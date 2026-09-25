Almanya'da dünyaya gelen, çocukluğunda ağır ihmal ve travmalar yaşadıktan sonra 7 yaşında İsviçre'de bir aileye evlatlık verilen Chris Brönimann'ın hayatı, 19 yaşında tanıştığı trans bir kadından etkilenmesiyle tamamen değişti.

Chris Brönimann. (Fotoğraf: AA)

O dönem kendi psikolojik sorunlarını ve mutsuzluğunu bedenini değiştirerek çözebileceğine inanan Brönimann, bu kararı bugün hayatının en büyük pişmanlığı olarak nitelendiriyor: "O zaman, 'Kadın olursam mutlu olurum' diye düşündüm. Ölümcül bir yanılgıydı."

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Brönimann'ın geçiş süreci, İsviçre medyasının büyük ilgisini çekti. İsviçreli yönetmen Alain Godet'nin imzasını taşıyan "Sex-Change - Wie Christian zu Nadia wurde" belgeseli, 2004 yılında devlet televizyonu SRF'de yayımlandı. Ancak şöhret çok daha önce, 1998'de geçirdiği ilk cinsiyet uyum ameliyatının televizyonda gösterilmesiyle gelmişti.