'de yayınlanan, ''Tek Türkiye'', ''Kollama'', ''Beşinci Boyut'', ''Yeşeren Düşler'' gibi televizyon dizilerin de senaryolarını yazdığını kaydetmişti.
FETÖ'NÜN ÖZEL KUMPAS EKİBİNDE GÖREV ALDI
Öte yandan Bayram Özbek'in, İstanbul İstihbarat ve TEM Şube'de görev yaptığı dönemde Ali Fuat Yılmazer ve Recep Güven yönetiminde oluşturulan özel ekipte yer aldığı öğrenildi. Özbek, Tahşiye kumpası ve yasa dışı dinleme faaliyetleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda da görev aldı.
KUMPASIN MUTFAĞINDA YILMAZER VAR
FETÖ'nün Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili yaklaşık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada 2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararında, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 31 yıl, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e 16 yıl 6 ay, eski İstanbul TEM Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'ye 25 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.
İBLİS GÜLEN TALİMAT VERDİ... STV'DEKİ DİZİLERİ KUMPASA ARACI YAPTILAR
Tahşiye kumpasının talimatı ise bizzat Pensilvanya'dan verilmiş, baş iblis Fetullah Gülen'in talimatıyla FETÖ'nün yayın organı "herkul.org" üzerinden Tahşiye grubunu El Kaide ile bağlantılı göstererek operasyon talimatı verilmişti. Gülen'in talimatının ardından Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerinde Tahşiye grubu hedef gösterilmişti.
"KARANLIK KURUL" SENARİSTİ... FETÖ'NÜN KARA KUTUSU
Dava aşamasında tanık olarak dinlenen dizilerin resmi senaristleri (Ali Samim Noyan, Elif Yılmaz, Ali Kara, Hikmet Tombulca ve Makbule Alemdağ), söz konusu "Karanlık Karar Kurulu" sahneleriyle bir ilgilerinin olmadığını ve kimin yazdığını bilmediklerini beyan etmişti.
Gerekçeli kararda, Bylock'çu eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in bu sahnelerin yazarı olduğu ve kendi itirafıyla da bu diyalogları kaleme aldığı yer aldı.
Özbek'in, Fetullah Gülen'in talimatıyla kişi ve kuruluşların hedef gösterildiği Tek Türkiye ve Kollama dizilerinin konsept danışmanlığını, diyalog yazarlığını ve senaristliğini üstlendiği kaydedildi.
"FETÖ'nün kara kutusu" olarak tanımlanan Özbek, Tahşiye kumpası davasında da bu suçtan ceza aldı.