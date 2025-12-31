PODCAST CANLI YAYIN

DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!

DEAŞ terör örgütünün Yalova’daki hücre evine yönelik operasyon, örgütün Türkiye’deki varlığını ve etkinliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Araştırmalar, DEAŞ’ın dijital ortamı adeta bir “fanatik toplama merkezine” dönüştürdüğünü ortaya koyarken, örgütün müzikten video oyunlarına, sosyal medyadan mesajlaşma uygulamalarına kadar uzanan geniş bir dijital ağ üzerinden özellikle gençleri hedef aldığı belirlendi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin sosyal medya paylaşımları, örgütün özellikle gençlerin zihnine sosyal medya üzerinden nüfuz etmeye çalıştığını gözler önüne sermişti.

Bu tablo, DEAŞ'ın özellikle Z kuşağını hedef alan dijital radikalleşme yöntemlerini nasıl sistematik biçimde kullandığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Yalova’da öldürülen DEAŞ’lı teröristin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktıYalova’da öldürülen DEAŞ’lı teröristin sosyal medya paylaşımları ortaya çıktı

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) "Selefi Radikalleşme ve Deradikalizasyon Programları" raporu ise DEAŞ gibi terör örgütlerinin dijital ortamda fanatikleri tespit ederek kendi bünyelerine nasıl kattığını örneklendirdi.

DEAŞ'ın eleman kazanma yöntemlerinin çevrim dışı ve çevrim içi propaganda olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilirken, kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas hâlinde olduğu kişiler üzerinden terör örgütüne katılımını sağlayan yöntemin çevrim dışı olarak tanımlandığı kaydedildi.

Foto: Takvim.com.trFoto: Takvim.com.tr

HEDEFTE Z KUŞAĞI VAR

İnternet, kendi başına doğrudan bir radikalleştirici unsur olmasa da radikalleşme sürecinde kullanılan en etkin araç olarak ön plana çıkıyor. Bu kapsamda Suriye iç savaşından bu yana dijital ortamı bir fanatik toplama merkezine dönüştüren DEAŞ, çevrim içi propagandaya müzik, video oyunları, çizgi filmler gibi unsurlar ekleyerek küresel çapta propaganda alanını genişletti.

Z kuşağı olarak da tabir edilen 2000'li yıllarda doğan kişilere hitap etme ihtiyacı, örgüt söylemlerini ve propaganda içeriklerini de yeniden düzenlemelerine neden oldu.

Sheikh Terra tarafından seslendirilen "Dirty Kuffar", Deso Dogg olarak da bilinen eski Alman rapçi Abu Maleeq'in şarkılarının terör örgütleri tarafından çevrim içi propagandanın bir parçası hâline getirildiği anlatıldı.

Abu MaleeqAbu Maleeq

VİDEO OYUNLARDAKİ SUİKAST SENARYOLARIYLA ZİHİNLERE GİRİYORLAR

Dijital oyunlardaki radikalleşmeye de dikkat çekilen raporda, örneğin oyunculara 'Night of Bush Capturing' adlı oyunda eski ABD Başkanı George W. Bush'un vurulması senaryosu üzerinden bireysel bir tecrübe edindirildiği belirtildi.

Night of Bush Capturing oyunundan bir görüntüNight of Bush Capturing oyunundan bir görüntü

Raporda, "Özellikle küçük yaşlardan itibaren birçok çocuk ve gencin vaktinin önemli bir kısmını bilgisayar oyunlarıyla geçirdiği, bu süreçte çoğu zaman aileleri tarafından kontrol dışında tutuldukları hesaba katıldığında video oyunlarının çocukları ve gençleri radikalleştirerek terörize edebileceği, yeri geldiğinde doğrudan terör örgütünün bir parçası hâline getirebileceği değerlendirilebilir" denildi.

Foto: Takvim.com.trFoto: Takvim.com.tr

SOSYAL MEDYA PLATFORMLARINDAN BIÇAK KULLANIM VE BOMBA YAPIM VİDEOLARI PAYLAŞILIYOR

Raporda ayrıca DEAŞ'ın sempatizanlarına Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Tiktok, WhatsApp, Line, Viber ve Telegram gibi uygulamalar üzerinden bıçak kullanımı, bomba yapımı ve benzeri teknikleri sunduğu ifade edildi.

DEAŞ internet ortamında örgütün propagandasını yapan, örgüt tarafından üretilen içeriklerin yayılımı için uğraşan kişileri "çevrim içi savaşçılar" olarak tanımlarken, internet üzerinden propagandaya verdiği önemi de gösteriyor.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Yüksek emekli maaşı için son gün! EYT dahil 500 bin kişiyi ilgilendiriyor: SGK yol haritasını açıkladı
Almanya'da filmleri aratmayan soygun: Otoparktan kasaya sızan hırsızlar 30 milyon euroluk vurgun yaptı
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Etkisiz pişmanlık: Mehmet Akif Ersoy bilinenleri anlatınca cezaevine gönderildi! Taner Çağlı'dan uyuşturucu bombası
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
42 il sarı alarm listesinde! İstanbul’a dondurucu sürpriz: Kar yağışı ne kadar sürecek?
Narko bataklık! Şeyma Subaşı önce uyuşturucu testi verdi sonra adliyeye sevk edildi