Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi ne? Beyaz Show geri mi dönüyor?

Fotoğraflar: Instagram

Beyaz Show Yerine Yarışma Programı

Kanal D'nin resmi hesaplarından yapılan "Size bir sürprizim var" paylaşımı, Beyazıt Öztürk'ün kanala dönüşünü kesinleştirdi. Ancak bu geri dönüş, sosyal medyada konuşulduğu gibi klasikleşen talk-show formatındaki Beyaz Show ile gerçekleşmeyecek. Yapılan planlamalara göre Öztürk, bir bilgi yarışması formatıyla izleyici karşısına çıkacak.

Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ve kanalın mevcut yayın akışı planlamasında talk-show formatı yerine yarışma programı ön plana çıkıyor.