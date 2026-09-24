Kalan dakikalarda iki takım da galibiyet golü için fırsatlar yakalasa da skor değişmedi. Büyük heyecana sahne olan mücadele sonunda Hollanda ve Almanya sahadan birer puanla ayrıldı.

İkinci yarıda beraberlik için baskısını artıran Hollanda , aradığı golü karşılaşmanın son bölümünde buldu. 90. dakikada Cody Gakpo'nun attığı gol, ev sahibi ekibe hayat verdi ve mücadelede dengeyi sağladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Almanya oldu. Panzerler, 32. dakikada Felix Nmecha'nın golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.

Almanya Nmecha ile maçta 1-0 öne geçti

KARŞILAŞMADAN DAKİKALAR

1' Maç başladı

Amsterdam'daki Johan Cruyff Arena'da ilk düdük çaldı ve Hollanda - Almanya mücadelesi başladı.

2' Adeyemi etkili geldi

Almanya, Karim Adeyemi ile sağ kanattan tehlike yaratmaya çalıştı. Arka direğe doğru ilerleyen Adeyemi, pozisyonun ardından korner bekledi ancak top son olarak kendisinden çıktı. Hollanda, kaleci Verbruggen'in kullandığı kale vuruşuyla oyunu başlattı.

5' Van Dijk tehlikeyi önledi

Almanya ilk dakikalarda topa daha fazla sahip olan taraf oldu. İlk kez milli formayı giyen Treu'nun kale önüne gönderdiği topa Virgil van Dijk müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

7' Ter Stegen topu kontrol etti

Hollanda, Summerville ile sağ kanattan etkili geldi. Boş alanı değerlendirerek ilerleyen Summerville, arka direğe hareketlenen Cody Gakpo'ya ortasını yaptı ancak kaleci Ter Stegen topu kontrol etti.

10' Timber çerçeveyi bulamadı

Hollanda sol kanattan geliştirdiği atakta gole yaklaştı. Cody Gakpo'nun geriye çıkardığı pasta hücuma katılan Timber vuruşunu yaptı ancak istediği gibi vuramadığı top yandan auta çıktı.

11' Hollanda penaltı bekledi

Hollanda, Brian Brobbey'nin savunma arkasına yaptığı koşuyla tehlike yarattı. Jonathan Tah ile girdiği fiziksel mücadelede yerde kalan Brobbey için ev sahibi ekip penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Pozisyonun ardından kazanılan köşe vuruşunda Tijjani Reijnders'in şutu Alman futbolcunun omzuna çarparak yeniden kornere çıktı.

12' Van Dijk ağları sarstı

Hollanda, Virgil van Dijk'ın kafa vuruşuyla ağları havalandırdı. Kullanılan köşe vuruşunda ön direğe hareketlenen Hollanda kaptanı, Schader'in üzerinden yükselerek kafa vuruşunu yaptı ve topu Ter Stegen'in koruduğu kaleye gönderdi.

Ancak pozisyonun ardından VAR incelemesi başladı.

14' Hollanda'nın golü iptal edildi

Hakem Alejandro Hernandez, VAR incelemesinin ardından Van Dijk'ın golünü geçersiz saydı. Köşe vuruşu sırasında Brian Brobbey'nin kaleci Ter Stegen'e müdahalesi nedeniyle gol iptal edildi ve skor 0-0 olarak kaldı.

20' Hollanda etkili geldi

Hollanda, iptal edilen golün ardından baskısını sürdürdü. Cody Gakpo'nun ceza sahasına gönderdiği ortada Brian Brobbey'e gelen topu Almanya savunması kafayla uzaklaştırdı. Ev sahibi ekip köşe vuruşu kazandı.

22' Timber sarı kart gördü

Hollanda'da Timber, Kai Havertz'e yaptığı sert müdahalenin ardından sarı kart gördü. Alman futbolcu dizine yakın bölgeye aldığı darbe sonrası bir süre yerde kaldı. Pozisyonun ardından VAR'dan başka bir karar çıkmadı.

24' Van Hecke sarı kart gördü

Hollanda'da iki dakika içinde ikinci sarı kart çıktı. Sol kanatta topa hareketlenen Schade'ye geç kalan Van Hecke, rakibinin ayağına yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

27' Havertz sakatlık yaşadı

Almanya'da Kai Havertz yeniden yerde kaldı. Timber'ın müdahalesinin ardından ağrıları devam eden yıldız futbolcu, oyuna devam etmekte zorlandı.

30' Ebnoutalib oyunda

Almanya'da sakatlanan Kai Havertz'in yerine Younes Ebnoutalib mücadeleye dahil oldu. Daha önce Fas'ın alt yaş milli takımlarında forma giyen Eintracht Frankfurtlu golcü, Almanya A Milli Takımı ile ilk maçına çıktı.

Ebnoutalib, oyuna girdikten kısa süre sonra yakaladığı fırsatta kaleyi yokladı ancak kaleci Verbruggen gole izin vermedi.

32' GOL | Hollanda 0-1 Almanya

Almanya, Felix Nmecha'nın golüyle öne geçti. Brian Brobbey'nin sakatlanarak yerde kaldığı pozisyonda konuk ekip atağını sürdürdü.

Joshua Kimmich'in pasında sağ kanatta topla buluşan Treu, ceza sahasına ortasını yaptı. Karim Adeyemi'nin istediği gibi vuramadığı topu yakın mesafeden tamamlayan Nmecha, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

Golün ardından Hollandalı futbolcular, Brobbey'nin yerde kaldığı sırada oyunun devam etmesine tepki gösterdi.

34' Brobbey oyuna devam edemedi

Hollanda'da Brian Brobbey, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edemedi. Almanya'nın golünden önce koşusunu yarıda bırakarak yerde kalan golcü futbolcu, doğrudan soyunma odasına gitti.

37' Van de Ven'den kritik müdahale

Almanya hızlı hücumda etkili gelmek istedi. Sol kanattan süratle ilerleyen Schade'ye yetişen Micky van de Ven, zamanında yaptığı müdahaleyle tehlikeyi önledi.

38' Adeyemi mutlak fırsatı kaçırdı

Almanya farkı ikiye çıkarmaya çok yaklaştı. Savunma arkasına gönderilen uzun topla buluşan Brown, boş alanı değerlendirerek atağı sürükledi ve pasını Karim Adeyemi'ye aktardı.

Kale önünde yakın mesafeden vuruşunu yapan Adeyemi, meşin yuvarlağı üstten auta gönderdi.

40' Summerville gole yaklaştı

Hollanda beraberlik golüne yaklaştı. Sağ kanattan yapılan etkili ortada ceza sahasında boş kalan Summerville kafa vuruşunu yaptı ancak top kaleci Ter Stegen'de kaldı.

42' Ter Stegen hatasını telafi etti

Almanya kalecisi Ter Stegen'in hatalı pasında top doğrudan Cody Gakpo'nun önünde kaldı. Hollandalı yıldız, ceza sahası çizgisi üzerinden bekletmeden yakın direğe şutunu çekti.

Ter Stegen sağına uzanarak topu kurtardı ve yaptığı pas hatasının gole dönüşmesini engelledi.

44' Schlotterbeck gole izin vermedi

Hollanda, Cody Gakpo ile bir kez daha tehlike yarattı. Ceza sahasının sağ tarafında kendisine şut açısı bulan Gakpo'nun vuruşunda Schlotterbeck araya girerek topu kornere gönderdi.

45' İlk yarıya 3 dakika eklendi

Karşılaşmanın ilk yarısının sonuna en az 3 dakika ilave edildi. Hollanda'nın sol taraftan kazandığı serbest vuruşta Reijnders'in ortasını Almanya savunması uzaklaştırdı.

Devamında Karim Adeyemi savunma arkasına sarkarak hızlı hücuma çıkmak istedi ancak Summerville zamanında müdahale ederek tehlikeyi önledi.

İlk yarı sonucu | Hollanda 0-1 Almanya

Amsterdam'da ilk yarı Almanya'nın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. İlk devrenin son pozisyonunda Reijnders'in kullandığı köşe vuruşunda yapılan kafa vuruşu üstten auta çıktı. Konuk ekip, Felix Nmecha'nın golüyle soyunma odasına önde gitti.