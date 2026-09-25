Netanyahu’nun medya takip sistemi deşifre oldu: Sara Netanyahu için WhatsApp alarmı kuruldu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun medya danışmanı Jonatan Urich’in, Netanyahu ile eşi Sara Netanyahu hakkında çıkan haberleri anlık takip etmek için yapay zekâ destekli özel bir sistem geliştirdiği ortaya çıktı. Haaretz’in haberine göre Claude modeliyle hazırlanan sistem, Netanyahu çiftinin adının geçtiği içerikleri sürekli tararken, hızla yayılan ve müdahale gerektirebilecek yayınlarda ekibe alarm gönderiyor. Daha da dikkat çekici olan ise sistemin kodunun internette açık bırakılması ve bunun bir güvenlik açığını ortaya çıkarması oldu.
Haaretz'in aktardığına göre sistem, onlarca medya kanalını yaklaşık 90 saniyede bir tarıyor. Özellikle Sara Netanyahu hakkında çıkan içeriklerin özel bir WhatsApp grubuna iletildiği belirtiliyor. Araç, yalnızca Netanyahu çiftini değil, farklı politikacıları ve siyasi partileri de izliyor.
Toplanan veriler üzerinden Netanyahu için günde iki kez medya özeti hazırlanırken, sistemin hızla yayılan haberleri tespit ederek Netanyahu'nun medya ekibine anlık müdahale imkânı sağlaması amaçlanıyor.
CLAUDE İLE KURDU, KODU AÇIKTA KALDI
Urich'in sistemi Anthropic'in Claude adlı yapay zekâ modeli yardımıyla geliştirdiği bildirildi. Ancak sistemi gündeme taşıyan yalnızca yapay zekâ kullanımı olmadı.
Haaretz, internette görünür halde bırakılan kodun aynı zamanda bir güvenlik açığını da ortaya çıkardığını bildirdi. Gazetenin konuya ilişkin Netanyahu'nun ekibinden açıklama istemesinin ardından söz konusu açığın giderildiği belirtildi.
NETANYAHU EKİBİNİN MEDYA ÖNCELİKLERİ DE ORTAYA ÇIKTI
Sistemin çalışma biçimi, Netanyahu'nun yakın çevresinin hangi haberleri ve siyasi aktörleri yakından izlediğine ilişkin dikkat çekici bir tabloyu da gözler önüne serdi.
Netanyahu ve Sara Netanyahu hakkında çıkan içeriklerin sürekli izlenmesi, hızla yayılan haberlerde alarm verilmesi ve siyasi rakiplerin de sistem kapsamına alınması, aracın klasik bir medya takip programının ötesinde siyasi iletişim ve kriz yönetimi amacıyla kullanıldığını gösteriyor.
URICH'İN ADI BILD DOSYASINDA GEÇİYOR
Yapay zekâlı takip sistemi, Urich'in adının karıştığı dosyalara bir yenisini ekledi.
Urich, bir gün önce Israel Hayom gazetesi ile muhabir Bini Ashkenazi ve editör Omer Lachmanovitch'e karşı 260 bin şekellik iftira davası açtı. Davaya konu olan haberde, bir güvenlik kaynağına dayandırılarak Netanyahu'nun danışmanlarının Katar'a gizli bilgiler aktardığı öne sürülmüştü. Urich ise iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.
Urich ayrıca "Bild" dosyasında da cezai suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar haziran ayında Urich'e gizli bilgileri yaymak ve bulundurmak, delilleri yok etmek ve devlet güvenliğine zarar verme niyetiyle hareket etmek gibi suçlamalar yöneltti. Savcılık aynı zamanda Urich'in Başbakanlık Ofisi ile gizli bilgilerin bulunduğu tesislerden uzak tutulmasını talep etti. Urich bu suçlamaları reddediyor.
Netanyahu'nun medya danışmanının yapay zekâ ile kurduğu takip sistemi, bir yandan Başbakan ve eşinin medya görünürlüğünün ne kadar yakından izlendiğini ortaya koyarken, diğer yandan kodun açıkta bırakılması nedeniyle güvenlik tartışmasını da beraberinde getirdi.