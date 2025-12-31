Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
Fenerbahçe Kulübü'nde sıcak bir gelişme meydana geldi. Sarı lacivertlilerde başkan Sadettin Saran, yönetimle yaptığı toplantının ardından genel kurul kararı aldı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Fenerbahçe Kulübü'nde uzun süredir merak konusu olan seçim gündemine dair yeni gelişme ortaya çıktı.
A Spor'un haberine göre, Fenerbahçe Yönetimi, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul kararı aldı.
Mevcut başkan Saran'ın son kararının ise seçimin sezon sonunda yapılması yönünde olduğu belirtildi.
Sarı-lacivertlilerde gün içinde yapılacak toplantının ardından resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
ADAY OLACAK MI?
Sadettin Saran, Eylül ayında yapılan seçimde Ali Koç'u geride bırakarak 12 bin 325 oy alarak Fenerbahçe'nin 34. başkanı olmuştu.
Saran'ın sezon sonu yapılması planlanan seçimde aday olmayı düşünmediği öğrenildi.