Müge Anlı canlı izle 31 Aralık | atv Müge Anlı son bölüm ne oldu?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan bir dosya daha çözüldü. 4 yaşındayken kaybolduğu sanılan Emine Yıldırımcan'ın aslında yıllar önce üvey babası tarafından öldürüldüğü gerçeği ortaya çıktı. Canlı yayında açığa çıkan kan donduran detaylar küçük çocuğun ölümünün uzun süre gizlendiğini gözler önüne sererken yıllarca sessiz kalan anne Raziye Yıldız'ın itirafları kamuoyunda yankı uyandırdı.