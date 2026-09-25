A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin A Haber'e özel açıklamalarının detaylarını aktardı. Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdüğünü belirterek, yılbaşından bu yana kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan toplam 714 firari suçlunun 44 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı. 44 ülkeden 714 firari getirildi A HABER'E ÖZEL AÇIKLADI Göreve geldikleri ilk günden bu yana zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmadıklarını belirten Çiftçi, "Gece gündüz demeden tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Mücadele yürütmeye devam ediyoruz." dedi. Yurt dışına kaçan suçlulara da mesaj veren Çiftçi, "Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar karanlık bağlantılarına veya başka ülkelere sığınarak Türk polisinden kurtulabileceklerini asla sanmasınlar." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi'den A Haber'e özel açıklamalar 714 FİRARİNİN SUÇ DAĞILIMINI AÇIKLADI Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Buna göre asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlardan 99, terör suçlarından ise 12 kişi olmak üzere toplam 714 firari Türkiye'ye getirildi. Çiftçi, "Kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi Kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik." dedi.