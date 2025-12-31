PODCAST CANLI YAYIN

Müge Anlı canlı izle 31 Aralık | atv Müge Anlı son bölüm ne oldu?

Toplumun büyük ilgiyle takip ettiği program gerçek yaşam öyküleri, kayıp dosyaları ve çözülemeyen olayları tek tek işleyerek çözüme kavuşturuyor. Her bölümü büyük bir heyecanla takip edilen yapımda, güncel gelişmeler ve sıcak başlıklar anbean izleyiciyle buluşuyor. İşte Müge Anlı'da kaydedilen son gelişmeler...

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında ele alınan bir dosya daha çözüldü. 4 yaşındayken kaybolduğu sanılan Emine Yıldırımcan'ın aslında yıllar önce üvey babası tarafından öldürüldüğü gerçeği ortaya çıktı. Canlı yayında açığa çıkan kan donduran detaylar küçük çocuğun ölümünün uzun süre gizlendiğini gözler önüne sererken yıllarca sessiz kalan anne Raziye Yıldız'ın itirafları kamuoyunda yankı uyandırdı.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

1995 yılında sadece 4 yaşındayken gizemli bir şekilde kaybolan Emine Yıldırımcan dosyası tam 30 yıl aradan sonra yeniden gündeme geldi. Müge Anlı'nın canlı yayını sırasında ortaya çıkan sarsıcı detaylar olayın seyrini baştan aşağı değiştirdi. Küçük kızın Ercan Yılmaz tarafından tespih makinesinde parçalandığı iddiaları gündeme gelirken anne Raziye Yıldız korkunç cinayeti itiraf etti.

