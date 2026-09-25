Bakan Çiftçi’den A Haber’e özel açıklama: 44 ülkeden 714 firari Türkiye’ye getirildi
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber’e özel açıklamasında yılbaşından bu yana 44 ülkeden toplam 714 firarinin Türkiye’ye getirildiğini açıkladı. Firarilerin 332’sinin asayiş, 271’inin kaçakçılık ve organize suç, 99’unun narkotik, 12’sinin ise terör suçlarından arandığını belirten Çiftçi, getirilenler arasında 170 organize suç örgütü lideri ve üyesinin bulunduğunu söyledi. Çiftçi, firarilere “Dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, Türk devletinin nefesi enselerindedir.” mesajını verdi.
A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin A Haber'e özel açıklamalarının detaylarını aktardı. Çiftçi, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdüğünü belirterek, yılbaşından bu yana kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aranan toplam 714 firari suçlunun 44 ülkeden Türkiye'ye getirildiğini açıkladı.44 ülkeden 714 firari getirildi
A HABER'E ÖZEL AÇIKLADI
Göreve geldikleri ilk günden bu yana zehir tacirlerinden organize suç örgütlerine kadar hiçbir yapıya göz açtırmadıklarını belirten Çiftçi, "Gece gündüz demeden tüm gücümüzle mücadeleye devam ediyoruz. Mücadele yürütmeye devam ediyoruz." dedi.
Yurt dışına kaçan suçlulara da mesaj veren Çiftçi, "Ülkemizde suç işleyip yurt dışına kaçanlar karanlık bağlantılarına veya başka ülkelere sığınarak Türk polisinden kurtulabileceklerini asla sanmasınlar." ifadelerini kullandı.
714 FİRARİNİN SUÇ DAĞILIMINI AÇIKLADI
Çiftçi, yılbaşından bu yana yürütülen operasyonların bilançosunu da paylaştı. Buna göre asayiş suçlarından 332, kaçakçılık ve organize suçlardan 271, narkotik suçlardan 99, terör suçlarından ise 12 kişi olmak üzere toplam 714 firari Türkiye'ye getirildi.
Çiftçi, "Kırmızı bülten ve uluslararası seviyede aradığımız 44 ülkeden 714 şahsı sınır ötesi Kapan operasyonlarıyla enselerinden tutup getirdik." dedi.
170'İ ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ LİDERİ VE ÜYESİ
Yurt dışından getirilen suçluların 170'inin organize suç örgütü lideri ve üyesi olduğunu belirten Çiftçi, toplam 714 firari suçlunun Türk yargısının karşısına çıkarıldığını ifade etti.
"TÜRK DEVLETİNİN NEFESİ ENSELERİNDEDİR"
Firari suçlulara bir kez daha seslenen Çiftçi, "Suçlular bilsin ki dünyanın neresine kaçarlarsa kaçsınlar, hangi karanlığa saklanırlarsa saklansınlar, Türk devletinin nefesi enselerindedir." dedi.
Çiftçi, "Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hangi ülkeye kaçarlarsa kaçsınlar takip edeceğiz, yakalayacağız ve adalete teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.