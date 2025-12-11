Gözleri KaraDeniz’de şok gerçek ortaya çıktı!

Atv'nin sevilen dizisi "Gözleri KaraDeniz" önceki akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde şunlar yaşandı; Azil'i vurulmaktan Sancar kurtarmıştır. Azil ve Güneş konuşup yeniden demeye ancak daha ağırdan almaya karar verirler. Fakat düğün günü terk edilmeyi hazmedemeyen Güneş, sürekli Azil'e laf sokar. Peri, İstanbul'a dönmemiştir. Mehmet ile son kez yüzleşmek ister. Nermin ise Güneş'in iyilik meleği rolünü oynar ailesinden ona kalan mülkleri vereceğini söyler.

TESADÜFLER YAŞANDI!

Kız istemek için yeni plan yapan ekip reddedilir. Sado, Havva ile aralarını düzeltmeleri için Nermin'e gelir. Konseyi karıştıranları öğrenen Osman Maçari, herkesten hesap sormaya başlar. Azil ve Güneş ise tesadüfen gittikleri yerde büyük bir gerçeği, Güneş'in ailesinin aslında kaza değil bizzat öldürüldüklerini öğrenirler.