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Devlerin Almanya'daki kapışmasında çılgın son! 1 puanla başladılar

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup karşılaşmasında Hollanda ile Almanya karşı karşıya geldi. A Spor'dan canlı yayınanan ve Johan Cruyff Arena'da oynanan mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi. İşte atılan goller...

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Giriş Tarihi :24 Eylül 2026 , 18:42 Güncelleme Tarihi :24 Eylül 2026 , 23:59
Devlerin Almanya’daki kapışmasında çılgın son! 1 puanla başladılar

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Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Almanya oldu. Panzerler, 32. dakikada Felix Nmecha'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hollanda, aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gol, ev sahibi ekibe hayat verdi ve mücadelede dengeyi sağladı.

Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Büyük heyecana sahne olan mücadele sonunda Hollanda ve Almanya sahadan birer puanla ayrıldı.

GOL

Hollanda 0-1 Almanya

Video Oynatma İkonuVideo Oynatma İkonu Almanya Felix Nmecha ile öne geçti

Almanya Nmecha ile maçta 1-0 öne geçtiAlmanya Nmecha ile maçta 1-0 öne geçti

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da ilk düdük çaldı ve Hollanda - Almanya mücadelesi başladı.

2' Adeyemi etkili geldi

Almanya, Karim Adeyemi ile sağ kanattan tehlike yaratmaya çalıştı. Arka direğe doğru ilerleyen Adeyemi, pozisyonun ardından korner bekledi ancak top son olarak kendisinden çıktı. Hollanda, kaleci Verbruggen'in kullandığı kale vuruşuyla oyunu başlattı.

5' Van Dijk tehlikeyi önledi

Almanya ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. İlk kez milli formayı giyen Treu'nun kale önüne gönderdiği topa Virgil van Dijk müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Ter Stegen topu kontrol etti

Hollanda, Summerville ile sağ kanattan etkili geldi. Boş alanı değerlendirerek ilerleyen Summerville, arka direğe hareketlenen Cody Gakpo'ya ortasını yaptı ancak kaleci Ter Stegen topu kontrol etti.

10' Timber çerçeveyi bulamadı

Hollanda sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Cody Gakpo'nun geriye çıkardığı pasta hücuma katılan Timber vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

11' Hollanda penaltı bekledi

Hollanda, Brian Brobbey'nin savunma arkasına yaptığı koşuyla tehlike yarattı. Jonathan Tah ile girdiği fiziksel mücadelede yerde kalan Brobbey için ev sahibi ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun ardından kazanılan köşe vuruşunda Tijjani Reijnders'in şutu Alman futbolcunun omzuna çarparak yeniden kornere çıktı.

12' Van Dijk ağları sarstı

Hollanda, Virgil van Dijk'ın kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Hollanda kaptanı, Schader'in üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu Ter Stegen'in koruduğu kaleye gönderdi.

Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi başladı.

14' Hollanda'nın golü iptal edildi

Hakem Alejandro Hernandez, VAR incelemesinin ardından Van Dijk'ın golünü geçersiz saydı. Köşe vuruşu sırasında Brian Brobbey'nin kaleci Ter Stegen'e müdahalesi nedeniyle gol iptal edildi ve skor 0-0 olarak kaldı.

20' Hollanda etkili geldi

Hollanda, iptal edilen golün ardından baskısını sürdürdü. Cody Gakpo'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Brian Brobbey'e gelen topu Almanya savunması kafayla uzaklaştırdı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

22' Timber sarı kart gördü

Hollanda'da Timber, Kai Havertz'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Alman futbolcu dizine yakın bölgeye aldığı darbe sonrası bir süre yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR'dan başka bir karar çıkmadı.

24' Van Hecke sarı kart gördü

Hollanda'da iki dakika içinde ikinci sarı kart çıktı. Sol kanatta topa hareketlenen Schade'ye geç kalan Van Hecke, rakibinin ayağına yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

27' Havertz sakatlık yaşadı

Almanya'da Kai Havertz yeniden yerde kaldı. Timber'ın müdahalesinin ardından ağrıları devam eden yıldız futbolcu, oyuna devam etmekte zorlandı.

30' Ebnoutalib oyunda

Almanya'da sakatlanan Kai Havertz'in yerine Younes Ebnoutalib mücadeleye dahil oldu. Daha önce Fas'ın alt yaş milli takımlarında forma giyen Eintracht Frankfurtlu golcü, Almanya A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı.

Ebnoutalib, oyuna girdikten kısa süre sonra yakaladığı fırsatta kaleyi yokladı ancak kaleci Verbruggen gole izin vermedi.

32' GOL | Hollanda 0-1 Almanya

Almanya, Felix Nmecha'nın golüyle öne geçti. Brian Brobbey'nin sakatlanarak yerde kaldığı pozisyonda konuk ekip atağını sürdürdü.

Joshua Kimmich'in pasında sağ kanatta topla buluşan Treu, ceza sahasına ortasını yaptı. Karim Adeyemi'nin istediği gibi vuramadığı topu yakın mesafeden tamamlayan Nmecha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Golün ardından Hollandalı futbolcular, Brobbey'nin yerde kaldığı sırada oyunun devam etmesine tepki gösterdi.

34' Brobbey oyuna devam edemedi

Hollanda'da Brian Brobbey, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Almanya'nın golünden önce koşusunu yarıda bırakarak yerde kalan golcü futbolcu, doğrudan soyunma odasına gitti.

37' Van de Ven'den kritik müdahale

Almanya hızlı hücumda etkili gelmek istedi. Sol kanattan süratle ilerleyen Schade'ye yetişen Micky van de Ven, zamanında yaptığı müdahaleyle tehlikeyi önledi.

38' Adeyemi mutlak fırsatı kaçırdı

Almanya farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen uzun topla buluşan Brown, boş alanı değerlendirerek atağı sürükledi ve pasını Karim Adeyemi'ye aktardı.

Kale önünde yakın mesafeden vuruşunu yapan Adeyemi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

40' Summerville gole yaklaştı

Hollanda beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan etkili ortada ceza sahasında boş kalan Summerville kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ter Stegen'de kaldı.

42' Ter Stegen hatasını telafi etti

Almanya kalecisi Ter Stegen'in hatalı pasında top doğrudan Cody Gakpo'nun önünde kaldı. Hollandalı yıldız, ceza sahası çizgisi üzerinden bekletmeden yakın direğe şutunu çekti.

Ter Stegen sağına uzanarak topu kurtardı ve yaptığı pas hatasının gole dönüşmesini engelledi.

44' Schlotterbeck gole izin vermedi

Hollanda, Cody Gakpo ile bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahasının sağ tarafında kendisine şut açısı bulan Gakpo'nun vuruşunda Schlotterbeck araya girerek topu kornere gönderdi.

45' İlk yarıya 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Hollanda'nın sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Reijnders'in ortasını Almanya savunması uzaklaştırdı.

Devamında Karim Adeyemi savunma arkasına sarkarak hızlı hücuma çıkmak istedi ancak Summerville zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı sonucu | Hollanda 0-1 Almanya

Amsterdam'da ilk yarı Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk devrenin son pozisyonunda Reijnders'in kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu üstten auta çıktı. Konuk ekip, Felix Nmecha'nın golüyle soyunma odasına önde gitti.

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HOLLANDA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Hollanda, 2026 Dünya Kupası'nda Japonya, İsveç ve Tunus'un bulunduğu F Grubu'nda mücadele etti. Turnuvaya Japonya karşısında aldığı 2-2'lik beraberlikle başlayan Portakallar, İsveç'i 5-1, Tunus'u ise 3-1 mağlup ederek son 32 turuna yükseldi.

Bu turda Fas ile karşılaşan Hollanda, normal süresi ve uzatmaları 1-1 sona eren maçta penaltılar sonucunda 3-2 mağlup olarak Dünya Kupası'na veda etti.

Hollanda, turnuvada oynadığı 4 karşılaşmada 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Rakip fileleri 11 kez havalandıran Portakallar, kalelerinde 5 gol gördü.

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ALMANYA'NIN 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

Almanya, 2026 Dünya Kupası'nda Curaçao, Fildişi Sahili ve Ekvador ile E Grubu'nda yer aldı. İlk maçında Curaçao'yu 7-1 mağlup eden Panzerler, ikinci karşılaşmada Fildişi Sahili karşısında 2-1 kazandı. Grubun son maçında Ekvador'a 2-1 yenilen Almanya, son 32 turuna yükseldi.

Paraguay ile eşleşen Almanya, normal süresi ve uzatmaları 1-1 tamamlanan karşılaşmada penaltılar sonucunda 4-3 kaybederek turnuvaya veda etti.

Almanya, Dünya Kupası'ndaki 4 karşılaşmada 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Hollanda gibi turnuvada 11 gol atan Panzerler, kalelerinde 5 gol gördü.

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HOLLANDA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Bart Verbruggen (Brighton & Hove Albion), Robin Roefs (Sunderland), Mark Flekken (Bayer Leverkusen).

Savunma: Denzel Dumfries (Real Madrid), Jeremie Frimpong (Liverpool), Lutsharel Geertruida (PSV), Jurriën Timber (Arsenal), Virgil van Dijk (Liverpool), Jan Paul van Hecke (Tottenham Hotspur), Nathan Aké (Fenerbahçe), Micky van de Ven (Tottenham Hotspur), Jorrel Hato (Chelsea).

Orta saha: Ryan Gravenberch (Liverpool), Tijjani Reijnders (Al-Qadsiah), Joey Veerman (Borussia Dortmund), Quinten Timber (Crystal Palace), Teun Koopmeiners (Juventus), Kenneth Taylor (Lazio), Justin Kluivert (Bournemouth), Gjivai Zechiël (Feyenoord).

Forvet: Crysencio Summerville (Al-Hilal), Donyell Malen (AS Roma), Brian Brobbey (Sunderland), Cody Gakpo (Liverpool), Noa Lang (Napoli), Ruben van Bommel (PSV).

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ALMANYA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Finn Dahmen, Alexander Nübel, Marc-Andre ter Stegen.

Savunma: Hennes Behrens, Yann Aurel Bisseck, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder, Nico Schlotterbeck, Jonathan Tah, Philipp Treu, Josha Vagnoman.

Orta saha: Nadiem Amiri, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Serge Gnabry, Karim Adeyemi, Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Felix Nmecha, Kevin Schade, Anton Stach.

Forvet: Younes Ebnoutalib, Kai Havertz.

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