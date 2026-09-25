Galatasaray'da Fenerbahçe tehlikesi! Okan Buruk derbiye çıkamayabilir
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trabzonspor karşılaşmasında gördüğü kırmızı kartın ardından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi. Sportmenliğe aykırı hareket gerekçesiyle disipline gönderilen deneyimli çalıştırıcı, 1 ila 3 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya. Buruk'un alacağı ceza, Fenerbahçe derbisinde takımının başında olup olamayacağını da belirleyecek.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un kırmızı kart görmesinin ardından disiplin süreci başladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), sarı-kırmızılıların teknik direktörü ile futbolcu Lesley Ugochukwu'nun PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.
OKAN BURUK VE UGOCHUKWU PFDK'DE
TFF'nin açıklamasına göre Okan Buruk, Trabzonspor maçındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında 20 Eylül 2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ye gönderildi.
Aynı karşılaşmada kırmızı kart gören Lesley Ugochukwu da kural dışı hareketi nedeniyle talimatın 43. maddesi uyarınca tedbirli olarak disipline sevk edildi.
OKAN BURUK KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?
Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi kapsamında Okan Buruk'u 1 ila 3 maç arasında men cezası bekliyor. Deneyimli teknik direktörün alacağı cezanın süresi, Galatasaray'ın milli ara sonrasındaki karşılaşmalarında kulübede yer alıp alamayacağını belirleyecek.
Buruk'a 1 maç ceza verilmesi halinde Kasımpaşa karşılaşmasında takımının başında olamayacak. Cezanın 2 maça çıkması durumunda Gençlerbirliği deplasmanını da kaçıracak. PFDK'nin 3 maç men cezasına hükmetmesi halinde ise Fenerbahçe derbisinde de kulübede yer alamayacak.
ERTUĞRUL DOĞAN VE SERDAL ADALI DA SEVK EDİLDİ
TFF'nin açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı. İki kulüp başkanı, müsabakaların ardından medyada yaptıkları açıklamalar nedeniyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar kapsamında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.
Fenerbahçe antrenörü Dirk Kuyt ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi kapsamında tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.