Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor

MOSKOVA "KONUŞTURMUYOR" Diktatör Esad, Moskova'ya kaçışından sonra çeşitli basın kuruluşlarına temas kurmak istese de Rus yetkililerden onay bekliyor. RT ve ABD'de popüler bir sağcı podcast yayıncısıyla röportaj ayarlansa da Rusya 'nın Esad'ın kamuoyuna çıkmasını engellediği değerlendiriliyor.

Öte yandan Şam'dan kaçışa dair yeni detaylar da ortaya çıktı... Buna göre; Esad ailesinden kimseyi Şam 'ın düşeceğine dair uyarmadı. Konuya ilişkin Mahir Esad'ın bir yakını konuştu: "Mahir günlerce Beşar'ı aradı ama telefonu açmadı. Son ana kadar sarayda kaldı; isyancılar geldiğinde nargilesinin közleri hâlâ sıcaktı. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir'di. Beşar yalnızca kendini düşündü"

"ESMA ESAD, DENEYSEL BİR TEDAVİYLE İYİLEŞTİ" Kanser tedavisi göre Esma Esad'ın sağlık durumunun ayrıntılarına hâkim bir kaynağa göre, eski first lady Rusya 'nın güvenlik servislerinin gözetiminde uygulanan deneysel bir tedavinin ardından iyileşti. Esad'ın çocukları ise Moskova elitleri arasında yeni yaşamlarını sürdürüyor. Esad ailesinin, Beşar Esad yanlarında olmaksızın yönetimin devrilmesinden bu yana kamuoyu önünde birlikte görüldüğü tek an, 30 Haziran'da kızı Zeyn el-Esad'ın mezuniyet töreni oldu. Zeyn el-Esad, Rusya yönetici elitinin önemli bir bölümünün eğitim gördüğü seçkin Moskova üniversitesi MGIMO'dan uluslararası ilişkiler alanında diploma aldı.

Katil bir dedesiyle aynı adı taşıyan Hafız Esad ise sosyal medya hesapları kapattı. Esma Esad ve çocukları zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Üstelik de bunu Suriye halkından çaldıkları paralarla yapıyorlar. SEÇKİN SPOR SALONLARINDA BOY GÖSTERİYOR Sızdırılan Rus verilerine göre Zeyn Esad düzenli olarak pahalı kıyafetler satın alıyor, lüks bir pedikür salonuna kayıtlı ve Moskova'da seçkin bir spor salonunun üyesi.





ÇOCUKLAR SIK SIK GİDİYOR AMA... ESAD'IN BOZGUNA UĞRAYAN BAE PLANI



Esad'ın çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'ni de sık sık ziyaret ediyor; Esma'nın da en az bir kez bu seyahatlerde onlara eşlik ettiği biliniyor.

Başlangıçta Esad ailesi Moskova'dan BAE'ye taşınmayı umuyordu. BAE onlar için çok daha tanıdık bir yerdi. Aile dostuna göre Rusça bilmiyorlardı ve Rus sosyal çevrelerine dâhil olmakta zorlanıyorlardı. Ancak aile artık kalıcı bir taşınmanın bir süre gerçekleşmeyeceğinin farkında; zira dünyanın "gölge" elitlerinin pek çoğunu barındıran BAE bile Esad'a ev sahipliği yapma konusunda rahatsızlık duyuyor.