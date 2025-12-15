Beyazıt Öztürk'ün yeni projesi ne? Beyaz Show geri mi dönüyor?
Beyazıt Öztürk, 2018 yılından bu yana ara verdiği ekran macerasına Kanal D ile geri dönüyor. Kanal yönetiminin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlar sonrası izleyicilerde oluşan "Beyaz Show yeniden mi başlıyor" beklentisi ise farklı bir projeyle yanıt buldu.
İşte 7 yıl sonra gelen dönüşün detayları ve yeni projenin içeriği.
Beyaz Show Yerine Yarışma Programı
Kanal D'nin resmi hesaplarından yapılan "Size bir sürprizim var" paylaşımı, Beyazıt Öztürk'ün kanala dönüşünü kesinleştirdi. Ancak bu geri dönüş, sosyal medyada konuşulduğu gibi klasikleşen talk-show formatındaki Beyaz Show ile gerçekleşmeyecek. Yapılan planlamalara göre Öztürk, bir bilgi yarışması formatıyla izleyici karşısına çıkacak.
Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair herhangi bir resmi açıklama bulunmuyor ve kanalın mevcut yayın akışı planlamasında talk-show formatı yerine yarışma programı ön plana çıkıyor.
Yeni Projenin Adı: Joker
Beyazıt Öztürk'ün sunuculuğunu üstleneceği yeni programın adı "Joker" olarak açıklandı. Talk-show formatından farklı olarak bir bilgi ve strateji yarışması dinamiklerine sahip olan yapım, yakında Kanal D ekranlarında yayına girecek. Programın yayın günü ve saati ile ilgili detayların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
7 Yıllık Aradan Sonra Ekranlara Dönüş
2018 yılında Beyaz Show'un yayından kalkmasının ardından televizyon projelerine ara veren (O Ses Türkiye jüriliği haricinde) Beyazıt Öztürk, bu süreçte ekranlardan uzak kalmayı tercih etmişti. "Joker" isimli yarışma programı, sunucunun 7 yıl sonra kendi formatıyla ekrana döndüğü ilk proje olma özelliği taşıyor.
Beyazıt Öztürk'ün Yeni Projesine Dair Notlar:
-
Program Adı: Joker
-
Beyaz Show Durumu: Şu an için başlaması planlanmıyor, dönüş yarışma formatıyla olacak.