Nitekim geçtiğimiz hafta ifadesi alınan Raci Şaşmaz'a senaryoya FETÖ'cü Ali Fuat Yılmazer'in müdahalesinin olup olmadığı sorulmuştu. Şaşmaz, "müdahale etmedi" savunması yapmıştı.

SABAH'te yer alan habere göre, Kozinoğlu'nun şüpheli ölümünü araştıran savcılık, Yılmazer'in başında olduğu kumpas ekibinin, Kurtlar Vadisi senaryosuna Özbek aracılığıyla dahil edilip edilmediğini mercek altına aldı. RACİ ŞAŞMAZ DETAYI

Özbek, 2009 yılında verdiği röportajda açık bir şekilde senaryolardaki parmak izini itiraf etmişti. 'Kurtlar Vadisi'' dizisinin ilk bölümlerinde yönetmen Osman Sınav'a konsept danışmanlığı yaptığını, örgüte ait Samanyolu TV'de yayınlanan, ''Tek Türkiye'', ''Kollama'', ''Beşinci Boyut'', ''Yeşeren Düşler'' gibi televizyon dizilerin de senaryolarını yazdığını kaydetmişti.

FETÖ'nün Tahşiye grubuna kumpas kurulmasıyla ilgili yaklaşık İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karara bağlanan davada 2 bin 289 sayfalık gerekçeli kararında, Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca'ya 31 yıl, eski İstanbul İstihbarat Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer'e 16 yıl 6 ay, eski İstanbul TEM Şube Müdürleri Yurt Atayün ve Ömer Köse'ye 25 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmişti.

Öte yandan Bayram Özbek'in, İstanbul İstihbarat ve TEM Şube'de görev yaptığı dönemde Ali Fuat Yılmazer ve Recep Güven yönetiminde oluşturulan özel ekipte yer aldığı öğrenildi. Özbek, Tahşiye kumpası ve yasa dışı dinleme faaliyetleri kapsamında yürütülen soruşturmalarda da görev aldı.

İBLİS GÜLEN TALİMAT VERDİ... STV'DEKİ DİZİLERİ KUMPASA ARACI YAPTILAR Tahşiye kumpasının talimatı ise bizzat Pensilvanya'dan verilmiş, baş iblis Fetullah Gülen'in talimatıyla FETÖ'nün yayın organı "herkul.org" üzerinden Tahşiye grubunu El Kaide ile bağlantılı göstererek operasyon talimatı verilmişti. Gülen'in talimatının ardından Samanyolu TV'de yayımlanan Tek Türkiye ve Şefkat Tepe dizilerinde Tahşiye grubu hedef gösterilmişti.

FETÖ'nün kara kutusu Bayram Özbek (Foto: Takvim Fotoğraf Arşivi)



"KARANLIK KURUL" SENARİSTİ... FETÖ'NÜN KARA KUTUSU



Dava aşamasında tanık olarak dinlenen dizilerin resmi senaristleri (Ali Samim Noyan, Elif Yılmaz, Ali Kara, Hikmet Tombulca ve Makbule Alemdağ), söz konusu "Karanlık Karar Kurulu" sahneleriyle bir ilgilerinin olmadığını ve kimin yazdığını bilmediklerini beyan etmişti.

Gerekçeli kararda, Bylock'çu eski emniyet müdürü Bayram Özbek'in bu sahnelerin yazarı olduğu ve kendi itirafıyla da bu diyalogları kaleme aldığı yer aldı.

Özbek'in, Fetullah Gülen'in talimatıyla kişi ve kuruluşların hedef gösterildiği Tek Türkiye ve Kollama dizilerinin konsept danışmanlığını, diyalog yazarlığını ve senaristliğini üstlendiği kaydedildi.

"FETÖ'nün kara kutusu" olarak tanımlanan Özbek, Tahşiye kumpası davasında da bu suçtan ceza aldı.