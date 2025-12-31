Artvin'de Ardanuç'ta çığ: 3 çoban mahsur kaldı!
Son dakika haberleri... Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ meydana geldi. Bölgede bulunan 6 çobandan 3'ünün ve yüzlerce küçükbaş hayvanın çığ altında kaldığı belirtildi.
Artvin'in Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya köyünde çığ düştü.
Artvin Ardanuç'ta çığ felaketi: Ekipler çobanlara ulaşmaya çalışıyor
Ardanuç ilçesine bağlı deniz seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikteki Aksu Yaylası'nda saat 11.00 sıralarında çığ düştü. Bölgede küçükbaş sürülerini nakleden 3 çobanının çığ altında kaldığı yönünde ihbar üzerine AFAD ekipleri harekete geçti.
EKİPLER ÇALIŞMA BAŞLATTI
Ekipler, iş makinelerinin karda kapalı yol güzergahında çalışmaları eşliğinde bölgeye ulaşmaya çalışıyor.
Artvin Valisi Turan Ergün, çığ altında kalan kişilere ulaşmak için AFAD koordinasyonunda ekiplerin seferber olduğunu belirterek, bölgede olumsuz hava şartlarının hakim olduğunu ifade etti
3 ÇOBAN ÇIĞ ALTINDA
Ardanuç Belediye Başkanı Emrah Yılmaz da A Haber'e yaptığı açıklamada 3 çobanın çığ altında kaldığını bildirdi.
Çığ altında çobanlarla birlikte yüzlerce küçükbaş hayvanın da kaldığı öğrenildi.