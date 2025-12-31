Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!

Fenerbahçe Kulübü'nde uzun süredir merak konusu olan seçim gündemine dair yeni gelişme ortaya çıktı.



A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Yönetimi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.



Mevcut başkan Saran'ın son kararının ise seçimin sezon sonunda yapılması yönünde olduğu belirtildi.



Sarı-lacivertlilerde gün içinde yapılacak toplantının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.