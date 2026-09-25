Muhsin Yazıcıoğlu'nun şehadetine ilişkin soruşturmada ikinci dalga

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının desteğiyle Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında ikinci dalga operasyon gerçekleştirildi.



FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.



16 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON



Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alındı.

10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



Operasyonun detaylarını Adalet Bakanı Akın Gürlek duyurdu.



Resmi sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek şu ifadeleri kullandı:

MUHSİN YAZICIOĞLU SORUŞTURMASINDA HAKİKATİN İZİNİ SÜRMEYE DEVAM EDİYORUZ!

Merhum Muhsin Yazıcıoğlu ve beraberindeki arkadaşlarının hayatını kaybettiği helikopterin düşmesi olayının tüm yönleriyle aydınlatılması için yürütülen soruşturmayı kararlılıkla sürdürüyoruz.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızın koordinesinde, Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımızın desteğiyle Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüzle birlikte yürütülen çalışmalar kapsamında bu sabah ikinci dalga operasyon gerçekleştirilmiştir.

FETÖ/PDY faaliyetleri kapsamında tasarlayarak kasten öldürme suçuna iştirak ettikleri ve olayın açığa çıkarılmasını engellemek amacıyla çeşitli suçlar işledikleri değerlendirilen 47 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.

Ankara merkezli 16 ilde 45 adreste eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmiş ve şu ana kadar 33 şüpheli gözaltına alınmıştır. 10 şüphelinin cezaevinde olduğu belirlenirken firari 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmektedir.

Soruşturma kapsamında; arama-kurtarma çalışmalarının yanlış yönlendirilmesi, gerçeğe aykırı bilgi notları hazırlanması, tanık ve gizli tanıkların manipüle edilmesi ile maddi gerçeğin ortaya çıkarılmasını engellemeye yönelik eylemler tüm yönleriyle araştırılmaktadır.

Bu tarihi soruşturmayı titizlikle yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza, soruşturmayı destekleyen Millî İstihbarat Teşkilatı Başkanlığımıza, sahada operasyonu başarıyla yürüten Ankara İl Emniyet Müdürlüğümüze ve süreçte emeği geçen tüm kamu görevlilerimize teşekkür ediyorum.

Aradan geçen süre ne olursa olsun, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması ve sorumluların hukuk önünde hesap vermesi için soruşturmayı kararlılıkla sürdüreceğiz.

Adalet er ya da geç mutlaka tecelli edecektir!