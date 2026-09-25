Milli aranın ardından Kasımpaşa karşısına çıkacak Okan Buruk'un kulübedeki yerini alıp alamayacağı henüz netleşmedi.

ERTUĞRUL DOĞAN VE SERDAL ADALI DA SEVK EDİLDİ

TFF'nin açıkladığı disiplin sevklerinde Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı da yer aldı. İki kulüp başkanı, müsabakaların ardından medyada yaptıkları açıklamalar nedeniyle futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar kapsamında Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

Fenerbahçe antrenörü Dirk Kuyt ise talimatlara aykırı hareketi nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve Akreditasyon Talimatı'nın 7/1-e maddesi kapsamında tedbirsiz olarak disipline sevk edildi.