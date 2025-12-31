PODCAST CANLI YAYIN

Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!

Son dakika haberleri... Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Bölgede bulunan 6 çobandan 3'ünün ve yüzlerce küçükbaş hayvanın çığ altında kaldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!

Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü.

Artvin'de kar yağışı (AA)Artvin'de kar yağışı (AA)


Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.

Artvin Ardanuç'ta çığ felaketi: Ekipler çobanlara ulaşmaya çalışıyor

EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.

Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti

3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA
Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da A Haber'e yaptığı açıklamada 3 çobanın çığ altında kaldığını bildirdi.

Çığ altında çobanlarla birlikte yüzlerce küçükbaş hayvanın da kaldığı öğrenildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan yeni yıl mesajı! Terörsüz Türkiye uyarısı: Süreç siyasi hesaplara kurban edilmemelidir
MSB'den uyarı: SDG'nin tavrı Suriye'ye zarar veriyor | "Suriye bir karar alırsa Türkiye destek olacak"
Şeyma Subaşı adliyeye sevk edildi! Kasım Garipoğlu ile ne dolaplar çevirdi? "Divine Circus" uyuşturucu ağı çözülüyor
Başkan Erdoğan'ın 2025 yılı Gazze ile geçti! Ankara "barış" diplomasinin merkez üssü oldu: Trump ve Putin'le kaç kez görüştü?
Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre kararı!
Uyuşturucu yazışmaları ortaya çıkan Timur Savcı'nın cep telefonuna el konuldu
Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!
Türkiye enerjide vites yükseltti! "Çağrı Bey" ve "Yıldırım" sahaya iniyor
DEAŞ’ın dijital propaganda ağı! Gençleri örgütün tuzağına böyle çekiyorlar!
Tedesco'dan Nkunku mesajı!
Müge Anlı'da çifte cinayet itirafı! Çetrefil sarmalının kilit ismi "anne"
Alkollü araç kullanıp bir genci sakat bırakan CHP'li Berk Tütüncü'den skandal ifade: "Ciddi bir kaza değildi"
Trabzonspor'dan 65 milyon euro'ya ret!
Ankara'da su krizi bitmiyor! Vatandaş isyan etti: Akmayan suya fatura!
Son dakika! 25 ilde DEAŞ'a operasyon! Çok sayıda şüpheli yakalandı
Başkan Erdoğan imzaladı MTV'ye gelen zam değerleme oranının altında kaldı!
Son saatler! 800 Milyon TL’lik Milli Piyango çekilişi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel’de yıldızlar geçidi! Ünlüler atv’de yarışacak
2026 yılının ilk sabahı Galata Köprüsü'nden dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz | Çağrılar peş peşe...
Etkisiz pişmanlık: Mehmet Akif Ersoy bilinenleri anlatınca cezaevine gönderildi! Taner Çağlı'dan uyuşturucu bombası