DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!

Yalova'da gerçekleştirilen DEAŞ operasyonunda etkisiz hale getirilen teröristin sosyal medya paylaşımları, örgütün özellikle gençlerin zihnine sosyal medya üzerinden nüfuz etmeye çalıştığını gözler önüne sermişti.

Bu tablo, DEAŞ'ın özellikle Z kuşağını hedef alan dijital radikalleşme yöntemlerini nasıl sistematik biçimde kullandığını bir kez daha gündeme taşıdı.

Ortadoğu Araştırmaları Merkezi'nin (ORSAM) "Selefi Radikalleşme ve Deradikalizasyon Programları" raporu ise DEAŞ gibi terör örgütlerinin dijital ortamda fanatikleri tespit ederek kendi bünyelerine nasıl kattığını örneklendirdi.

DEAŞ'ın eleman kazanma yöntemlerinin çevrim dışı ve çevrim içi propaganda olmak üzere ikiye ayrıldığı belirtilirken, kişinin doğrudan veya dolaylı olarak temas hâlinde olduğu kişiler üzerinden terör örgütüne katılımını sağlayan yöntemin çevrim dışı olarak tanımlandığı kaydedildi.