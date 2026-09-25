URICH'İN ADI BILD DOSYASINDA GEÇİYOR

Yapay zekâlı takip sistemi, Urich'in adının karıştığı dosyalara bir yenisini ekledi.

Urich, bir gün önce Israel Hayom gazetesi ile muhabir Bini Ashkenazi ve editör Omer Lachmanovitch'e karşı 260 bin şekellik iftira davası açtı. Davaya konu olan haberde, bir güvenlik kaynağına dayandırılarak Netanyahu'nun danışmanlarının Katar'a gizli bilgiler aktardığı öne sürülmüştü. Urich ise iddianın gerçeği yansıtmadığını savundu.

Urich ayrıca "Bild" dosyasında da cezai suçlamalarla karşı karşıya. Savcılar haziran ayında Urich'e gizli bilgileri yaymak ve bulundurmak, delilleri yok etmek ve devlet güvenliğine zarar verme niyetiyle hareket etmek gibi suçlamalar yöneltti. Savcılık aynı zamanda Urich'in Başbakanlık Ofisi ile gizli bilgilerin bulunduğu tesislerden uzak tutulmasını talep etti. Urich bu suçlamaları reddediyor.

Netanyahu'nun medya danışmanının yapay zekâ ile kurduğu takip sistemi, bir yandan Başbakan ve eşinin medya görünürlüğünün ne kadar yakından izlendiğini ortaya koyarken, diğer yandan kodun açıkta bırakılması nedeniyle güvenlik tartışmasını da beraberinde getirdi.

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