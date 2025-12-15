Lüks ve şatafatlı mülteci! Esad'ın Moskova günleri ve bozguna uğrayan BAE planı: Suriyelilerden çaldı Rusya'da gününü gün ediyor
Mülteci diktatör Esad ve ailesi Suriye halkından çaldıkları paralarla Moskova'da gününü gün ediyor. Esad'ın Rusça öğrenmeye başladığı, göz hastalıkları (oftalmoloji) dersleri aldığı öğrenildi. Rublyovka bölgesinde ikamet eden aile vakitlerinin çoğunu alışverişle geçiriyor. Kanser tedavisi gören Esma Esad'ın deneysel bir tedaviyle iyileştiği söyleniyor. Zeyn el-Esad, Hafız Esad ve Zeyn Esad ise Moskova burjuvasıyla boy gösteriyor. Röpotaj vermek isteyen zalim Beşar ise Rus yetkilileri aşamıyor. Öte yandan Esad'ın Şam'dan kaçtığı güne dair yeni detaylar ve bozguna uğrayan BAE planı dikkat çekici.
Suriye bir yl önce bu zamanlarda 61 yıllık Baas rejimi ve yarım asırlık Esad zulmünden kurtuldu.
Katil oğlu katil Beşar Esad, ardına bile bakmadan Ruslar aracılığıyla Moskova'ya kaçtı. "Mülteci diktatör" olarak vatansız bir şekilde Rusya'ya sığındı.
MÜLTECİ DİKTATÖRÜN LÜKS VE ŞATAFATLI GÜNLERİ
İngiliz The Guardian, Esad ailesiyle irtibatını sürdüren bir kaynak üzerinden Beşar Esad ve çocuklarının Moskova günlerini yazdı.
Buna göre; devrik diktatör Esad, yeniden göz hastalıkları (oftalmoloji) dersleri alıyor ve Rusça öğrenmeye başladı.
Moskova'daki varlıklı seçkinlerin Esad'ın potansiyel hasta kitlesi olduğu değerledirilirken; Esad ailesi, Moskova ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında, "izole ve sessiz ama lüks" bir yaşam sürüyor.
Peki, Esad nerede saklanıyor? Aile dostundan edinilen bilgiye göre Esad Moskova'da zenginlerin yaşadığı, korunaklı ve prestijli Rublyovka bölgesinde ikamet ediyor olabilir. Esad'ın 2014'te Kiev'den kaçan eski Ukrayna Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'le komşu olması muhtemel.
İKİ İSİMLE GÖRÜŞÜYOR
Esad, Moskova'da eski Suriye Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve BAAS destekçisi iş insanı Yessar İbrahim ile görüşüyor.
Rus yetkililerin Esad'ın üst düzey rejim yetkilileriyle temas kurmasını engellediği belirtiliyor. Kremlin'e yakın bir kaynak da Esad'ın Rus lider Vladimir Putin ve Rusya'nın siyasi elitleri açısından büyük ölçüde artık "önemsiz" olduğunu söyledi.
Yine aynı kaynak, "Putin, iktidar üzerindeki kontrolünü kaybeden liderlere karşı sabırsızdır. Esad artık ne etkili bir figür olarak görülüyor ne de akşam yemeğine davet edilecek ilginç bir misafir" ifadelerini kullandı.
MOSKOVA "KONUŞTURMUYOR"
Diktatör Esad, Moskova'ya kaçışından sonra çeşitli basın kuruluşlarına temas kurmak istese de Rus yetkililerden onay bekliyor.
RT ve ABD'de popüler bir sağcı podcast yayıncısıyla röportaj ayarlansa da Rusya'nın Esad'ın kamuoyuna çıkmasını engellediği değerlendiriliyor.
Öte yandan Şam'dan kaçışa dair yeni detaylar da ortaya çıktı...
Buna göre; Esad ailesinden kimseyi Şam'ın düşeceğine dair uyarmadı. Konuya ilişkin Mahir Esad'ın bir yakını konuştu:
"Mahir günlerce Beşar'ı aradı ama telefonu açmadı. Son ana kadar sarayda kaldı; isyancılar geldiğinde nargilesinin közleri hâlâ sıcaktı. Başkalarının kaçmasına yardım eden Beşar değil, Mahir'di. Beşar yalnızca kendini düşündü"
"ESMA ESAD, DENEYSEL BİR TEDAVİYLE İYİLEŞTİ"
Kanser tedavisi göre Esma Esad'ın sağlık durumunun ayrıntılarına hâkim bir kaynağa göre, eski first lady Rusya'nın güvenlik servislerinin gözetiminde uygulanan deneysel bir tedavinin ardından iyileşti.
Esad'ın çocukları ise Moskova elitleri arasında yeni yaşamlarını sürdürüyor.
Esad ailesinin, Beşar Esad yanlarında olmaksızın yönetimin devrilmesinden bu yana kamuoyu önünde birlikte görüldüğü tek an, 30 Haziran'da kızı Zeyn el-Esad'ın mezuniyet töreni oldu. Zeyn el-Esad, Rusya yönetici elitinin önemli bir bölümünün eğitim gördüğü seçkin Moskova üniversitesi MGIMO'dan uluslararası ilişkiler alanında diploma aldı.
Katil bir dedesiyle aynı adı taşıyan Hafız Esad ise sosyal medya hesapları kapattı. Esma Esad ve çocukları zamanlarının çoğunu alışveriş yaparak geçiriyor. Üstelik de bunu Suriye halkından çaldıkları paralarla yapıyorlar.
SEÇKİN SPOR SALONLARINDA BOY GÖSTERİYOR
Sızdırılan Rus verilerine göre Zeyn Esad düzenli olarak pahalı kıyafetler satın alıyor, lüks bir pedikür salonuna kayıtlı ve Moskova'da seçkin bir spor salonunun üyesi.
ÇOCUKLAR SIK SIK GİDİYOR AMA... ESAD'IN BOZGUNA UĞRAYAN BAE PLANI
Esad'ın çocukları Birleşik Arap Emirlikleri'ni de sık sık ziyaret ediyor; Esma'nın da en az bir kez bu seyahatlerde onlara eşlik ettiği biliniyor.
Başlangıçta Esad ailesi Moskova'dan BAE'ye taşınmayı umuyordu. BAE onlar için çok daha tanıdık bir yerdi. Aile dostuna göre Rusça bilmiyorlardı ve Rus sosyal çevrelerine dâhil olmakta zorlanıyorlardı. Ancak aile artık kalıcı bir taşınmanın bir süre gerçekleşmeyeceğinin farkında; zira dünyanın "gölge" elitlerinin pek çoğunu barındıran BAE bile Esad'a ev sahipliği yapma konusunda rahatsızlık duyuyor.