LGBT lobisinin vitrin ismi Chris Brönimann’dan pişmanlık itirafı pişmanlık: "Bir illüzyon sattılar, bedenimi mahvettiler!"
Bir dönem medyanın ve LGBT lobisinin vitrine çıkardığı eski trans ikonu Chris Brönimann, yaşadığı pişmanlığı itiraf ederek feryat etti: "LGBT sapkınlığı hayatımı ve geleceğimi çaldı!" Tam 16 ameliyat geçiren ve bedeni mahvedilen Brönimann, 30 yıl sonra erkekliğe geri dönerek sistemin kirli yüzünü deşifre etti.
Almanya'da dünyaya gelen, çocukluğunda ağır ihmal ve travmalar yaşadıktan sonra 7 yaşında İsviçre'de bir aileye evlatlık verilen Chris Brönimann'ın hayatı, 19 yaşında tanıştığı trans bir kadından etkilenmesiyle tamamen değişti.
O dönem kendi psikolojik sorunlarını ve mutsuzluğunu bedenini değiştirerek çözebileceğine inanan Brönimann, bu kararı bugün hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendiriyor: "O zaman, 'Kadın olursam mutlu olurum' diye düşündüm. Ölümcül bir yanılgıydı."
PRİME TIME'DA ŞÖHRET VE MEDYANIN YARATTIĞI YANILSAMA
Brönimann'ın geçiş süreci, İsviçre medyasının büyük ilgisini çekti. İsviçreli yönetmen Alain Godet'nin imzasını taşıyan "Sex-Change - Wie Christian zu Nadia wurde" belgeseli, 2004 yılında devlet televizyonu SRF'de yayımlandı. Ancak şöhret çok daha önce, 1998'de geçirdiği ilk cinsiyet uyum ameliyatının televizyonda gösterilmesiyle gelmişti.
Bir gecede tüm İsviçre'nin tanıdığı biri haline geldiğini söyleyen Brönimann, o günleri şöyle anlatıyor:
"Medya beni övüp durdu. 'İsviçre'nin en tanınmış trans kadını' sloganı yaratıldı. Attığım her adım manşet oluyordu. O dönem doğru olanı yaptığıma, dünyanın renkli olduğunu gösterdiğime inanıyordum. Aslında bir illüzyona hizmet ettim ve aynı zamanda bir illüzyon sattım. Bugün bundan gerçekten utanıyorum."
"GEÇİŞTEN SONRA PSİKOLOJİK OLARAK DAHA KÖTÜYDÜM"
Dışarıdan renkli görünen o hayatın arkasında aslında devasa bir psikolojik yıkım yatıyordu. Tıbbi geçiş sürecinde tam 16 kez ameliyat olan ve sayısız komplikasyon yaşayan Brönimann, umduğu özgürleşmenin aksine kendini daha fazla sıkışmış hissettiğini belirtti.
Sürecin perde arkasını şu sözlerle anlattı:
"Ruhsal olarak kendimle daha az başa çıkabildim. Defalarca hastanede yattım."
"2006'da artık tahammül edemediğimi düşünüp hayatıma son vermek istedim. Tüm bunlar geçiş sürecinden sonra yaşandı."
"Ameliyattan önce sahip olduğum sağlıklı bedenimi sadece bir günlüğüne yeniden alabilmek için neler vermezdim. Ama böyle bir gün artık hiçbir zaman olmayacak."
Brönimann, bugün geriye baktığında asıl tedavi edilmesi gereken şeyin bedeni değil; annesinin alkol sorunları, çocuk yuvası yılları ve yaşadığı derin travmalar olduğunu vurguluyor. O dönem psikiyatrik değerlendirme raporunu karaborsadan dahi satın alabildiğini itiraf ederek, sistemin açığına dikkat çekiyor.
"GERİ DÖNMEK İSTEDİĞİNİZDE SİSTEM YOK OLUYOR"
Geçiş kararından duyduğu pişmanlığı 2024'te kamuoyuyla paylaşan Brönimann, yaklaşık 30 yılın ardından Mayıs 2026'da resmi kayıtlarda da yeniden "Chris" adını ve erkek cinsiyetini kullanmaya başladı. Ancak bu 'geri dönüş' (Detranzisyon) süreci hiç kolay olmadı.
Sistemin ikiyüzlülüğünü eleştiren Brönimann, "Detranzisyon yapmak, tranzisyon yapmaktan çok daha zordur. Geçiş sürecinde size tüm tıp seçeneklerini sunan sistem, geri dönüş söz konusu olduğunda ortadan kayboluyor. Aynı doktorlar size yardım etmek istemiyor" dedi.
"ÖLÜM TEHDİTLERİ ALSAM DA SUSMAYACAĞIM"
Özellikle çocukların ve gençlerin geri döndürülemez müdahalelerden korunması gerektiğini savunan 56 yaşındaki Chris Brönimann, açıklamaları nedeniyle bugün ağır tepkiler alıyor.
Karşılaştığı baskılara rağmen sessiz kalmayacağını belirten Brönimann, sözlerini şöyle tamamladı:
"30 yılı aşkın süredir cinsiyet hormonları kullanıyorum. Bunun ne tür etkileri olduğunu gençler bilmiyor. Evet, trans aktivistlerin öfkesini üzerime çekiyorum. Nefret mesajları, ölüm tehditleri alıyorum. Neden? Sırf bu çılgın konuda herkesin tüm sonuçların farkında olmasını istediğim için. Gençlerin korunmaya ihtiyacı var."