Kürsüde katil var: Netanyahu BM'de konuşmaya başladı salon boşaldı! Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı
Netanyahu BM kürsüsünde konuşmaya başladığı an salon boşaldı. Salonda yalnızca İsrail heyetinin kaldığı görülürken Netanyahu yuhalamalarla protesto edildi. Kürsüden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a saldıran Netanyahu "Türkiye antisemitik yalanların süper yayıcısı" dedi. Başkan Erdoğan'a ise "diktatör" iftirası attı.
Binyamin Netanyahu Birleşmiş Milletler (BM) kürsüsünde konuşmaya başladığı an salon boşaldı. Salonda yalnızca İsrail heyetinin kaldığı görülürken Netanyahu yuhalamalarla protesto edildi.BM'de katil Netanyahu'ya protesto
NETANYAHU KÜRSÜYE ÇIKTI SALON BOŞALDI
Netanyahu'nun BM kürsüsüne çıkması ile salonun boşalması bir oldu. Onlarca ülkeden yüzlerce temsilci Netanyahu'yu yuhalayarak protesto etti ve salondan ayrıldı. Gazze kasabı Netanyahu ise boş salona konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A SALDIRDI
Boş salona konuşan Netanyahu Başkan Erdoğan'ı ve Türkiye'yi hedef aldı. Başkan Erdoğan'a "diktatör" iftirası atan Netanyahu, şu skandal ifadeleri kullandı:
"Erdoğan Hamas liderlerine ev sahipliği yapıyor. Gazetecileri ve siyasi muhalifleri öldürüyor ve bu konuda bir rekor elinde bulunduruyor. Kuzey Kıbrıs'ı işgal etti, Yunanistan'ı tehdit ediyor ve şimdi de Suriye'nin kontrolünü ele geçirmek istiyor."
Kürsü öncesi Miçotakis'le görüştü
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin New York kentinde gerçekleştirilen BM Genel Kurulu'ndaki konuşması öncesi Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu ve Miçotakis arasındaki görüşmede iki ülke arasındaki stratejik ortaklık ve bölgesel gelişmelerin değerlendirildiği bildirildi. Netanyahu ve Miçotakis'in enerji alanındaki iş birliğini, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin de dahil olacağı Doğu Akdeniz ülkelerindeki üçlü zirve hazırlıklarını ve genellikle İran ile çatışmaları kapsayan "bölgesel gelişmeleri" ele aldığı aktarıldı. Açıklamada, Yunanistan'ın İsrail üretimi savunma sistemlerini satın alma kararının memnuniyetle karşılandığı belirtildi
NETANYAHU KORKUDAN NEW YORK DIŞINA İNDİ
Flightradar'a göre, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) hakkında çıkardığı tutuklama kararına rağmen Netanyahu'nun uçağı ABD seyahati sırasında Yunanistan, İtalya ve Fransa hava sahalarını kullandı.
Netanyahu'yu taşıyan uçak, New York'un ana uluslararası havalimanları yerine bugün konuşma yapacağı BM Genel Merkezi'ne yaklaşık 106 kilometre uzaklıkta yer alan New York Stewart International Airport'a (SWF) indi.
İsrail basını, Netanyahu'nun New York kent merkezindeki bir havalimanı yerine SWF'yi tercih etmesinde New York Belediye Başkanı Mamdani'nin kentteki havalimanlarında İsrail Başbakanı'nın uçağının beklemesine izin vermeyebileceği endişesinin etkili olduğunu yazmıştı.
Geçen sene yapılan BM 80. Genel Kurul oturumlarında Netanyahu kürsüye çıktığında pek çok ülkenin temsilcisi salonu protesto amacıyla terk etmiş, İsrail Başbakanı neredeyse tamamen boş bir salona hitap etmek zorunda kalmıştı.
Tel Aviv hükümetinin ateşkese rağmen Gazze'ye devam eden saldırıları, işgal altındaki Batı Şeria'daki toprak gaspları, Suriye ve Lübnan'a yönelik saldırıları nedeniyle Başbakan Netanyahu'nun bu yıl da BM salonunda protesto edilmesi bekleniyor.
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