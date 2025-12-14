NYT'nin İstanbul iddiası! Büyük deprem yakın mı? Uzmanlar açıkladı: "Yanılıyorlar"

Harita, Marmara Denizi altındaki Ana Marmara Fayı’nın kilitli (enerji biriktiren), geçiş ve sürünmeli bölümlerini ile 2007–2025 arasında depremlerin batıdan doğuya doğru nasıl yoğunlaştığını gösteriyor. Özellikle Kumburgaz–Prens Adaları hattındaki uzun süreli sessizlik ve 2025’teki 6,2’lik deprem, bazı bilim insanlarına göre büyük deprem tartışmasını yeniden gündeme taşıdı. (Kaynak: Science)



NYT'ye göre, eğer bu örüntü devam ederse, kırılmanın İstanbul'un hemen güneyindeki deniz alanına ulaşma ihtimali bulunuyor. Ancak zamanlama ve kırılmanın nasıl gerçekleşeceği konusunda belirsizlik sürüyor. 120 KİLOMETRELİK SİSMİK BOŞLUK Haberde atıfta bulunulan Science dergisindeki akademik çalışmaya göre ise, Kuzey Anadolu Fayı'nın Marmara Denizi altındaki kuzey kolunda, 1912 Ganos ve 1999 İzmit depremleri arasında kalan yaklaşık 120 kilometrelik bir "sismik boşluğa" dikkat çekildi. Araştırmaya göre, son yıllarda meydana gelen orta büyüklükteki depremler, fayın 15–21 kilometrelik kilitli bir bölümüne doğru ilerliyor olabilir. Bu bölümde gerçekleşecek olası bir kırılmanın, 7 ve üzeri büyüklükte yıkıcı bir depreme yol açma potansiyeli bulunduğu vurgulanıyor. Özellikle Kumburgaz Havzası ve Prens Adaları segmentlerinin birlikte kırılabileceği senaryolar öne çıkıyor. Ancak aynı çalışma, olası depremin büyüklüğünün Mw 7.1–7.4 aralığında kalabileceğini ve bazı segmentlerde düşük kenetlenme nedeniyle enerjinin kısmen sürünme (creep) yoluyla boşalıyor olabileceğini de not ediyor. Buna rağmen, kırılma geometrisi ve yönlülük etkisi nedeniyle İstanbul'un Avrupa Yakası için yüksek yer hareketi (PGV) riski öngörülüyor.

Harita, 2019’daki Mw 5,8 ve 2025’teki Mw 6,2 depremlerinin Marmara’daki faylar üzerinde yarattığı gerilim aktarımını gösteriyor. Çalışmaya göre Kumburgaz–Avcılar–Prens Adaları hattında gerilimin arttığı ve uzun süredir sessiz kalan bazı bölümlerin olası bir kırılma alanı olarak öne çıktığı belirtiliyor. (Kaynak: Science) TÜRKİYE'DE DEPREM BİLİMCİLER ARASINDA YENİ BİR TARTIŞMA ALEVLENDİ



Yayımlanan haber ve Science dergisindeki kimi bulgular Türkiye'deki deprem bilimciler arasında da yeni bir tartışmayı tetikledi.



Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi'nde tarihsel dönemlerden bu yana büyük depremler yaşandığını hatırlatarak, "Cumhuriyet döneminde de er geç olacak" ifadelerini kullandı. Görür'e göre, 6,2'lik son deprem tehlikeyi azaltmadı, aksine bir kez daha hatırlattı. Deprem bilimci Prof. Dr. Okan Tüysüz ise Silivri açıklarındaki 6,2'lik depremin ve artçılarının Marmara'daki riskin devam ettiğini gösterdiğini belirterek, "Bilimsel yayınların bize söylediği şey, tehlikenin azalmadığı, aksine arttığıdır" değerlendirmesinde bulundu. CANLI TAKİP | İstanbul’da şiddetli deprem! Panik anları kameraya yansıdı PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: DÜZ MANTIKLA BİLİM YAPILMAZ! Tanınmış deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, kamuoyunda büyük endişe yaratan söz konusu "felaket senaryosuna" sert ifadelerle itiraz etti.



Üşümezsoy, Science dergisinde yayımlanan çalışmanın Marmara Denizi'nin jeolojik yapısıyla örtüşmediğini savunarak, Alman araştırmacıların uzun süredir İstanbul merkezli spekülatif bir korku atmosferi oluşturduğunu söyledi. Özellikle çalışmada kilitli segment olarak gösterilen ve büyük deprem beklentisinin merkezine yerleştirilen Adalar Fayı'na dikkat çeken Üşümezsoy, bu hattın aktif değil, işlevini yitirmiş bir fay olduğunu iddia etti. "Sadece haritaya bakıp 'depremler batıdan doğuya ilerliyor, sırada İstanbul var' demek jeoloji bilgisiyle bağdaşmaz" diyen Üşümezsoy, 1894 yılında yaşanan depremin bu hattı kırarak enerjisini boşalttığını hatırlattı ve bu yaklaşımı "düz mantıkla bilim yapılmaz" sözleriyle eleştirdi. Marmara Denizi'nde 7.4 ya da 7.5 büyüklüğünde, tek parça halinde kırılabilecek bir fay hattı bulunmadığını vurgulayan Üşümezsoy, batıdan doğuya doğru bir stres aktarımı olsa bile Adalar çevresinde bunu tetikleyecek bir kırılma mekanizmasının mevcut olmadığını dile getirdi. Bu nedenle, İstanbul'u yıkıma sürükleyecek 7'nin üzerindeki bir deprem beklentisinin bilimsel temelden yoksun olduğunu ve Marmara'nın deniz tabanındaki gerçeklerle örtüşmediğini savundu. Üşümezsoy'a göre Marmara'da dikkat edilmesi gereken tek görece riskli alan Kumburgaz sırtında yer alan küçük bir segment. Ancak bu hattın kırılması halinde bile üretebileceği en büyük depremin 6.5 civarında olacağını belirtti. Deprem Bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy NYT'nin yayımladığı haber ve iddiaları reddederek ʺdüz mantıkla bilim yapılmazʺ dedi "SOMUT BİR BULGU YOK" Buna karşılık, emekli jeolog Prof. Dr. Osman Bektaş, Science'ta yayımlanan çalışmanın bazı varsayımlarına itiraz etti. Bektaş, Ana Marmara Fayı'nın bazı kesimlerinde sürünme (creep) davranışının baskın olduğunu ve bu durumun 7'den büyük bir depremin kaçınılmaz olduğu tezini zayıflattığını savunuyor. Bektaş'a göre, 2025'teki 6,2'lik deprem, "fayın boydan boya kırılacağı" yönündeki yaygın kabulleri sorgulattı. Deprem jeolojisi uzmanı Dr. Ramazan Demirtaş da benzer şekilde, belirli bir zaman aralığına ve sınırlı veri setine bakılarak "doğudan batıya ya da batıdan doğuya göç" sonucuna varılmasının yanıltıcı olduğunu dile getirdi. Demirtaş'a göre, 1999 sonrası uzun dönemli deprem verileri incelendiğinde, net bir göç örüntüsünden söz etmek mümkün değil ve ortaya konulan modeller için "somut bir kanıt" bulunmuyor.