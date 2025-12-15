PODCAST CANLI YAYIN

Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi ne? Beyaz Show geri mi dönüyor?

Beyazıt Öztürk, 2018 yılından bu yana ara verdiği ekran macerasına Kanal D ile geri dönüyor. Kanal yönetiminin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası izleyicilerde oluşan "Beyaz Show yeniden mi başlıyor" beklentisi ise farklı bir projeyle yanıt buldu.

Giriş Tarihi:
Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi ne? Beyaz Show geri mi dönüyor?

İşte 7 yıl sonra gelen dönüşün detayları ve yeni projenin içeriği.

Fotoğraflar: InstagramFotoğraflar: Instagram

Beyaz Show Yerine Yarışma Programı

Kanal D'nin resmi hesaplarından yapılan "Size bir sürprizim var" paylaşımı, Beyazıt Öztürk'ün kanala dönüşünü kesinleştirdi. Ancak bu geri dönüş, sosyal medyada konuşulduğu gibi klasikleşen talk-show formatındaki Beyaz Show ile gerçekleşmeyecek. Yapılan planlamalara göre Öztürk, bir bilgi yarışması formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ve kanalın mevcut yayın akışı planlamasında talk-show formatı yerine yarışma programı ön plana çıkıyor.

Yeni Projenin Adı: Joker

Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstleneceği yeni programın adı "Joker" olarak açıklandı. Talk-show formatından farklı olarak bir bilgi ve strateji yarışması dinamiklerine sahip olan yapım, yakında Kanal D ekranlarında yayına girecek. Programın yayın günü ve saati ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

7 Yıllık Aradan Sonra Ekranlara Dönüş

2018 yılında Beyaz Show'un yayından kalkmasının ardından televizyon projelerine ara veren (O Ses Türkiye jüriliği haricinde) Beyazıt Öztürk, bu süreçte ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. "Joker" isimli yarışma programı, sunucunun 7 yıl sonra kendi formatıyla ekrana döndüğü ilk proje olma özelliği taşıyor.

Beyazıt Öztürk'ün Yeni Projesine Dair Notlar:

  • Program Adı: Joker

  • Beyaz Show Durumu: Şu an için başlaması planlanmıyor, dönüş yarışma formatıyla olacak.

Reyting rekorları kırıyordu! O dizi şimdi final yapıyorReyting rekorları kırıyordu! O dizi şimdi final yapıyor
Reyting rekorları kırıyordu! O dizi şimdi final yapıyor
Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek ortaya çıktı!Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek ortaya çıktı!
Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek ortaya çıktı!

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan'dan nefret siyasetine karşı birlik ve kardeşlik mesajı
Son dakika: Test sonuçları TAKVİM'de! Medyada "esrar"engiz liste: Mehmet Akif Ersoy, Ela Rumeysa Cebeci...
Borsa İstanbul
Bakan Yerlikaya’dan TBMM’de güvenlik raporu: 103 terörist ikna yoluyla teslim oldu
Karadeniz'de İHA düşürüldü! MSB'den açıklama: "Bölgede vurularak düşürülmüştür"
Kanarya yeniden ikinci! Fenerbahçe - Konyaspor: 4-0 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Güllü'nün ölümünde Sultan'ın ifadesi ortaya çıktı! Tuğyan'dan tehdit: "Ben yanarsam ikimiz de yanarız"
Ahmet Çakar'ın ifadesi ortaya çıktı! Yasal bahis sitesinde üyeliğinin olduğunu söyledi
Güllü'nün kızı Tuğyan’ın beden dili mercek altında: Kaygı yok vicdan yok
Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Terörsüz Türkiye'de ikinci aşama! DEM Parti İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı ve AK Parti'den randevu talep etti | Hangi konular masada?
Başkan Erdoğan'dan Türk dünyasına şaşı bakan CHP'ye Boraltan tepkisi: Karabağ'da tekrarladılar!
Galatasaray ara transferin ilk bombasını patlatıyor! İmza an meselesi
Ekranda pornografiye geçit yok! RTÜK'ten HBO MAX ve “Jasmine” isimli yapıma inceleme: Sapkınlığın başrolünde Asena Keskinci
Öcalan'dan SDG ve Kandil'e çağrı gelecek mi? ABD, Abdi'ye tekmeyi bastı | Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yeni gelişmelerin eli kulağında
NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar"
CHP'lilerin Silivri'deki yolsuzluk kavgası! Aysever, İmamoğlu'nun elini havada bıraktı
Asgari ücrette 7 farklı zam senaryosu! Hangi rakam masada? İşte kalem kalem etkilenecek ödemeler
Balkan soğukları kapıda: Kar, yağmur ve fırtına birlikte geliyor! Bugün 19 il beyaza bürünecek